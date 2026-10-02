美联储加息后新加坡抵押贷款利率上涨：房主应注意什么

新加坡各大银行的固定和浮动利率贷款配套均已上调

针对新私人产业和建屋发展局（HDB）组屋的50万新元贷款，至少有四种固定利率抵押贷款的利率已突破2%大关。 照片来源：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】在美国联邦储备局（美联储）三年来首次加息后，新加坡的房屋贷款利率正在回升。

《海峡时报》的调查显示，本地各大银行的固定和浮动利率贷款配套均已上调。

根据抵押贷款经纪公司 Mortgage Master 的网站，针对新私人产业和建屋发展局（HDB）组屋的50万新元贷款，至少有四种固定利率选项已突破2%大关。

对于三年期固定利率配套，Maybank收取的利率为2.55%，而OCBC提供的利率为2.08%。

Citi提供一个2.2%的两年期固定利率配套，而Standard Chartered最近在周四（10月1日）将其一年期和两年期固定利率配套上调了0.2个百分点，至2%。

OCBC房屋贷款部主管Maryanne Phua表示，在美国于9月17日加息0.25个百分点后，该行在9月21日当周调整了其房屋贷款利率。

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她补充说：“我们会定期审查我们的房屋贷款配套，并根据市场状况（包括利率变动）进行调整。”

Phua进一步指出，市场预期利率将走高，并指出新加坡元隔夜指数掉期利率（Overnight Indexed Swap rates）在一年至三年期的利率均出现上涨。

银行使用这些反映其自身批发市场借贷成本的掉期利率，再加上一定的利润率，来设定向客户收取的一至三年期固定房屋贷款利率。

Phua指出，掉期利率在9月份上涨了近0.3个百分点，并补充说，OCBC因此已将其固定房屋贷款利率上调了约0.2个百分点。

至于UOB，它在8月份进行评估后，于美联储9月份会议前“调整了部分房屋贷款配套的利率”。

UOB集团个人金融服务主管Jacquelyn Tan表示，这些调整确保了其配套“反映当前市场状况”。

DBS新加坡消费银行部存款与担保贷款主管Chelsea Ling告诉《海峡时报》，该行正在审查其固定利率房屋贷款配套，并将调整归因于其所称的“不断变化的市场状况”。

浮动利率也在上升

在银行调整其固定利率选项的同时，浮动利率也在上升。

新加坡隔夜平均利率（Sora）是新元贷款的主要浮动利率基准，包括浮动利率房屋贷款和汽车贷款。

DBS Bank高级投资策略师Joanne Goh表示，继美国最近一次加息后，市场预计在2026年还会再加息一次，到2027年第一季度前还会有一次。

这将使美国利率从当前水平再提高0.5个百分点，达到4.25%至4.5%。

然而，0.5个百分点的加息不一定会转化为Sora利率等额的0.5个百分点增长。

Goh指出，与美国不同，新加坡通过管理新元价值而非设定利率来控制通货膨胀。

她补充说，由于这种“有管理的货币政策”以及银行体系中“充裕的流动性”，新加坡的利率和债券收益率不太可能攀升至美国那么高的水平。

一个月和三个月复合Sora利率在2026年第二季度触底约1%后，目前徘徊在1.2%左右的水平。

随着Sora的上升，浮动利率抵押贷款也随之增加，尽管银行自身加在Sora利率之上的加成（mark-up）保持不变。

这个加成是银行收取的固定百分比，用以覆盖其成本和利润。

固定还是浮动

由于大多数浮动利率配套的利率在1.5%至1.8%之间徘徊，固定利率配套的成本略高一些。

Redbrick Mortgage Advisory副总监Clive Chng指出，当房主选择固定利率配套时，他们实际上是在购买一份应对意外利率上涨的保险。

他补充说，考虑到目前固定和浮动利率配套之间的利率差距很小，这份保险的成本仍然可以负担。

Mortgage Master首席执行官David Baey也认为，浮动利率抵押贷款在“未来六个月到一年内不会很好”。

他说：“伊朗战争本应很快结束，但并未结束。结果，油价飙升。”

更高的油价推高了通货膨胀，美联储将不得不加息以应对——这对于采用浮动利率的借款人来说是个坏消息。

Baey补充说：“浮动利率在未来一年内将会上升，然后才会再次下降。”

他建议房主寻找为期一年的短期固定配套，而不是两到三年的长期选项。

他强调，世界目前经历的通货膨胀并非因为全球经济表现良好且人们消费增加。

相反，这是因为生活成本上升，他认为这可能会引发经济衰退。

Baey指出：“当出现经济衰退时，利率将会下降。因此，我们应该保留选择的余地，以免被长期固定利率锁定。”

《海峡时报》的调查发现，除OCBC和RHB外，大多数银行都已取消其一年期固定配套。

虽然这两家银行允许房主在一年后更换到更便宜的配套，但他们必须承诺两年的锁定期，并且不能将贷款转移到竞争对手那里。

Standard Chartered也有一个一年期固定利率选项，该选项在第二年转为浮动利率——与一个月Sora利率加0.4%挂钩。

该配套有严格的两年锁定期，这意味着房主必须接受第二年的浮动利率。

最终，选择取决于个人偏好、情况和风险承受能力。

当他的五年期固定利率配套结束时，私人产业屋主Tay更倾向于固定利率带来的持续确定性。

他在2026年6月，即最新一轮加息之前，通过OCBC以1.4%的两年期固定利率抵押贷款对他的房屋贷款进行了再融资。

他说：“由于中东的战争和不确定性可能导致通货膨胀并促使美联储加息，为了安心，我现在会选择固定（利率）。”

至于为什么他选择两年期而不是三年期选项，Tay解释说他可能想购买另一处房产。较短的两年锁定期让他在想要偿还当前贷款时拥有更多灵活性。

组屋屋主的选择

组屋屋主还有一个额外的选择，即以优惠利率向建屋发展局（Housing Board）贷款，该利率与公积金（Central Provident Fund (CPF)）普通户头（Ordinary Account (OA)）利率挂钩，高出0.1个百分点。

建屋局的优惠贷款利率在过去二十年中一直保持在2.6%。

银行也为组屋屋主提供专属贷款优惠。例如，OCBC有一个2.28%的五年期固定配套，而DBS则提供一个2.08%的三年期固定利率选项。

当然，组屋屋主也可以从其他标准贷款选项中进行选择。

DBS还有一个组屋贷款产品，保证在整个贷款期限内利率都低于普通户头利率。这意味着这个DBS配套的利率将始终低于2.6%的建屋局优惠利率。

利率被明确列出——前三年为1.78%（比普通户头利率低0.72个百分点），第四和第五年升至2.2%（比普通户头利率低0.3个百分点），从第六年起为2.4%（比普通户头利率低0.1个百分点）。

来自DBS的Ling指出，这种利率结构为借款人提供了关于他们每月还款额的清晰度。

眼光要超越广告宣传的利率

利率变动是许多房主最关心的问题，有些人可能会在众多贷款选项中选择利率最低的那个。

来自UOB的Tan表示，“合适的抵押贷款计划不仅仅关乎账面利率”。

她补充说，房主应该关注真正重要的事情：找到一个负担得起、提供灵活重新定价选项并符合他们长期财务目标的贷款。

来自DBS的Ling也认为，房主不应仅根据账面利率来选择抵押贷款，因为每个人的财务需求都不同。

借款人可能需要关注他们的利率在贷款期限内可能如何变化，以及锁定期和更换配套的费用等因素。

她补充说，希望提前再融资的房主可能需要计算一下，潜在的利息节省是否会超过他们当前银行收取的费用和退出罚金。

Redbrick的Chng说，说到底，“没有一概而论的答案”。

“如果你深入了解一个人的情况，就会发现更多需求。他们有时可能不得不选择利率较高但灵活性更大的配套。” 《海峡时报》

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