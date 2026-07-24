新加坡优质办公楼市场表现亮眼，市建局租金指数第二季度上涨0.8%

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全岛本季度已占用办公空间增加86,111平方英尺的净可出租面积

2026年第二季度，全岛已占用办公空间增加了86,111平方英尺的净可出租面积。 图片来源：YEN MENG JIIN,《商业时报》

【新加坡】最新官方数据显示，新加坡办公楼租金在第二季度走高。分析师将此归因于在供应紧张的背景下，市中心区域优质办公楼的强劲表现。

然而，分析师表示，全岛空置率从第一季度末的10.8%微升至第二季度末的11%。部分原因是由于美芝路新邵氏大厦（Shaw Tower）竣工与租户能够迁入之间存在时间差。

该项目拥有435,000平方英尺的办公空间，已于2026年6月中旬获得临时入伙准证。

CBRE新加坡和东南亚研究部主管Tricia Song表示：“租户需要一些时间来装修空间并实际迁入大楼。”

目前该大楼已确定的租户包括Allianz、Adyen、Sanofi-Aventis Singapore和The Great Room。CBRE预计，全岛办公楼空置率将在2026年下半年有所改善。

市区重建局（URA）于周五（7月24日）发布的数据显示，其在新加坡中央区的办公空间租金指数在2026年第二季度较上一季度上涨0.8%。这与2026年第一季度环比下跌0.2%形成对比。与去年同期相比，该指数在第二季度上涨了0.9%。

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“直到2028年，保费、甲级办公楼的有限供应对租户来说几乎没有缓解。” NEWMARK的JUNE CHUA

CBRE对市建局交易数据的分析显示，覆盖市中心区域质量更优办公楼的第一类办公楼，其租金同比普遍上涨。

2026年第二季度，面积超过1,076平方英尺的办公空间租金中位数同比增长了4.4%至12.4%。其中，面积介于5,382平方英尺至10,764平方英尺的办公空间涨幅最大。其次是面积介于2,153平方英尺至5,382平方英尺的单位，其月租金中位数上涨了6.8%。

Colliers新加坡研究部主管Catherine He表示：“2026年第二季度，新加坡办公楼租赁市场受到结构性供应紧张和坚韧的租户需求的支撑，巩固了对业主有利的环境，尤其是在核心中央商业区（CBD）的甲级办公楼领域。”

同样，CBRE的Song观察到，追求高品质办公空间的趋势在核心中央商业区的主要资产中表现明显。她补充说：“IOI Central Boulevard Towers、滨海盛景（Marina One）和滨海湾金融中心（Marina Bay Financial Centre）仍然是租赁活动的焦点。此外，各种规模的人工智能公司持续从灵活办公空间转向优质建筑中专用的、自行管理的办公室。”

市建局的数据还显示，全岛净需求（体现为已占用办公空间的变化）在2026年第二季度增加了86,111平方英尺的净可出租面积（NLA），而上一季度则增加了279,861平方英尺。

Cushman & Wakefield的Wong表示，在过去四个季度中，市中心核心区仍然是表现最强劲的办公楼子市场。 图片来源：CUSHMAN & WAKEFIELD

Cushman & Wakefield新加坡和东南亚研究部主管Wong Xian Yang表示，在过去四个季度（2025年第三季度至2026年第二季度）中，市中心核心区仍然是表现最强劲的办公楼子市场，累计净吸纳量达到484,376平方英尺。“这远远超过了其他子市场的需求，例如中央区以外、边缘地区、乌节路和中央区其他地区。”

Wong补充说：“这凸显了中央商业区的持久吸引力，租户在此继续优先考虑交通便利性、甲级办公空间的可用性、企业形象以及获取人才的便利性。”

Newmark高级董事总经理兼新加坡租赁部主管June Chua表示：“新加坡作为区域总部中心的吸引力，持续支撑着对保费和甲级办公空间的强劲需求，为其租金提供了坚实的支持。

“主要租户并没有选择降级，而是在调整其空间至合适规模的同时，保持高标准的建筑和地理位置。此外，直到2028年，保费/甲级办公楼的有限供应对租户来说几乎没有缓解。”

大多数房地产顾问都对新加坡办公楼租赁市场的前景感到乐观，尤其是在供应持续紧张的背景下，中央商业区最优质的物业前景更被看好。

为什么人工智能不一定会提振办公楼净需求

Colliers的He强调，新加坡人工智能生态系统的扩张有望成为一个关键的办公楼需求驱动力。“在政府的大力支持和作为人工智能中心日益增长的区域重要性下，越来越多的全球人工智能公司正在新加坡设立和洗牙运营。”

Mogul.sg的首席研究官Nicholas Mak虽然同意这一思路，但他指出：“人工智能也可能导致办公楼市场的需求破坏，因为企业决策者正在寻找使用人工智能替代办公室职员的方法。”

Mak补充说：“除非未来几年出现显著的新办公楼需求，否则2027年后出现办公楼供应过剩的风险相对较高。”

根据市建局的数据，2026年第二季度全岛办公空间存量增加了204,514平方英尺的净可出租面积，而上一季度则增加了86,111平方英尺。

截至2026年第二季度末，全岛办公空间的总未来供应量约为910万平方英尺的总建筑面积，低于上一季度末的930万平方英尺。

市建局的中央区办公空间价格指数在第二季度环比上涨0.4%，而第一季度环比上涨了0.2%。