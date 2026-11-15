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该购物中心的新业主正计划通过全新的体验和活动规划，为新加坡这一购物区注入新的活力

Scotts Square 将在建筑面向乌节地铁站和毗邻的 Tang Plaza 的转角处设立新的主入口。 图片来源：DP ARCHITECTS

[新加坡] Scotts Square 将进行彻底改造，预计在2028年初成为一个集首次面市的概念、体验和活动于一体的全新生活服务产业群目的地。

其新业主正计划将这座四层楼的零售商场打造成乌节路购物与生活服务产业群区的“新面貌”，并为该区域亟需的复兴注入动力。

“我们正从零开始审视这个项目，”RB Capital 创始人兼首席执行官 Kishin RK 告诉《商业时报》。Kishin 与其父亲、Royal Holdings 的所有者 Raj Kumar 共同收购了这处房产，该项目目前正由 DP Architects 重新设计。

这是他们新加坡房地产投资组合中最新的一笔收购。该组合还包括位于罗伯逊码头（Robertson Quay）的一片区域，Kishin 在那里将昔日的 Gallery Hotel 和旧的 Quayside 零售裙楼进行了改造，并引入了新加坡洲际酒店（InterContinental Singapore）作为主力项目。

此外，他还拥有新加坡克拉码头快捷假日酒店（Holiday Inn Express Singapore Clarke Quay）和位于马六甲街（Malacca Street）的 RB Capital Building 等物业。

他指出：“这将是一个带有社交康养元素的‘生活服务产业群购物中心’，专注于健身、保健、精选餐饮和运动休闲零售。”“这四大业态旨在创造一种全新的体验，打破乌节路目前作为品牌‘容器’的传统模式。”

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改造后的购物中心将带有社交康养元素。 图片来源：DP ARCHITECTS

他补充说，这次改造将“改变我们一直以来与该区域互动的方式”，并为入住该地区酒店的游客提供一个不同的选择。

媒体报道指出，备受热议的乌节路复兴计划尚未实现。上一个对该地区产生重大影响的大型项目是2009年开业的 Ion Orchard 购物中心。

与其他亚洲城市相比，这条购物街已经有些失色，分析师建议，未来的发展方向应超越零售业本身。

然而，该区域的优质购物中心主要由房地产投资信托基金持有，其以收益最大化为目标的运营模式限制了对租户风险的承担，从而削弱了创造新体验的动力。与此同时，旧建筑的分层地契所有权也阻碍了统一的重新定位。

全新、重定位的入口

Scotts Square 坐落于史各士路（Scotts Road）的黄金地段，紧邻乌节路，但其长达50米的临街面入口平淡无奇，缺乏吸引力。这种情况将会改变。

为了利用外部巨大的人流量，其主入口将移至建筑面向乌节地铁站和毗邻的 Tang Plaza 的转角处。

新入口附近计划设立一个专用的车辆下客点，这将是该区域唯一没有临时停车处的购物中心。Scotts Square 还可能打造一个与众不同的外墙装置。

该购物中心的第二个入口将设在建筑的另一端，毗邻新加坡君悦酒店（Grand Hyatt Singapore）。 图片来源：DP ARCHITECTS

另一个入口将设在建筑的另一端，毗邻新加坡君悦酒店（Grand Hyatt Singapore）。此外，三楼还有一个通往 Nutmeg Road 的现有行人通道。

在新规划下，购物中心外的开放式走道旁可能会设置露天餐饮区。

鉴于如此大规模的改造，Scotts Square 的零售裙楼是否会更名？Kishin 仅表示：“我们会进行评估。”

目前无集体出售计划

这宗价值3.1亿新元的购物中心交易已于11月10日完成，由九龙仓置业新加坡 (Wharf Estates Singapore) 售出，该公司前身为会德丰地产（新加坡）(Wheelock Properties (Singapore))，是香港上市公司九龙仓置业地产投资有限公司 (Wharf Real Estate Investment Company) 的全资子公司。

根据130,875平方英尺的总建筑面积计算，成交价相当于每平方英尺2,369新元。改造后，可出租面积预计将远高于目前的76,660平方英尺。

Scotts Square 是一个于2011年竣工的综合发展项目，包括位于零售裙楼后方的两座住宅楼。这两个部分在开发项目内拥有各自的停车场。

该购物中心占据三层楼和一个地下室，在这一分层地契发展项目中的分享计划价值约占43.3%；住宅楼内338个公寓单位的业主则持有剩余的56.7%。

这引发了关于整个项目可能进行集体出售的传闻，该项目坐落在一块面积为56,000平方英尺的永久地契地块上。然而，Kishin 表示，他目前的重点是重新定位和振兴该购物中心。

目前，该购物中心的大部分商铺都处于空置状态。 图片来源：《商业时报》资料图

如今到访的游客会发现，购物中心内的大部分商铺都处于空置状态。RB Capital 表示将与剩余的租户“密切合作”，为改造做准备，这些租户包括 FairPrice Finest 超市、Bang & Olufsen 和 Vivenne Westwood。

此次大规模改造可能会给公寓住户带来一些不便，但居民 John Ting 对此表示乐观。“他们可以在室内进行任何必要的工程，我可以在外面走动，”他说。“但他们应该保留超市，因为它能吸引大量客流。”

作为一名在乌节路地区生活了约30年的建筑师，他指出，将康养作为购物中心的定位“很有意思”。“乌节路不应再仅仅是一个购物区，那个时代已经过去了。随着人口迅速老龄化，康养产业是朝阳产业，而周边酒店的住客是另一批固定的客户群体。”