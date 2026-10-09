潘思亮的晶华酒店集团寻求酒店业务之外的下一阶段增长

该集团正探索更为广泛的控股公司模式，同时寻求并购机会及选择性地进行海外扩张。

晶华酒店集团董事长Steven Pan在10月7日至8日举行的福布斯全球总裁会议间隙接受《商业时报》采访。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

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[新加坡] 台湾晶华酒店集团正在寻求酒店业务之外的下一阶段增长，探索建立一个业务覆盖整个价值链的、更广泛的酒店控股公司。

董事长Steven Pan在周四（10月8日）于10月7日至8日举行的福布斯全球总裁会议间隙告诉《商业时报》：“我们正积极考虑创建一家涵盖整个供应链的控股公司——不仅包括酒店，还包括线上旅行社、交通和餐饮。”

他补充道：“我们基本上是通过并购方式，向酒店相关的邻近领域扩张。”

Pan正在关注其本土市场内外的机会。

在美国，该集团正就在旧金山收购一家历史悠久的酒店进行谈判，他希望这笔交易能在2026年底前完成。

在亚洲方面，晶华酒店集团于2010年收购了丽晶（Regent）酒店品牌，后于2018年以3900万美元的价格将51%的股份出售给洲际酒店集团（InterContinental Hotels Group, IHG），目前正积极为该豪华品牌在曼谷和新加坡寻找机会。

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然而，对Pan而言，扩张并非意味着尽可能多地增加酒店和品牌。

这位资深酒店业者表示：“我们追求的是质量的增长、盈利质量的增长以及可持续的盈利。”他的已故父亲SR Pan是该集团的联合创始人。

在台湾证券交易所上市的晶华酒店集团，2025年的合并营业及非营业收入为70亿新台币（约合2.2亿美元），净利润同比增长8.1%，从前一年的14亿新台币增至15亿新台币。

该集团在台湾林口和日本大阪有三家酒店正在建设中，预计于2027年开业。届时，其酒店组合将增至18家，客房总数超过2800间。

他表示：“我们最大的机遇在于转型为一家酒店控股公司。”

他补充说，集团正在关注台湾及海外“一些被低估的资产”，包括在“酒店业进行垂直扩张，并在邻近业务上进行横向扩张”的机会。

Pan说：“与其做大洋里的小鱼，我们更想成为小池塘里最大的鱼。”

该集团拥有并经营国际豪华酒店台北晶华酒店（Regent Taipei），以及五个自有酒店品牌：晶英（Silks Place）、晶泉丰旅（Wellspring by Silks）、晶英会（Silks Club）、晶英捷旅（Silks X）和捷丝旅（Just Sleep）。此外，集团还经营餐饮业务，包括在台湾故宫博物院及其他旅游景点的餐厅。

在美国市场寻找价值

在美国，Pan正于主要城市寻找历史悠久的酒店，希望接手“真正美丽的历史”酒店并“让它们重现辉煌”，其中包括他所说的“半困境资产”。

谈到在旧金山的交易时，他表示，这座拥有约百年历史的物业的收购成本，将远低于从零开始建造一家同类酒店的费用。“如果你现在要建一家新酒店，成本可能会高出三到四倍。”

该物业仍需进行大规模的翻新和修复。他补充说：“但这仍然比新建一家酒店便宜。”

他形容这是一处装饰艺术（Art Deco）风格的物业，其特色在新的开发项目中很难复制。

丽晶（Regent）品牌着眼重返新加坡

当被问及最想将晶华酒店集团旗下哪个品牌引入新加坡时，Pan回答说：“丽晶（Regent）。”

丽晶（Regent）品牌是晶华酒店集团国际化雄心的核心。该集团于2010年收购了这一豪华酒店品牌。八年后，集团与IHG合作，后者收购了丽晶51%的股份，两家公司共同寻求该品牌的全球扩张。

他表示，丽晶品牌目前正“积极寻求重返新加坡”，同时也在评估曼谷的机会。该品牌之前通过位于卡斯加登路的新加坡丽晶酒店（Regent Singapore）在新加坡开展业务，该酒店现名为新加坡康莱德乌节酒店（Conrad Singapore Orchard）。

但Pan表示，在新加坡开发豪华酒店的经济效益仍然充满挑战。

尽管这个城市国家的利率相对较低，货币稳定，但其房地产市场“确实处于顶峰”。

他补充说，即使项目执行得当，豪华酒店也可能需要“数年甚至十年”才能实现回报。

他表示：“如果不能搭配大量的品牌公寓，我今天不会在新加坡投资豪华酒店。”

他指出，在酒店项目旁出售足够多的品牌公寓，可以让开发商更早地收回资本。

Pan以越南的富国岛丽晶酒店（Regent Phu Quoc）为例，称该项目中的别墅在疫情期间售出，帮助其所有者收回了项目投资的资本。

“这确实需要合适的项目和绝佳的地理位置。一切都必须恰到好处。这并不容易。”

他表示，相比之下，住宅和办公楼的开发更为简单。酒店需要团队和专业人士来运营并提供服务，而其回报比住宅或办公楼项目“低得多，也慢得多”。

人工智能时代下的“以人为本”业务

尽管人工智能崛起，Pan仍对酒店业的前景持乐观态度，他认为酒店正日益成为人们在家和工作场所以外会面、聚会和举办活动的“第三空间”。

他开玩笑说：“我常开玩笑说，每当发生自然灾害或经济危机时，酒店业总是首当其冲。但在人工智能时代，人性化的个人服务和人际互动将是最后的防线。我们终于迎来了出头之日。”

旅客也越来越重视独特的体验、不同形式的住宿和个人空间。

但该行业能否抓住这一需求，将在很大程度上取决于人才。Pan将劳动力和人才短缺描述为集团未来五到十年“最大的挑战”。

他表示，台湾近期对招聘规定的调整，应能让酒店企业更容易招聘到外籍员工和中层管理人员。

科技可以帮助填补部分缺口。晶华酒店集团正在考虑如何设计酒店以容纳机器人来承担一些后台职能，尽管他认为机器人无法取代服务中的人为因素。

他对人才的重视也源于集团在新冠疫情期间的经历。

Pan说，在国际旅行陷入停顿时，晶华酒店集团选择不裁员。相反，公司寻求新的方式来吸引本地客人，包括在酒店推出受邮轮启发的体验项目。

他表示，保留员工意味着当旅行需求恢复时，集团不必重建劳动力，这帮助其更快地复苏。

他补充道：“那个看似不合逻辑的商业决策，结果却成为我一生中最好的商业决策之一。”