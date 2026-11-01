汤申嘉园 (Thomson Reserve) 开盘首周末售出九成单位，平均售价每平方英尺2900新元

主要买家为新加坡人，购房目的为自住和投资

该项目在为期两个周末的公开预览期间，接待了32,000名访客。 图片来源：华业集团 (UOL), 凯德地产 (CAPITALAND DEVELOPMENT)

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【新加坡】汤申嘉园 (Thomson Reserve) 公寓项目在首发周末售出1,268个单位中的1,143个，约占总数的90%，平均售价为每平方英尺2900新元。

开发商华业集团 (UOL Group) 和凯德地产 (CapitaLand Development) 在周日（11月1日）的一份声明中表示，大部分买家为新加坡人，购房目的为自住和投资。声明补充说，该项目在为期两个周末的公开预览期间，共吸引了32,000名访客。

开发商表示：“所有户型单位的强劲需求，反映了该项目的广泛吸引力，以及成熟社区内交通便利住宅的持久价值。” 他们补充说，该项目地理位置优越，邻近知名学校、自然公园和汤申路上段的美食区。

PropNex首席执行官Kelvin Fong指出，汤申嘉园创下了今年新盘首发周末销量的新高，超过了Tengah Garden Residences在四月份开盘时售出的853个单位。

他表示：“我们认为，买家很可能是被该项目单位相对可负担的固定金额所吸引。”他指出，两卧单位的起售价为150万新元，三卧单位的起售价为250万新元。

Fong补充说：“值得注意的是，三卧和四卧单位在开盘时已全部售罄，而大部分五卧单位也已被认购。这表明买家对较大户型住宅的需求健康，特别是那些定价吸引人且布局设计优良的单位。”

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Huttons Asia首席执行官Mark Yip观察到，配有私人电梯的四卧保费单位以及三卧保费单位，是首批售罄的单位之一。

此外，共有215个单位属于多单位购买，正如他所说，一些大家庭选择共同居住在这个“令人向往的地点”。

Yip说：“这展示了买家雄厚的财富和流动性，他们愿意投资于具有强大地理位置优势且定价符合市场行情的房产。”

他补充说，该项目的吸引力之一在于，这块占地五公顷的土地中有88%专门用于景观和设施建设，并能“欣赏到周围自然国库的全景”。

房地产平台Mogul.sg的首席研究官Nicholas Mak表示，汤申嘉园的强劲表现“扭转了”住宅项目开盘时认购率下降的趋势。

例如，今年九月，Amberwood at Holland 项目在首发周末仅售出23个单位，占第一销售阶段推出的70个单位的32.9%。

Mak指出，虽然“潜在的住房需求依然健康，但购房者变得有选择性”。

他表示：“邻近地铁站和购物中心正日益成为影响住宅项目需求的关键决定因素，即使对于核心中央区和中央区其他地带的住宅项目也是如此。”

Fong对此观点表示赞同，他指出，对于那些位于成熟社区、靠近地铁站且提供多种价格适中户型的项目，买家都“迅速出手”。

他表示：“我们预计，在2027年，符合这些条件的新楼盘应该会受到买家的青睐。”