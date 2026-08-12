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市区重建局计划统一纬壹科技城地块分区 以支持LaunchPad改造计划

拟议的修正案将把这些地块统一划归为商业园分区

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Ry-Anne Lim

Ry-Anne Lim

Published Wed, Aug 12, 2026 · 12:23 PM
    • 改造后的纬壹科技城 LaunchPad 效果图。
    • 改造后的纬壹科技城 LaunchPad 效果图。 图片来源：JTC

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    【新加坡】作为纬壹科技城 (one-north) LaunchPad 改造计划的一部分，目前被规划用于多种用途的亚逸拉惹弯 (Ayer Rajah Crescent) 地块，将被统一划归为单一的商业园分区。

    根据这项拟议变更，这片占地9.82公顷（约等于14个足球场大小）的区域，其总容积率 (GPR) 将被统一设定为2.5。

    市区重建局 (Urban Redevelopment Authority, URA) 对其2025年发展总蓝图 (Master Plan 2025) 提出的拟议修正案显示，一块原指定用于道路用途的地块也将被改为住宅用途，并在首层设置商业空间，具体细节有待详细规划。

    该机构表示，拟议的修正案是为了推动更新后的LaunchPad总体规划下的新举措，包括在该区域内发展“人工智能村”(Kampong AI)。

    目前，该地区的大部分地块被划为商业园用途，但未指定总容积率。一些较小的地块被设定为总容积率为5.0和4.0的商业园，而其他地块则被指定为“白色地段”和道路用途。

    “白色地段”是指可综合用于商业、酒店、住宅、体育和休闲等多种用途的空间。

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    裕廊集团 (JTC Corporation) 的一位发言人于周三（8月12日）表示，目前整个LaunchPad的总体总容积率略高于1.0。

    该发言人说，市区重建局的拟议修正案将首次把整个LaunchPad统一划归为单一的商业园分区，并设定统一的总容积率为2.5，这不仅使其潜在可允许的楼面面积增加近一倍，也“有意义地集约化”了整个区域的土地利用。

    该发言人补充说，统一的分区规划也将使裕廊集团能够将LaunchPad改造为一个单一的综合开发项目，并“加强初创企业生态系统”。

    这包括适应性改造两座现有的多层式工厂，以用作“人工智能村”即将建成的人工智能中心，该中心预计将于2028年完工。

    “人工智能村”(Kampong AI) 是今年早些时候宣布的一项计划，旨在新加坡打造一个专注于人工智能的初创企业社区。

    今年7月，裕廊集团为“人工智能村”办公楼的设计和建造启动了招标。另一项针对住宿区（将容纳超过200个住宅单位）的招标将在稍后推出。

    更广泛的LaunchPad区域规划还包括建设新的活动空间、体育设施、社交区域以及增加餐饮选择。

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