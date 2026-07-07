市区重建局敦促发展商对反洗钱审查采取“与风险相称”的方法

房屋监管机构表示，对大多数购房者而言，财富来源和资金来源的核查并非必要。

市区重建局敦促发展商，其采取的尽职调查措施应与房地产交易的性质和复杂程度相匹配。 照片：《商业时报》档案图

【新加坡】新加坡房屋监管机构已告知房地产发展商，在进行反洗钱审查时应采取更具针对性的方法，并明确指出对绝大多数购房者而言，财富来源和资金来源的核查并非必要。

这项最新指导是在业界反馈称，反洗钱审查对发展商和中介的要求日益严苛之后发布的。

市区重建局（URA）房屋总监（COH）Ling Hui Lin在周二（7月7日）发布的通告中表示，发展商应以“与风险相称”的方式实施客户尽职调查措施，而不是采取“一刀切”的方法，向购房者索取过多或不相关的信息。

她表示，审查应“与房地产交易的性质和复杂程度相称，并考虑到每位购房者的风险状况”。

对于绝大多数被评估为不具有较高洗钱、恐怖主义融资或扩散融资风险的购房者，发展商仅需进行客户尽职调查。

这包括识别和核实购房者及受益所有人身份的标准措施。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

如果在制裁名单中未找到匹配项且没有“负面新闻”，发展商便可继续进行交易。

但如果购房者被评估为参与这些活动的风险较高，发展商则必须执行强化的客户尽职调查，调查其财富和资金来源。

这包括外国政治公众人物，以及与被标记为反洗钱或反恐怖主义融资管控薄弱的国家或司法管辖区有关联的个人。

房屋总监表示，如果购房者出现在制裁名单上，发展商应停止与其交易，并提交可疑交易报告。若出现“负面新闻”，则应在评估风险后，再决定是否继续交易。

她补充说，一旦有任何非法活动的嫌疑，就应提交可疑交易报告。

房屋总监强调，即便在对购房者进行额外的尽职调查以确定其财富或资金来源时，这些措施也应“与风险相称、合理，并考虑到每位购房者的具体情况和背景”。

例如，他们可以专注于获取相关文件，如所得税报表和经审计的账目，而无需索取“不必要的信息”，例如久远的财务或就业记录。

她指出，发展商还应避免采取“过度的措施和索取不相关信息”，这些做法与政府要求和国际标准“不成比例”。

房屋总监表示，如果信息已来自可靠的公共来源，发展商“无需”再与其他多个来源进行核对。他们也无需核实“收集到的每一条财富来源信息”，尤其是当这些信息涉及多年前的财富积累且相关记录已不易获取时。

该机构表示，发展商应转而专注于核实更重要、风险更高的财富来源，并评估任何剩余的未核实信息是否构成“可接受”的风险。

对于以市场价购买单一房产的标准交易，审查要求预计会更少。

为简化流程并增进发展商对相关要求的理解，房屋总监已与新加坡房地产发展商公会 (Redas) 协商，修订了针对这些活动的指导方针。

她表示，修订后的指导方针就客户尽职调查提供了更详细的指导，并简化了发展商可用于评估其项目的风险评估模板。

房屋总监还将与新加坡房地产发展商公会合作，组织研讨会和讲习班，分享在反洗钱、反扩散和反恐怖主义融资方面的指导和最佳实践。扩散融资是指为非法开发和供应大规模杀伤性武器及相关材料提供资金或金融服务。

新加坡房地产发展商公会的一位发言人对市区重建局关于反洗钱审查等问题的最新指导表示欢迎。

该发言人说：“我们……很高兴看到发展商的关切和实际挑战得到了考虑。这有助于为遵守（这些）要求铺平一条更清晰、更实用的道路。”