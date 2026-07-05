房产经纪优先认购引争议 新公寓VIP销售模式受审视

房地产代理理事会已与多家代理机构接洽，商讨如何确保普通购房者的利益不受损害

Dunearn House项目将优先开放给购买多套单位的买家，以及曾向该开发商购房的忠实客户。 照片：商业时报资料

【新加坡】 据《海峡时报》了解，房地产代理理事会（CEA）正就新私人住宅项目发售时的贵宾销售（VIP sales）和优先预订做法，与多家房地产代理机构进行商议。

此前有舆论担忧，此类安排虽然合法，但由于房产经纪和其他特定买家会在公开发售前抢购单位，可能会导致普通购房者的选择减少。

本地四大房地产代理机构中的两家证实，房地产代理理事会已与它们进行过沟通。

OrangeTee的首席代理官 Raymond Khoo 表示，讨论的重点是确保普通购房者不处于劣势，以及希望购买单位的房产经纪“严格遵守信息披露协议”。

Huttons Asia的首席执行官 Mark Yip 表示，其机构与房地产代理理事会的沟通“涵盖了现有做法，并提供了一个就如何维护房地产市场的透明度、专业性和公众信心交换意见的机会”。

他补充道：“我们将根据监管发展和不断变化的行业期望，在适当的时候继续审查我们的政策和做法。”

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这一问题是在《商业时报》于2025年12月报道称，在一些新公寓项目（如Emerald of Katong）公开发售前，房产经纪购买了高达20%的单位后，引起了密切关注。

报道指出，在2024年9月至2025年10月期间，房产经纪通过优先排队购买了635个单位，约占同期推出的所有新私人住宅的4.2%。

该数字不包括面向特定买家的其他形式的贵宾销售或早期销售，计入这些销售可能会提高早期销售的总体份额。

几天后，在2025年12月15日发表的一篇《海峡时报》论坛信函中，一名读者对经纪人本身在项目发售的优先阶段购买单位所引发的利益冲突和市场专业性问题提出了担忧。

房地产代理理事会的一位发言人于周五（7月3日）在回应《海峡时报》的询问时表示，该理事会定期与房地产代理机构和行业利益相关者沟通，以征求有关行业事务的意见和反馈。

该发言人说：“鉴于公众对此事的反馈，房地产代理理事会与行业沟通的其中一个领域，就是关于新公寓发售时的销售做法。”

“我们注意到，提供优先购买权是开发商的私人商业决定，其中可能涉及除房产经纪以外的买家，并且不违反现有的规章制度。”

PropNex的首席代理官 Eddie Lim 表示，任何给予销售人员的优先购买权通常是整个市场的惯例，并且完全取决于开发商的决定。

他和 ERA Singapore 的主要执行员 Eugene Lim 均表示，房地产代理理事会并未就此事与他们的机构进行沟通。

贵宾销售（VIP sales）如何运作？

贵宾销售安排通常允许特定的买家——例如亲属或商业伙伴——在正式公开发售日之前预订单位。

OrangeTee的 Khoo 表示，在正式公开发售日当天，销售看板会显示哪些单位在早期阶段已售出，哪些仍然可售。

PropNex的 Lim 表示，开发商通常会确保有相当一部分单位，包括价格较低的单位，留到公开发售时供买家选择。

但一位熟悉新盘发售的匿名经纪人表示，一些开发商对于谁能进入贵宾或优先名单“非常宽松”。

他说：“有时候贵宾名单会很长。对我来说，这对普通购房者不公平，因为他们要到预订日当天才会发现自己心仪的单位早已被选走。”

另一位同样要求匿名的经纪人表示，此类安排可能会通过在普通买家中制造“错失恐惧症”（fear-of-missing-out）效应来推动销售。

他说：“当购房者在预订日看到销售看板上那么多单位已售出时，他们会感到必须迅速行动的压力。”

“对开发商而言，快速售出单位可以降低持有风险和营销成本。当单位不是通过经纪人售出时，开发商还能节省佣金。”

Khoo 表示，其机构有保障措施来管理潜在或可感知的利益冲突。这些措施包括，要求购买自己所营销项目单位的经纪人必须进行强制性书面披露。

他表示，此外，现代的项目发售预订采用集中的电子抽签和排队系统，这有助于防止手动插队、倒填日期或未经授权的单位锁定行为。

他举例说明了在其机构负责的即将推出的项目中，优先安排可能如何运作。

对于 Lentor Gardens Residences 项目，只有能够证明存在第一层级关系（例如母子各购买一套单位）的多个单位购买者，才有资格获得优先安排。

对于 Dunearn House 项目，优先购买权将给予购买多套单位的买家，以及曾向该开发商购房的忠实客户。

Dunearn House 的联合开发商 Frasers Property 的一位发言人表示，根据项目的不同，优先预订安排“可能构成我们公开发售前规划的一部分”。

“此类安排旨在支持有序的销售流程，同时确保潜在购房者在公开发售阶段仍有丰富的单位选择。” 《海峡时报》