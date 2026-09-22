公积金特别、保健储蓄及退休户头4%保底利率将延长至2027年底
公积金局和建屋发展局表示，此举旨在帮助会员增加退休储蓄。
- 从10月1日至12月31日，特别户头、保健储蓄户头和退休户头的利率将维持在4%的保底水平。 照片：《商业时报》档案照片
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】公积金（CPF）会员的特别户头、保健储蓄户头和退休户头（简称SMRA）存款将继续享有至少4%的年利率，直到2027年底。接下来一个季度的利率将保持不变。
公积金局（CPFB）和建屋发展局在周二（9月22日）发布的联合声明中表示，延长SMRA户头的保底利率，将继续帮助会员增加退休储蓄，并在不确定的经济和利率环境下，为他们的公积金回报提供确定性。
从10月1日至12月31日，SMRA的利率将维持在4%的保底水平，因为其挂钩利率仍低于4%的保底利率。
该利率挂钩10年期新加坡政府证券的12个月平均收益率外加1%。根据公积金局网站资料，从2025年8月至2026年7月，该平均收益率为3.06%。
普通户头的利率在10月1日至12月31日期间将保持在2.5%，因其挂钩利率仍低于2.5%的保底利率。
该利率挂钩本地主要银行的三个月平均利率。根据公积金局网站资料，从5月到7月，该平均利率为0.32%。
建屋发展局的优惠贷款利率，即比普通户头利率高出0.1个百分点，将保持在2.6%。
会员的公积金储蓄也将继续享有额外利息。
55岁以下的会员，其综合存款的首6万新元可享有额外1%的利息，其中普通户头的存款顶限为2万新元。
至于55岁及以上的会员，政府将为他们综合存款的首3万新元支付额外2%的利息（普通户头存款顶限为2万新元），接下来的3万新元则可享有额外1%的利息。
普通户头存款所赚取的额外利息将存入会员的特别户头或退休户头。
此外，55岁及以上的公积金终身入息计划参与者，其综合公积金存款，包括用于加入该计划的储蓄，仍可继续赚取额外利息。《海峡时报》
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