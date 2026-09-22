Josephine Teo于联合国平台发言：人工智能创新的衡量标准应在于其对人们生活的影响

她指出，新加坡在整个公共服务领域运用该技术，以帮助公职人员和公民。

Teo表示，随着人工智能的应用日益普及，人们若要继续依赖它，就必须能够信任这项技术。 图片来源：MDDI

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【新加坡】数字发展及新闻部长Josephine Teo于周二（9月22日）表示，衡量人工智能创新的真正标准，不在于其模型变得多么强大，而在于该技术是否改善了人们的生活。

她在联合国大会的一个平台上阐述了新加坡在人工智能开发和应用方面的方针。她表示，新加坡专注于人工智能如何为民生带来积极改变，包括在整个公共服务领域部署该技术，以帮助公职人员提高工作效率，并改善为公民提供的服务。

目前，近70%的公职人员会定期使用人工智能工具来执行分析信息和准备草稿等任务。

她在Digital@UNGA的主旨环节上表示，政府也正在探索使用人工智能代理来重新设计整个工作流程，同时确保公职人员仍对重要决策负责。该环节重点介绍了政府和业界如何创新地部署人工智能。

人工智能也被用于将公众反馈更迅速地分发给相关机构，在新加坡边境数百万件货物中识别异常情况，以及检测网络钓鱼和冒充诈骗的迹象。

但Teo表示，随着人工智能的应用日益普及，人们若要继续依赖它，就必须能够信任这项技术。

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她补充道，人工智能可能会放大现有威胁，例如使诈骗更具说服力和个性化，并使网络攻击更容易执行。因此，建立管理这些风险的保障措施，将能让人们更有信心地采用人工智能。

Teo说道：“从这个角度来看，信任并不会限制创新。事实上，信任能让创新规模化发展。”

她于9月21日至24日对美国进行工作访问，期间将参加在联合国大会期间举行的活动，并与纽约和波士顿的业界及学术界领袖进行交流。 除了改善政府服务和实施保障措施外，她补充说，第三个优先事项是扩大在人工智能领域的参与度，以便更多的国家和社区能从该技术中受益。

例如，东南亚在语言和文化上具有多样性，但许多人工智能模型对该地区的语言、口音和文化背景的理解能力较弱。

为解决此问题，新加坡开发了Sea-Lion。这是一系列围绕东南亚语言和文化设计的开源人工智能模型，涵盖了该地区常用的多语言语音和语码转换（code-switching）等特点。

研究机构AI Singapore也正与盖茨基金会（Gates Foundation）、Google和联合国开发计划署（United Nations Development Programme）等合作伙伴共同开展“阿特拉斯项目”（Project Atlas），该项目旨在为世界各地代表性不足的语言建立可用于人工智能的数据集。

Teo表示，并非所有国家都需要开发自己的前沿人工智能模型，因为这需要大量的计算资源和资本。

相反，各国应获得支持，以调整现有的人工智能技术，使其适应本国的语言、文化和需求。

她说道：“对我们而言，这才是以有意义的方式扩大人工智能包容性的方法。”

新加坡也正通过由108个国家组成的小国论坛（Forum of Small States）的数字支柱，与其他国家分享其经验，并提供开源数字工具，分享建设数字能力的方法。

新加坡还设立了“新加坡数字门户”（Singapore Digital Gateway），这是一个在线平台，其他国家可以通过该平台获取由新加坡开发或使用的数字工具包和资源。

她说道：“归根结底，人工智能的成功不应以我们的机器变得多强大来衡量，而应以有多少人因它们而获得赋能来衡量。” THE STRAITS TIMES