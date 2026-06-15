安联据报竞购汇丰人寿，凸显新加坡激烈的人寿保险业规模之争

据报道，汇丰银行已将Allianz、Sumitomo Life Insurance和Dai-ichi Life Holdings列为其新加坡保险业务竞购方的候选名单

随着保险公司寻求扩大规模、提高效率和增强分销能力，以在竞争激烈的市场中保持盈利，新加坡的行业整合趋势可能会持续。 摄影：YEN MING JIIN, BT

【新加坡】行业观察人士称，有报道指Allianz已成为收购汇丰控股（HSBC Holdings）新加坡保险业务的领跑者，这既凸显了新加坡人寿保险业的吸引力，也反映了该行业的整合趋势。

大约18个月前，Allianz撤回了收购Income Insurance多数股权的提议。这家德国保险公司曾提出一份附带先决条件的收购要约，拟以15亿欧元（21亿新元）收购Income Insurance至少51%的股份，但在2024年12月，因新加坡政府表示该交易无法按其提议的条款进行，最终放弃了这笔交易。

如今，这家保险公司似乎正再次努力拓展其在新加坡的业务。据彭博社报道，在出价高于其他业内竞争者之后，Allianz据信最有可能成为汇丰人寿新加坡（HSBC Life Singapore）的买家。

据称，Allianz和汇丰银行正在敲定交易细节，相关消息可能很快就会公布。据了解，汇丰银行为该业务寻求高达20亿美元的估值。

目前相关讨论仍在进行中，尚未做出最终决定，其他竞购方也仍对该资产抱有兴趣。

汇丰银行的一位发言人告诉《商业时报》，该行“拒绝对市场猜测置评”。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

该发言人补充说：“汇丰人寿新加坡（HSBC Life Singapore）正在接受战略评估，目前尚未做出任何决定。”

汇丰银行指出，其仍然致力于将新加坡作为国际财富和批发银行业务中心。

该发言人表示：“新加坡对汇丰银行的战略至关重要，是集团投资和增长的重点。”

Allianz的一名代表也拒绝置评，称该公司通常不对市场猜测发表评论。

全球评级机构Fitch Ratings的亚太保险团队表示，他们预计单一交易不会对新加坡竞争激烈的人寿保险格局产生实质性重塑。

他们表示：“尽管如此，我们相信整合趋势可能会持续，因为保险公司需要寻求更大的规模、更高的效率和更强的分销能力，才能在竞争激烈的市场中保持盈利。”

Fitch补充道，对于寻求在东南亚扩张的外国保险公司而言，新加坡仍然是一个有吸引力的市场和战略基地，这得益于其健全的监管框架、稳定的经济环境以及富裕和高净值人士的持续涌入。

这些客户群体是财富管理和保障型产品需求的主要驱动力，而这类产品往往能为人寿保险公司带来更高的利润率。

该评级机构补充道：“新加坡人寿保险业的特点是，强大的本地和国际参与者之间竞争激烈，并有雄厚的资本状况和广泛的分销网络作为支持。”

据报道，汇丰银行已将Allianz、Sumitomo Life Insurance和Dai-ichi Life Holdings列入其新加坡保险业务的竞购方候选名单。包括Sun Life Financial和Nippon Life Insurance在内的其他保险公司此前也曾被传与此过程有关。

这家银行于今年1月开始对该业务进行战略评估，同时重申新加坡仍是其优先市场。