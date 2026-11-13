网络安全事件报告数量增至三倍，新加坡网安局敦促所有机构立即加强防御

近几周各行业发生一系列数据泄露事件后，当局发布此项建议。

新加坡个人资料保护委员会 (个资保委会) 观察到，近期的数据泄露事件源于黑客利用信息技术系统中的一系列常见漏洞发起的攻击。 照片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡网络安全局 (Cyber Security Agency of Singapore, 简称网安局) 于周五 (11月13日) 表示，鉴于近期本地报告的网络安全事件数量增至三倍，新加坡所有机构，无论规模或行业，都应立即采取措施加强网络防御。

此前几周，各行各业发生了一系列影响新加坡机构或其服务供应商的网络安全事件。此外，过去一周向个人资料保护委员会 (个资保委会) 报告的、涉及知名机构的重大数据泄露事件也有所增加，当局因此发布了这项建议。

网安局建议各机构采取行动，因为网络威胁者正越来越多地利用暴露的漏洞和安全性差的系统，而人工智能技术更让黑客得以加快攻击速度。

该机构表示，自9月份以来，每月报告的网络安全事件平均数量，已达到1月至8月期间平均水平的三倍。

网安局表示：“这些事件似乎并非针对新加坡的协同攻击行动，而是反映了更广泛的全球机会主义攻击趋势。部分事件还涉及受影响的第三方供应商，这凸显了管理供应链风险的重要性。”

在周五发布的另一份声明中，个资保委会表示，其观察到的数据泄露事件源于利用信息技术系统中一系列常见漏洞的攻击。

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同样，这些事件之间没有明确的关联，其中一些与全球性的数据泄露事件有关。

个资保委会主席 Denise Wong 表示，各机构应“紧急关注”近期报告的数据泄露事件增加的情况，以“避免成为受害者”。

网安局局长 Gwenda Fong 表示，对于企业领导者，即使是那些没有专门IT或安全团队的企业，“网络安全也应被提上议程”。

网安局指出，黑客正在积极扫描互联网以寻找易受攻击的系统，即使机构并非特定目标，也可能成为受害者。“威胁者越来越多地使用人工智能，这可能进一步加快漏洞的发现和利用速度，从而缩短了机构保护其系统的时间。”

该机构敦促各机构在采取紧急措施保护自身时，应优先考虑以下几点：

保护面向互联网的系统；

及时修补已知漏洞；

实施多重身份验证；以及

监控可疑活动。

该机构补充道：“各机构还应确保其业务连续性计划随时准备就绪，以便在发生网络安全事件时启动。”

从10月24日到本周五，至少报告了12起涉及新加坡机构或其服务供应商的网络安全事件。大多数事件涉及已确认或可能泄露的个人数据，范围从姓名、联系方式到身份证号码和旅行行程。

这12起事件中，有6起涉及医疗保健和社区护理机构。

新加坡卫生部周四表示，这六起与医疗保健相关的事件并未对病患护理造成干扰。该部门表示，尚未发现任何对病患健康记录的未经授权访问，并正在与相关机构进行跟进。

卫生部还要求公共医疗保健机构和保健科技局 (Synapxe) 加强对网络威胁的监控，并敦促私营医疗服务提供者加强其安全保障措施。

第一起事件于10月24日报告，医疗保健服务提供商 Alliance Medinet 表示约11万名会员的个人资料遭到泄露。Alliance Medinet 的客户，如 HSBC Life、职总英康保险 (Income Insurance) 和 Singlife 等保险公司也受到影响。

11月3日，个人理财门户网站 MoneySmart 表示，有未经授权方复制了其在新加坡和香港部分客户的个人资料。可能泄露的信息包括身份证号码和财务细节。

同日，新加坡航空公司 (Singapore Airlines) 表示，由于其预订技术提供商 Amadeus 发生数据泄露，约4.6万条预订记录的数据遭到访问。这些数据包括姓名、预订编号和旅行行程。此外，约620条记录中的旅行证件详情也可能被访问。

11月6日，电信公司 M1 表示一次数据泄露事件损害了客户数据，包括姓名、身份证号码、出生日期和家庭住址。同日，远程医疗服务提供商 Doctor Anywhere 也单独报告称，用户的个人资料遭到泄露。临床记录未受影响。

四天后，新报业媒体 (SPH Media) 表示，网络攻击影响了其9%的数据库，导致部分客户的个人数据泄露。该公司表示，支付卡详情和财务信息未受影响。

同样在周二，新翔集团 (Sats) 表示，其 Tappee 订餐应用程序发生数据泄露，导致四所学校的学生数据受损，其中包括姓名、优惠卡号码和经济援助状况。少数记录还包含学生的体重和过敏史等信息。海峡时报