副总理颜金勇：欧盟双边自由贸易协定可为与亚细安达成更广泛协议铺路

他补充说，双方可以在能够更快取得进展的领域循序渐进。

副总理 Gan Kim Yong 表示，欧盟与个别亚细安国家之间的双边谈判将“为亚细安层面的进一步一体化奠定基础”。 照片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【马尼拉讯】新加坡副总理 Gan Kim Yong 于周二（9月22日）表示，欧盟与个别东南亚国家达成的双边贸易协定，或有助于为最终达成亚细安-欧盟自由贸易协定（FTA）铺平道路。

他发表这番言论之际，欧盟与菲律宾同日宣布敲定双方的自贸协定，这使得欧洲集团与亚细安成员国之间的双边协定网络进一步扩大。

同时担任新加坡贸易及工业部长的 Gan 副总理说：“这些协定相辅相成。我认为欧盟与个别国家之间的双边谈判，也将为亚细安层面的进一步一体化奠定基础。”

他是在马尼拉举行的亚细安经济部长会议及相关会议场边向记者发表上述讲话。

欧盟已与新加坡和越南签订了生效的自贸协定，而一项与印度尼西亚的协定也于2025年敲定。与泰国和马来西亚的谈判也正在进行中。

Gan 副总理说，双边谈判有助于个别亚细安国家与欧盟更好地了解彼此的需求和挑战，从而更容易最终寻求达成一项涵盖整个区域的协定。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

他说：“自贸协定可能是一个长期目标，但我们可以采取模块化的方式。”他补充说，双方可以在能够更快取得进展的领域循序渐进。

商界推动亚细安-欧盟框架

为响应部长级的推动，欧洲商界周二敦促亚细安和欧盟在2027年建立一个区域对区域的经济框架，以纪念两大集团建交50周年。

欧盟-亚细安商业理事会（EU-ABC）在一份声明中提出了一个模块化框架，允许双方逐步深化经济联系，而无需等待全面自贸协定的所有要素都敲定。

该理事会最新的商业情绪调查发现，74%的受访欧洲企业认为，覆盖整个亚细安的自贸协定将比单独的双边协定带来更大利益，而49%的企业希望在2027年启动此类协定的谈判。

欧盟-亚细安商业理事会主席 Jens Ruebbert 说：“双边协定不应是终点，而应是建立区域对区域自贸协定这一更宏伟、更长远目标的基础。”

该理事会还建议，将区域对区域的数码贸易协定作为首要任务，其次是投资保护协定和其他行业性协议。

Gan 副总理同样指出，数码经济是亚细安和欧盟可以更快取得进展的领域。他说，双方正在讨论数码贸易原则，并希望在2027年完成谈判，然后探讨进一步的合作。

他补充说，其中一种可能性是让亚细安与其贸易伙伴之间的数码支付更加无缝连接。

Gan 副总理表示，与其维持多个双边支付链接，一个多边系统将“容易得多，也更有效率”，允许各国通过单一安排连接到更广泛的网络。

升级数码与货物贸易协定

在中东危机导致全球经济不确定性日益加剧的背景下，亚细安也正在寻求深化区域内部的经济一体化，因此推动了与外部建立更强的伙伴关系。

Gan 副总理表示，经济部长们决定提前实施《亚细安货物贸易协定》，反映了成员国之间的紧迫感。

这项升级版的协定旨在减少壁垒和简化亚细安内部贸易，原定于2027年生效。经济部长们现在正推动在2026年底前实施。

Gan 副总理说：“这也将表明，尽管外部环境非常具有挑战性，尽管世界变得更加动荡、不可预测并开始出现碎片化，我们仍能够进一步加强亚细安的一体化。”

他补充说，提前实施的时间表表明，成员国共同致力于让该贸易协定尽快惠及商界。

亚细安也正准备实施其数码经济框架协定（Defa），预计区域领导人将在11月于马尼拉举行的峰会上签署该协定。

Gan 副总理表示，新加坡希望《数码经济框架协定》能成为一份“活文件”，随着技术的迅速变化而不断演进。

他补充说，潜在项目可能包括互联互通的数码支付、升级版的亚细安单一窗口以简化贸易文件，以及一个允许企业在亚细安各经济体中获得唯一身份识别的集中注册系统。

Gan 副总理表示，亚细安也正在为绿色经济框架奠定基础，新加坡希望在2027年接替菲律宾担任亚细安轮值主席国时能够启动谈判。

他说，该框架可能涵盖可再生能源、碳市场以及更环保的产品和生产过程。

他补充说：“我们希望能够借鉴菲律宾今年取得的成就，并在此势头上继续发展。” 海峡时报