彭博社诽谤案：该新闻机构及记者须向 K Shanmugam 和 Tan See Leng 支付29万新元法律费用

被告还被令支付5万新元的审前费用和3万新元的审后费用

房地产记者 Low De Wei（中）的一篇文章指出，新加坡的超级富豪越来越倾向于以保密的方式购买豪宅。 照片：商业时报资料图

【新加坡】财经新闻机构 Bloomberg 及其记者在一起诽谤案中败诉，被令向内阁部长 K Shanmugam 和 Tan See Leng 支付总计29万新元的法律费用。

此判决是在周四（7月30日）的一场闭门内庭聆讯后作出的。大约两周前，高等法庭裁定两位部长各获赔23万新元。

在回复《海峡时报》的询问时，一位司法机构的发言人表示，法官 Audrey Lim 参考了审判费用准则，判给每位部长14.5万新元的法律费用。

该款项包括审判费用，为期6天半，总计6.5万新元。

被告还被令支付5万新元的审前费用和3万新元的审后费用，这些费用用于准备书面陈词以及5月22日的半天聆讯。

K Shanmugam 是国务资政兼国家安全统筹部长，而 Tan See Leng 是贸易及工业部长（能源与工业）。两人因一篇关于新加坡优质洋房（Good Class Bungalows，简称GCB）交易的文章而起诉 Bloomberg。

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在7月14日的判决书中，法官 Lim 认定，撰写了题为“新加坡豪宅交易日益神秘”一文的房地产记者 Low De Wei，明知其使用的某些信息是虚假的，或在不关心其真伪的情况下发表了该文章。

法官表示，Bloomberg 取消该文章付费墙的行为也表现出恶意，并补充说，此举是为了让更广泛的公众能够阅览该文章。

这篇于2024年12月12日发表的文章，提到了两位部长在2023年的房产交易——K Shanmugam 以8800万新元的价格将其位于 Queen Astrid Park 地区的前住所出售给 UBS Trustees，以及 Tan See Leng 以近2730万新元的价格购买了 Brizay Park 的一栋洋房，且该交易未提交中止转让的申请。

文章指出，新加坡的超级富豪越来越倾向于以保密的方式购买豪宅，例如通过使用信托来隐藏身份。

文章还指出，未提交中止转让的申请的交易“更难追踪”，因为这些交易不会出现在由市区重建局维护的数据库中。

中止转让的申请是一份法律文件，个人可以向新加坡土地管理局提交，以防止他人在房产转让完成前对该房产进行交易。

法官认定，读者对该文章的理解会是，部长们利用了制衡机制或披露要求的缺失，以不透明的方式进行其房产交易。

她表示，该文章向读者传达了这样的信息：有些优质洋房的交易甚至对政府隐瞒，并且存在一个可供买家利用的监管漏洞。

他们还会认为文章的意思是，部长们这样做是为了隐藏交易并逃避审查——这些行为甚至可能涉及洗钱。

在评估应判给 K Shanmugam 和 Tan See Leng 的赔偿金额时，法官考虑了被告的行为。

她说：“我认定被告方存在恶意。”并补充说，诽谤案中的恶意指“任何恶意、怨恨或某些错误或不正当的动机”。海峡时报