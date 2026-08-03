Borneo Motors因业务重组而裁员

受影响员工每服务一年可获一个月底薪的赔偿，上限为25年

Borneo Motors是丰田（Toyota）和雷克萨斯（Lexus）在新加坡的分销商。 照片：商业时报资料

【新加坡】丰田（Toyota）和雷克萨斯（Lexus）汽车在新加坡的经销商Borneo Motors于7月30日进行业务重组，裁退了一批员工。

Borneo Motors的发言人以讨论仍在进行中为由，拒绝证实受影响的员工具体人数。该汽车经销商是全球汽车分销商Inchcape旗下的子公司。

其发言人表示：“Inchcape已评估其在新加坡的组织结构，以确保公司业务保持良好定位，能够为客户和品牌合作伙伴提供卓越服务。”

“因此，我们正在进行针对性的调整，以精简运营，更好地满足当前需求并与未来重点保持一致。”

Borneo Motors是一家有工会的公司，隶属于新加坡体力与商业雇员联合会（SMMWU）。

新加坡体力与商业雇员联合会秘书长Andy Lim表示，公司在进行重组前已通知工会。据信，受影响的员工是在7月30日接到通知，而当天也是他们的最后一个工作日。

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工会也与Borneo Motors合作，确保遣散费配套公平且符合集体协议。

Andy Lim补充说，进行重组或裁员的雇主需要尽早与受影响的员工进行接触和沟通。

他补充说，及早沟通能让全国职工总会（NTUC）和工会与雇主合作，在受影响员工最后一个工作日之前与他们接触，从而更快地为他们提供支持。

他表示，受影响的员工也能有更多时间为过渡做好准备，并在需要时获得帮助。

根据新加坡体力与商业雇员联合会与Borneo Motors之间的集体协议条款，工会必须提前一个月收到裁员计划的通知。受影响的员工则应获得两个月的裁员通知或相应的代通知金。

在遣散费配套方面，受影响员工每服务一年可获一个月底薪，上限为25年。销售部门的员工每完成一年服务可获4000新元，上限同样为25年。

在通知受影响员工后，Borneo Motors于7月30日下午举行了一场全体员工大会，确认了公司正在进行业务重组，但未透露被裁员工的具体人数。

7月31日，三名不愿透露姓名的Borneo Motors员工表示，关于他们的工作将如何改变、是否会承担更多职责、以及将向谁汇报等事宜，公司仍未有任何说明。

但这些员工表示，被邀请参加员工大会可能意味着他们的工作暂时是安全的。

其中一名员工表示，在未来几周，他将“根据哪些公司电子邮件地址会被退回”来判断谁被裁员了。

负责任裁员与就业辅助工作组的一位发言人表示，该工作组正与Borneo Motors及新加坡体力与商业雇员联合会合作，为受影响的员工提供支持。

他补充说，Borneo Motors已承诺提供符合《处理过剩人力和负责任裁员劳资政三方联合指导原则》的裁员配套。

该工作组成立于2016年3月，由人力部、新加坡精深技能发展局、全国职工总会（NTUC）及其就业与职能培训中心（e2i）的官员组成。

在Borneo Motors进行业务重组之前，其母公司Inchcape Singapore在过去六个月里发生了一系列高层人事变动。继财务和营销总监离职后，Inchcape的董事经理Ng Khee Siong也于7月21日辞职。

Inchcape Singapore是新加坡最大的多品牌汽车特许经营商之一，其他大型经营商还包括怡和合发 (Cycle & Carriage) 和华纳汽车 (Wearnes Automotive)。

与其他传统品牌一样，丰田正面临来自中国汽车品牌的激烈竞争，这些品牌的电动车型更符合新加坡交通领域脱碳的趋势，并借此抢占了市场份额。《海峡时报》