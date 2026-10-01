构筑货币新世界的基石

BT50: THE NEXT CHAPTER

我们必须建立能够更快速、更智能地跨境转移流动性的金融基础设施。

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

在过去十年的大部分时间里，一谈到数字资产，人们就会自动联想到加密货币、代币和区块链实验。

但如今，讨论的焦点已转向货币的演变。

货币正日益成为一个谱系。传统的银行存款现在与代币化存款、稳定币、代币化货币市场基金以及其他数字价值表现形式并存。

它们都是更广泛的流动性生态系统的一部分。

虽然这些工具各不相同，但它们共同拓展了价值储存、转移和部署的方式。

数字技术也拓宽了企业财资团队可使用的工具范围，为企业和金融机构 (Financial Institution) 提供了更广泛的流动性工具包，同时使某些形式的价值更易于转移、结算或部署。

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更多形式，但只有一个金融体系

对于财资团队而言，这一点至关重要，因为财资管理不再仅仅是保护现金和报告昨日的状况。

除了管理不同形式的价值，团队还必须决定哪种渠道、货币形式、结算资产和控制框架最适合该交易。

例如，传统存款可能适用于日常营运余额，而代币化存款可能更适合集团内部全天候的流动性调拨。

话虽如此，基础设施必须迎头赶上，因为即使在建设数字结算网络的同时，许多网络仍在独立运作。

目前的挑战是超越孤立的试点项目，将各种传统和数字结算资产以及受监管的托管服务连接到一个能够商业化运作的单一基础设施中。

财资团队必须决定哪种渠道、货币形式、结算资产和控制框架最适合每笔交易。 照片：YEN MENG JIIN, BT

碎片化的影响在日常财资运营中显而易见。

以在新加坡运营的名义资金池结构为例：由于一系列监管、法律、货币、银行和基础设施方面的考量，将其他货币余额纳入跨境离岸资金池结构可能具有挑战性。

然而，我们开始看到业界正在探索跨市场管理流动性的新方法。

8月19日，渣打银行 (Standard Chartered) 在环球银行金融电信协会 (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT) 新的基于区块链的共享账本上，完成了全球首笔实时的跨境银行间代币化存款交易。

SWIFT 作为一个协调层，使得银行各自代币化存款基础设施上的债务能够在通过现有系统进行最终结算前，进行匹配和轧差。

除了跨网络转移资金，新的结算资产品种也正在出现。

像渣打银行这样的金融机构正在探索本币数字货币如何在受监管的环境中，支持实时结算、财资管理和可编程金融流等用例。

因此，数字资产的下一阶段将不再是创造新的代币，而更多的是建立所需的连接性、标准和信任，以使不同形式的价值能够在金融体系中共存并无缝流动。

我们能让流动性更智能吗？

人工智能 (Artificial Intelligence) 正在改变财资团队使用数据的方式。团队不再需要将大部分时间用于收集信息、核对头寸和制作报告，而是可以越来越多地使用人工智能来预测现金流、监控风险、优化营运资金和支持情况规划 (Scenario Planning)。

如果人工智能能帮助公司了解何处需要流动性，数字基础设施就能让这些流动性被更迅速地调动；如果可编程性帮助基础设施在预设的控制下自动执行操作，那么财资管理就向实时运作更近了一步。

这就是可编程流动性背后的理念，即资金可以根据预先约定的条件（如时间、批准或交易事件）被释放、划转或持有，而不是依赖一系列的人工干预。

对于财资团队而言，这意味着从“以防万一”的流动性管理转向“及时”的流动性管理，在决策时速度更快、更精确，同时将政策、风险和控制参数嵌入到流程中。

新加坡也是测试和分享代币化商业财资用例的地方。 照片：TAY CHU YI, BT

亚细安是考验升级之地

但真正的考验是跨境流动性的转移。

在这方面，亚细安 (ASEAN) 尤为重要，因为它不是一个单一的金融市场。它是一个由多元化市场组成的区域，每个市场都有自己的监管框架、货币、税收制度、运营环境和市场惯例。

这种多样性是亚细安的优势之一，但也增加了资本、流动性和信息无缝跨境流动的复杂性。

任何解决方案都必须能够在多个司法管辖区、多种货币和不同监管环境下运作，同时保持可信、安全和商业上可行。

当公司经常在多个亚细安市场和货币中运营时，一个后果便是受困流动性：即那些可见但无法随时使用的现金或抵押品。

现金和抵押品可能分散在不同的实体、货币或司法管辖区，这使得在最需要它们的地方进行有效调动和部署变得更加困难。

能够跨境转移、优化和运用流动性的能力，其重要性最终可能不亚于拥有流动性本身。

这就引出了一个更严峻的挑战——互操作性：确保资金、资产和信息能够在不损害治理、安全或监管保障的情况下，跨网络和司法管辖区流动。

理想的基础设施将是能够连接各个市场，而无需每个市场都采用相同模式的设施。否则，我们就有可能以数字形式复制当今的金融孤岛。

在这方面，新加坡非常重要。它不仅是代币化的监管试验田，而且还在积极发展市场基础设施。这里也是测试和分享商业财资用例的地方。

财资管理的未来，与其说取决于单一技术，不如说取决于各部分协同运作的程度。 照片：YEN MENG JIIN, BT

在这方面，新加坡非常重要。它不仅是代币化的监管试验田，而且还在积极发展市场基础设施。这里也是测试和分享商业财资用例的地方。 财资管理的未来，与其说取决于单一技术，不如说取决于各部分协同运作的程度。 照片：YEN MENG JIIN, BT

因此，新加坡正在成为一个重要的试验场，用来验证代币化货币、资产和市场基础设施如何能够大规模地协同工作。

例如，渣打银行为 Ant International (蚂蚁国际) 推出的代币化新元和美元账户余额解决方案在新加坡启动，旨在支持该公司全天候的实时财资管理和近乎实时的价值转移。

为实时运作而构建

对于财资领域的领导者来说，所有这些转变都变得越来越难以忽视，特别是随着货币的含义变得更加多样化，技术嵌入得更深，以及企业运营速度的加快。

因此，财资管理的未来，与其说取决于单一技术，不如说取决于各部分协同运作的程度：为正确的目的选择正确的货币形式，利用智能做出更好的决策，以及在不牺牲控制权的情况下高效地转移流动性。

建立基础设施只是第一步。要使其具有互操作性、值得信赖，并能大规模地发挥作用，则更为困难。

作者是渣打银行交易银行及数字资产环球主管