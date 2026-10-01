智胜人工智能：人类与AI的大对决

BT50: THE NEXT CHAPTER

在以科技为支撑的新兴经济体中，对学术专精的传统追求已不再足够。

人工智能不仅限于软件。实体人工智能或将引领下一波企业转型浪潮。 照片：彭博社

它笼罩着每一次对话，无论是在会议室，还是在餐桌旁。

人工智能就像一只狡猾的狐狸，想要跟上它的步伐已属不易，更遑论战胜它。它每时每刻都在学习，毫无征兆地改变方向，并渗透到那些曾被认为无法触及的行业。

人们的本能是追赶它——变得更快、更聪明。但这恰恰是一场错误的竞赛，对教育工作者而言尤其如此。

我们的记忆力比不过人工智能，也不可能指望在大学里教会学生其50年职业生涯中所需的一切。如今，整个行业的发展速度已超过大学课程的更新速度。当学生毕业时，他们学到的一些知识可能已经过时。

“对决”其实是一个伪命题。我用它来激发更深入的讨论。竞争从来都不是在人类与人工智能或其他新兴技术之间展开。人类的智慧和行为总是与技术共同演进。

我们面临的挑战是，为学生们（这也指我们所有人，因为持续学习已是必需品）规划出新的、结构化的、安全的学习路径，让他们在以人工智能为代表的技术所支撑的新兴经济体中茁壮成长。

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这其中蕴含着一个令人不安的事实：对学术专精的传统追求已不再足够。大学必须重新思考高等教育的交付方式，并区分掌握知识、掌握技能和掌握创造力之间的不同。

大学需要反思：如今，掌握知识是否还具有同等重要的地位？在一个人工智能可以轻松、快速、简洁地提供详尽且经过充分研究的信息的世界里，学生是否还需要成为某个领域的专家才能脱颖而出？

大学如何回答这些问题，将决定他们的教学内容和方式。课程或许不再追求无所不包，而是更侧重于教导学生如何利用知识创造价值。

培养“三语”人才

在新加坡科技设计大学（新科大） (SUTD)，学生们在实践中学习。

计算机科学专业的学生可能会花更少时间记忆语法，而将更多时间用于利用人工智能工具构建系统、检查结果和修复错误。

工程学课程的重点可能会从常规的习题集转向开放式的设计工作，让学生去定义问题、测试想法并处理权衡取舍。

在建筑与可持续设计领域，学生们可能不再仅仅研究先例，而是转向原型设计解决方案，在真实环境中进行测试，并通过反馈不断完善。

知识的传授有了明确的目的，并与实际应用紧密相连。

随着针对特定任务的智能变得廉价而充足，学生们不再需要在现实世界中做任何有用的事情之前“无所不知”。 照片：商业时报资料图

归根结底，高等院校必须明确，在特定任务的智能变得廉价而充足的世界里，传统的大学教育如何才能继续为毕业生装备必要的技能，让他们脱颖而出。

一个例子是生产级别的编码。此外，像个人助理 OpenClaw 这样的人工智能代理，以及包括 Claude Cowork 和最近的 Grok Bot 在内的代理工作空间，正试图为个人和企业自主完成这项工作。

在这样的背景下，学生们必须摆脱过去偏重学术的学位模式，并接受这样一个事实：他们无需在现实世界中做任何有用的事情之前“无所不知”。可以说，从构思到原型制作的门槛已经比以往任何时候都低。

相反，他们应该专注于学习如何与人工智能有效合作，快速找到解决方案，成为能够在企业中部署人工智能的“双语”人才，或是能为部署带来关键设计视角（包括提出更好的人本问题、通过系统思维实现更好的整合、重新设计工作流程甚至重构商业模式）的“三语”人才。

在建筑领域，“单语”从业者采用线性工作方式，使用 Revit 和 AutoCAD 等工具进行缓慢迭代。而“双语”建筑师可以利用人工智能主要来优化产出，从而更快地工作。“三语”建筑师则有不同的工作组织方式：他们部署人工智能代理并行探索各种方案，将专业知识从产生想法转向评判想法。

在工程领域，“单语”从业者依赖于深入但孤立的知识。“双语”工程师使用人工智能获得适度的生产力提升，但核心问题解决方法保持不变。然而，“三语”工程师则成为系统构建者，他们结合设计、人工智能和领域知识来创造工具和自动化流程。

这种转变不仅限于本科教育。研究生应体验传统研究或课程作业之外的创新，并利用他们的“三语”能力与业界合作，解决现实世界的挑战，从而为用户创造实际价值。

这种验证和扩展创新的能力甚至在毕业前就已具备，而不仅是在获得硕士或博士学位之后。

员工必须摒弃已成为第二天性的东西，接受一种全新的思维和行为方式。 照片：YEN MENG JIIN, 商业时报

这同样适用于延续教育与培训 (CET) 的学习者。

想象一下，带回工作场所的不仅仅是知识，还有为您的组织需求量身定制、可立即实施的解决方案。这一切最快可在一周内完成——不是试图在狡猾狐狸自己的游戏中战胜它，而是与它合作。

对于已在职场的人士来说，这可能更具挑战性。我们花了数年甚至数十年的时间来磨练技能、完善技艺。因此，我们需要一次更大的心态转变，尤其是对于成熟员工，要摒弃已成为第二天性的习惯，接受一种全新的思维和行为方式。

然而，与普遍的看法相反，新科大的研究与全国职工总会的研究发现，成熟员工并非天生抗拒新技术。相反，一旦他们看到新技术如何应用于自己的工作，他们就会变得更愿意接受。

这一点至关重要。

基于这一见解以及由当时的精深技能发展局 (精深局) (SSG)（现为技能与劳动力发展局）和成人学习学院资助的其他研究，新科大的一个团队设计了一系列干预措施，这些措施后来成为与新加坡劳动力发展局合作试点的系列研讨会的基础。

该项目名为“下一步：利用设计人工智能重塑你的职业生涯” (What’s Next: Reimagine Your Career Using Design AI)，面向50岁及以上的专业人士。在至今为止的500名参与者中，98%的人表示，人工智能让他们能够以一种新的方式运用现有的工作和领域经验。

这个例子以及新科大的其他实践方法——收录于精深局 (SSG)-SGTech-新科大 (SUTD) 联合出版的《为企业设计人机协同创新优势》(Designing a Human-AI Innovation Edge for Enterprises) 一书中——都展示了如何赋予人类人工智能的优势。

那些采用速度最快的组织，其着手点是赋权给最接近工作的员工，让他们识别痛点并构建实用的原型，而不是纠结于购买哪种工具、追逐最强大的模型或最大化 token 的使用量。

如果延续教育与培训 (CET) 项目和学习设施像新科大那样，旨在通过实践学习、快速原型制作和验证，引导参与者从掌握人工智能基础知识到实际开发解决方案并在现实世界中部署，那么经验丰富的员工就能成为您最大的拥护者。

最大的误解是，人工智能的应用必须仅由技术专家领导。实际上，凭借我们今天拥有的人工智能技术，任何具备领域知识、想象力和创造力的人都可以主导这一进程。

另一个值得注意的方面是，人工智能不仅限于软件。

实体人工智能或将引领下一波企业转型浪潮。除了计算能力，像新科大拥有的制造实验室（fabrication laboratory）对于培养实体人工智能领域的“双语”或“三语”人才也至关重要。

我们的学生在真实的硬件（打印机、传感器、执行器、边缘计算设备）上，结合最先进的人工智能技术进行原型设计，将制造过程转化为训练数据，从而亲身体验实体人工智能的硬件和智能层面。

通过联合企业研发、校园试验平台以及涵盖机器人、医疗保健和制造业产业群等领域的毕业顶点项目，我们正在培养能够前瞻部署的实体人工智能工程师，为行业合作伙伴输送可直接融入的人才。

下一代通信技术对于创建无缝响应的智能物理环境至关重要。

新科大正在主持国家级的“未来通信研发计划”。其关键举措之一是提升人工智能原生网络的能力和人才培养，我们专注于未来人工智能边缘平台和面向 6G 的互联计算的软件和硬件。

总而言之：任何脱离与物理世界直接互动的强大人工智能模型，都无法实现实体人工智能。新科大的优势在于我们的跨学科教育，它将人工智能与实体产品、系统、服务和建筑与环境产业群相结合。

根据新加坡人力部今年四月发布的首份关于企业人工智能采用情况的报告，71.5% 的企业尚未开始采用。在已经开始的 28.5% 的企业中，只有 3.8% 将人工智能整合到其核心流程中。

在使用人工智能的公司中，70.7% 的公司报告称员工生产力得到提升，同时在决策（13.3%）和创新（11.9%）方面也取得了进步。

生产力的提升已经显而易见，但这仅仅是冰山一角，因为“三语”劳动力将带来远超于此的收益。

必要的适应与调整

摆脱传统的大学教育观念，很可能意味着从以课堂授课为主转向更侧重于课外体验，包括实习和动手创新。

即使是这些体验，也无需以传统方式进行。大学和企业之间的界限正在变得模糊。

如今的大学可以为企业提供从试验平台到原型制作设施的各种支持。一个双赢的局面是：学生和研究人员能够亲身接触各行各业的真实案例，而企业则能接触到前沿技术、创新思维和全新视角。

归根结底，毕业生离开大学时必须是实践者，而不仅仅是思想者，因为在后者这一角色上，人工智能将远远超越他们。

有鉴于此，大学现在必须审视其全部课程，确保学生具备扎实的人工智能基础，从而继续为社会做出强有力的经济贡献。

课程必须以人为本的设计为基础——寻找能直接回馈社会的解决方案，就像 Apple 推出触摸屏 iPhone 一样，该设计迎合了人类的直观行为，将移动设备设计从实体键盘转向以屏幕为中心和应用驱动的体验。

教授们需要改变在特定课题上“深入”钻研的心态，并接受在人工智能环境下，知识深度并非万能。他们必须学会超越自己习以为常的理论，专注于应用技能，并确保人类的需求始终处于核心地位。

如果“在构建中学习”是必要的，那么大学除了计算基础设施外，还需要提供制造实验室作为教育基础设施的一部分。

简而言之，我们需要一场彻底的变革——不仅是在我们的工作和生活方式上，还包括我们的组织方式、解决问题的方法以及我们的思维方式。

在一个机器在自动化企业工作流程中的特定任务上可以变得无限智能的时代，我们必须进行一次彻底的重置，以确保人类的批判性思维和能动性仍然至高无上。

作者是新加坡科技设计大学校长