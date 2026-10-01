信任是人工智能的真正优势

BT50: THE NEXT CHAPTER

为何应将负责任的人工智能视为推动者，而非阻碍

通过设计建立信任最初可能感觉较慢，因为它要求企业重新设计工作流程。但实际上，这往往是更快的途径。 照片：YEN MENG JIIN, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

如今，关于人工智能最大的误解是，行动最快的企业将成为赢家。

随着人工智能模型变得越来越普及和商品化，竞争优势将不再由人工智能本身定义。未来十年，能够负责任地、持续地规模化应用人工智能，并赢得客户、员工和监管机构信任的企业，才能脱颖而出。

换句话说，人工智能的真正优势不是智能，而是信任。

对许多企业而言，人工智能应用的第一阶段是实验。团队建立了概念验证，在受控环境中测试模型，并证明了人工智能可以进行总结、预测、自动化和推荐。

这些试点项目很有用，帮助企业快速、安全地学习。但它们也造成了一种错觉：在沙盒中行之有效的方案，可以在现实世界中以同样的速度推广。

在金融服务领域，现实世界的要求更为严苛。

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一个涉及客户、员工、数据、决策或资金的工具必须满足更高的标准。它必须是安全的、具有足够的可解释性以便人们据此行动、在出现问题时可问责，并且在准确性、公平性和意外后果方面受到监控。

最重要的是，它必须在规模化应用之前赢得信任。

负责任的人工智能是增长引擎

信任和负责任的人工智能听起来可能像一个悖论。治理通常被视为减缓创新的因素。但在实践中，我们相信这恰恰是让创新走得更远的关键。

没有信任，采纳过程将变得脆弱。员工会犹豫是否使用该工具，客户会质疑其结果，风险团队会要求更多控制措施，监管机构会要求更多保证。一个前景光明的试点项目最终可能沦为另一个从未改变企业实际运作方式的倡议。

因此，负责任的人工智能不仅仅是一份政策声明。它意味着从一开始就将问责制、透明度、人工监督、隐私、安全和公平性融入人工智能的设计中。

这意味着要明确决策的责任人、系统的测试方式、使用的数据、异常情况的处理方法，以及何时必须由人工介入。

近期研究表明，消费者或许欢迎人工智能带来的速度和便利，但前提是要有控制权、清晰度和问责制。 照片：YEN MENG JIIN, BT

通过设计建立信任最初可能感觉较慢。它要求企业重新设计工作流程，建立治理护栏，培训员工，并尽早协调利益相关者。

但实际上，这往往是更快的途径。在信任方面进行前期投资的企业，在解决采纳障碍、管理意外风险以及在部署后追加控制措施方面所花费的时间要少得多。

负责任的人工智能并非与速度背道而驰，而是实现可持续速度的准则。

亚洲已准备就绪，但信任决定规模

这一点在亚洲尤为重要。这里对人工智能的采纳意愿显而易见，但并非毫无条件。

Visa委托YouGov在14个市场进行的《亚太区数码商业状况》研究发现，74%的消费者使用人工智能工具来发现、追踪或了解产品。

然而，仍有32%的消费者不愿意与人工智能系统分享个人或支付信息。

在金融服务领域也存在同样的模式。大华银行 (UOB) 的《2026年亚细安消费者情绪研究》发现，该地区79%的消费者每周至少使用一次人工智能工具进行金融活动，但只有62%的人信任人工智能工具能为他们争取最佳金融利益。

Salesforce的《互联金融服务报告》同样发现，50%的消费者预计人工智能对他们与金融机构关系的影响，将超过其他任何行业。

该研究还指出，透明度、人工验证和可解释性是建立对人工智能代理信任的关键因素。

信息很明确：消费者或许欢迎人工智能带来的速度和便利，但前提是要有控制权、清晰度和问责制。

衡量持久创新的标准

行业还需要重新思考如何衡量人工智能投资。投资回报率是必要的，但如果每项收益都必须立即体现在生产力指标上，它就可能成为创新的敌人。

信任、韧性、可解释性、员工信心和监管准备度等因素更难量化，但它们往往决定了一项人工智能能力是停留在试点阶段，还是能在整个企业范围内推广。

企业应该在商业案例中为这些无形资产留有一席之地。一个更平衡的效益模型不仅要衡量节省的成本或创造的收入，还应评估采纳准备度、降低的风险、嵌入的控制措施、受保护的客户信心以及未来审批节省的时间。

信任设计

在大华银行，我们就是这样思考下一波人工智能浪潮的。

我们的方法以人为本，以技术为动力。人工智能应增强判断力，而非取代责任。

此外，业务问题必须先于人工智能决策。在我们通过大华银行创新实验室 (UOB FinLab) 与中小企业合作的项目（包括 AI Ready 和 Elevate）中，成功的采纳案例很少是从一个模型开始的。

人们必须了解人工智能在哪些方面能提供帮助，在哪些方面可能存在不足，以及如何对自己利用它交付的成果负责。 照片：YEN MENG JIIN, BT

它始于一个真实的工作流程、一个明确的痛点，以及每天将使用该解决方案的人。

在内部，我们的重点是让规模化应用人工智能变得安全。这包括投资于企业数据基础、治理、管理、安全平台和员工赋能，其中包括向约3万名同事推出Microsoft Copilot功能。

虽然技术很重要，但能力建设同样重要。人们需要了解人工智能在哪些方面能提供帮助，在哪些方面可能存在不足，以及如何对自己利用它交付的成果负责。

即将发布的大华银行亚细安洞察特别报告《信任设计：从人工智能实验到规模化应用》也提出了类似的观点。

从成功试点到规模化应用的差距，通常不在于模型本身，而在于围绕它的运营模式：工作流程、治理、人员准备度、领导层支持和生态系统合伙业务。

正是这些工作将人工智能从演示转变为一种能力。

下一波浪潮

人工智能竞赛正进入一个新阶段。第一阶段是实验，下一阶段将是执行。

在人工智能时代，领先的企业不一定是在第一轮冲刺中最快的，而将是那些能够长期充满信心地稳步前行的企业。

信任和负责任的人工智能可能会让起步阶段更加审慎，但它们也使整个旅程成为可能。

在银行业，信任是所有关系的基础。因此，这并非对创新的限制，而是创新得以持久的条件。

下一波人工智能浪潮不会以企业使用的模型来区分它们，而是以信任来区分。

作者是大华银行创新部门负责人