拥车证检讨宣布后首次招标：A组保费涨至13万2004新元，B组攀升至13万1901新元

拟议的调整包括将乘用车组别合并为一个。

在最新一轮的投标活动中，A组和B组的拥车证保费有所上涨，而此前两轮的价格曾出现回落。 照片：海峡时报

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[新加坡] 在周三（10月21日）的招标活动中，拥车证 (COE) 保费微涨。其中，适用于中小型、马力较小汽车和电动车（EV）的A组保费从13万零1新元上涨1.5%，至13万2004新元。

用于注册大型、马力较大汽车和电动车的B组保费上涨1.4%，从13万零100新元增至13万1901新元。

这是当局宣布检讨拥车证制度后的首次招标。在此轮投标活动中，这两个组别的保费有所上涨，而此前两轮的价格曾出现回落。

10月8日，陆路交通管理局 (陆交局) 表示，正就其修订汽车拥车证制度的提议征求公众意见。

拟议的调整将包括把A组和B组合并为单一的乘用车组别。

中标者为拥车证支付的价格将根据汽车的成本而定；价值较高的汽车将在拥车证价值上被征收附加费，而价值较低的汽车将获得回扣。

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在周三的招标活动中，E组（公开组）的保费下跌0.9%，从13万7000新元降至13万5790新元。

公开组拥车证是可转让的，可用于注册除摩托车外的任何车辆类型。车商通常会投标这类拥车证，以便无需等待下一次招标活动就能灵活地注册汽车。

用于商用车的C组保费微涨0.3%，从9万1889新元增至9万2200新元。

D组（摩托车）的拥车证保费以1万零778新元收盘，较前一轮招标活动中的1万1012新元下跌了2.1%。

当天早些时候，《海峡时报》采访的车商表示，过去两周的销售有所放缓。

中国电动车品牌经销商是例外，他们表示，买家仍在抓紧于12月31日电动车激励措施到期前下单。2027年，新电动车的税务回扣将减少1万新元。

最新一轮招标活动结束后，陆交局发言人表示：“在最新一轮的投标活动中，大多数组别的拥车证价格仍然高企。

“我们注意到即将举行的车展可能会导致此期间的需求和拥车证价格上涨。我们敦促购车者和经销商在竞标拥车证时保持谨慎。”

由新报业媒体 (SPH Media) 主办的汽车博览会（The Car Expo）将于周六（10月24日）至周日在新加坡博览中心举行。新报业媒体是《海峡时报》和《商业时报》的出版商。

陆交局也谈及了拥车证检讨工作，并表示将“在决定对拥车证分类框架做出任何更改前，仔细考虑所收到的反馈”。

咨询活动将于11月2日晚上11点59分截止。有意提供反馈者可通过https://go.gov.sg/coe-pcd-feedback提交。 海峡时报