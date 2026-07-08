电动车奖励措施变动及拥车证框架不确定性，共同将A组保费推至新高，宛如“重演2025年的狂热”

市场意识到2027年奖励措施将减少，加上强劲的需求，导致主流汽车的保费持续居高不下。

2027年，电动车的综合最高奖励金额将从目前的3万新元下调至2万新元。 照片：DERRYN WONG, 《商业时报》

【新加坡】两次拥车证（COE）投标之间超乎寻常的间隔，助推了主流汽车和商用车的保费在周三（7月8日）结束的7月首轮投标中创下新高。

但业内观察人士指出，即将到来的电动车（EV）奖励措施变动以及拥车证系统的不确定性，也是支撑强劲需求的重要因素。

汽车顾问 Say Kwee Neng 表示：“历史在重演。2025年下半年，由于电动车奖励措施减少，所有人都争相购买，市场陷入狂热。”

“2027年即将取消的电动车早期采用奖励计划（EV Early Adoption Initiative）如今备受关注，消费者们正在下定决心——‘我不能错过这1万新元的差价，我要马上入场。’”

三重因素的影响

在周三的投标中，用于主流汽车的A组拥车证，收盘价为12万9000新元，打破了2025年10月创下的12万8105新元的高点。

业内观察人士将此归因于两次投标之间长达三周的间隔。拥车证投标通常在每个月第一个和第三个星期一所在的星期进行，这意味着投标之间通常相隔两周，但有时会出现三周的间隔。

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陆路交通管理局 (陆交局) 的一位发言人表示：“由于距离上一次投标已有三周时间，拥车证价格仍然高企。我们敦促买家和经销商在竞标拥车证时保持谨慎。”

Wearnes Automotive 旗下 Volvo 的董事总经理 Corinne Chua 说：“更长的间隔意味着需求更大，因为你多了一周的时间来销售汽车。此外，在这一轮投标之前的六月学校假期期间，市场也格外安静。”

然而，车商们对保费的上涨幅度感到惊讶，尤其是B组。

Chua 表示：“虽然三周的间隔是保费上涨的最大原因，但考虑到它对该组别主流车价的影响，以及六月份销售的缓慢情况，我没想到A组的保费会达到12万9000新元的峰值。”

但就A组创下新纪录而言，三周间隔期并非主要因素。

顾问 Say 补充道：“B组收到的投标数量大幅增加了25%，而A组仅为6.2%。我认为较长的间隔对B组的销售帮助更大，因为A组的需求在过去几个月里一直很高。”

购买的激励因素

虽然较长的投标间隔是保费上涨的因素之一，但业内观察人士表示，市场对电动车奖励措施减少的预期，以及拥车证组别检讨带来的不确定性，也起到了推动作用。

2027年，电动车的综合最高奖励金额将从目前的3万新元下调至2万新元。

2026年，这笔奖励金包括7500新元的电动车早期采用奖励计划（EEAI）和2万2500新元的车辆减排税务计划（VES）回扣。

到2027年，电动车早期采用奖励计划将被终止，而车辆减排税务计划的回扣将减少至2万新元。

2026年，这笔奖励金包括7500新元的电动车早期采用奖励计划（EEAI）和2万2500新元的车辆减排税务计划（VES）回扣。

到2027年，电动车早期采用奖励计划将被终止，而车辆减排税务计划的回扣将减少至2万新元。

Mazda Singapore 董事总经理 Jason Lim 说：“这重演了去年的保费上涨行情，当时每个人都在奖励措施减少前争相购买。”

2026年，电动车的总最高回扣从4万新元降至3万新元，其中电动车早期采用奖励计划从1万5000新元降至7500新元，车辆减排税务计划回扣从2万5000新元降至2万2500新元。

在2025年下半年，A组、B组和E组（公开组）的保费都创下了破纪录的涨势。B组和E组的历史最高价分别为15万零1新元和15万8004新元，至今仍未被打破。

观察人士称，大量现有车主的车辆车龄接近10年——即一张拥车证的有效期——这加剧了当前的情况。

Say 表示：“许多拥有老旧汽车的买家一直在场外观望，不知所措，他们推迟购车数年，希望随着配额增加，拥车证保费能够回落。但事与愿违，现在他们陷入了困境，不得不硬着头皮接受。”

根据陆交局的数据，截至2026年5月，车龄在7至10年以下的汽车占汽车总数的最大比例，为36.8%，即65万4691辆中的24万零776辆。

Lim 补充道：“对消费者而言，问题很简单，就是谁能给他们一个自己能接受的最佳交易。”

组别检讨风波

即将进行的拥车证组别系统检讨，也可能正在刺激市场活动。

今年3月，代理交通部长 Jeffrey Siow 表示，鉴于近几个月A组和B组的保费趋于一致，当局将对拥车证系统进行检讨，并于年底前完成。

一些不愿透露姓名的经销商表示，当局尚未透露正在考虑何种变动，也未说明何时会实施这些变动。

业内人士表示，长期习惯于这种不确定性的市场，会选择把握时机，趁机而为。

Say 补充道：“经销商现在会硬着头皮承受拥车证投标的亏损，然后以更高的零售价接新订单，以便在下一轮更积极地出价。”

观察人士称，由于经销商和消费者都对未来的变化感到不确定并立即采取行动，这意味着保费在未来几轮将继续上涨——这种情况在2026年的大部分时间里都有可能发生。

Say 总结道：“从消费者的角度想——我们不知道会有什么变化，但你会对这1万新元的‘礼物’挑三拣四吗？不会。我认为在2026年，‘错失恐惧症’（Fomo）和‘怕输主义’（kiasu-ism）将主导市场，保费会继续上涨。”