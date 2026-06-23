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公务员将获0.45个月年中花红，较2025年微增

初级雇员将获得最高400新元的一次性款项

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Ry-Anne Lim

Ry-Anne Lim

Published Tue, Jun 23, 2026 · 05:27 PM
    • 公共服务署表示，这笔款项的发放考虑了新加坡第一季度的经济表现，以及我国经济前景所面临的“显著”下行风险。
    • 公共服务署表示，这笔款项的发放考虑了新加坡第一季度的经济表现，以及我国经济前景所面临的“显著”下行风险。 图片来源：《商业时报》资料图

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    【新加坡】公共服务署（Public Service Division, PSD）于周二（6月23日）宣布，新加坡公务员将获得0.45个月的年中花红，而初级官员则可额外获得最高400新元的一次性付款。

    这笔0.45个月的常年可变动工资部分（Annual Variable Component, AVC），比去年发放的0.4个月略高。

    然而，一次性付款的固定金额保持不变。

    具体而言，服务等级相当于MX13(I)和MX14的公务员将获得250新元；而服务等级相当于MX15和MX16的公务员，以及操作员支援计划下的雇员，将获得400新元。

    公共服务署表示，这次年中付款“考虑到了新加坡在2026年第一季度的经济表现，以及新加坡经济前景的下行风险依然显著”。

    该署补充道：“政府将与工会继续密切关注经济形势，并在决定年底的常年可变动工资部分时，将今年晚些时候发布的全国工资理事会（National Wages Council）指导原则纳入考量。”

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