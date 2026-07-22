黄总理：证据事实清楚表明费沙行为不符标准

黄总理说：“我最初的反应是难以置信和震惊。”

7月20日，费沙因在处理与一名身份不明女性的互动时出现“判断失误”，辞去了政治职务。 照片：海峡时报档案

【新加坡】总理 Lawrence Wong 表示，对前回教事务主管部长 Faishal Ibrahim案件的证据和事实进行审查后，清楚表明其行为未达到所期望的标准。

他补充说，其团队中的几位主要同僚也独立审查了证据，并得出了相同的结论。

黄总理在7月22日的新闻发布会上告诉记者，因此，他同意 Faishal 的辞职决定。

Faishal 同时也是内政部高级政务部长。他于7月20日因在处理与一名身份不明女性的互动时出现“判断失误”而辞去政治职务。他还辞去了马林百列-布莱德岭集选区 (Marine Parade-Braddell Heights GRC) 的国会议员 (MP) 职务，并退出了人民行动党 (PAP)。

在他的辞职信中，Faishal 表示，尽管他与该女子没有发生过肉体关系，也无意让双方的互动发展成这种关系，但他承认自己的行为“与所赋予我的职责不符”。

黄总理说，他是在该名女子向其办公室发送电子邮件时，才首次得知这一情况。

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他形容这封电子邮件内容“详细”，并指出其中包含了与 Faishal 互动的截图及其他信息。

黄总理说：“我最初的反应是难以置信和震惊。”他补充说，自己起初以为邮件内容是捏造的。

当被问及对此事的处理是否过于严厉时，他指出，Faishal 本人经过反思后也意识到，他已无法继续担任政治职务和国会议员。

黄总理说：“他的解释是，他当时正尽力处理一个他认为尴尬的局面，并且不想突然中断与那位女士的互动。”

他说：“他承认，在与她交往的过程中犯了非常严重的错误，尤其是在互动性质越界的情况下。他也承认，客观上讲，他的回应和与她的互动是有问题且不恰当的。”

黄总理表示，因此 Faishal 主动请求辞职，并指出政府已尽可能尊重他为自己和家人所要求的隐私。

黄总理说，他曾“竭尽所能”，探讨在当前情况下是否能有办法让 Faishal 继续留任。

然而，由于针对 Faishal 的投诉已将此事公开化，这已不再是两个人之间的私事。

黄总理说，因此，必须客观地看待此事，并综合考虑双方的陈述。

他说：“如果此事发生在人民行动党的任何其他国会议员身上，我们也会采取同样的处理方式。同样的程序、同样标准将适用，也会有同样的结果。”

黄总理形容，失去像 Faishal 这样的人是“痛苦和困难的”。他补充说，他理解消息传出后新加坡人，特别是马来/回教社群涌现出的支持声音。

黄总理表示，此案不会削弱 Faishal 在其20年政治生涯中所做的贡献，并指出他理解人们有为他破例的想法。

黄总理说：“但我认为，这样做只会给新加坡带来更大的损害和伤害。”

他说：“我们必须做正确的事，必须继续维护新加坡人对我们政治体系和公共机构的信任。”

他补充说，Faishal 在担任代回教事务主管部长的短暂时间内所做的出色工作，将由 Zaqy Mohammed 以及其他马来/回教政治职务担任者和国会议员继续推进。

关于马来/回教职务担任者的代表性问题，黄总理以 Zhulkarnain Abdul Rahim 为例，他于2026年开始担任外交部兼社会及家庭发展部政务部长，表现出色并展现了良好潜力。

他说：“在未来几年，我们将在其他人准备好时继续关注他们。”他补充道，政府一直在物色人才，以确保能全面更新领导层，包括马来/回教社群的领导层。海峡时报