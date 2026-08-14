康福德高上半年利润下滑19.7%，集团专注长期转型

在公共交通业务的支撑下，营收从24亿新元增至26亿新元，增幅为5.7%。

康福德高认识到，转型其全球德士业务是集团长期战略的关键。 照片：商业时报资料

【新加坡】总部位于新加坡的交通运营商康福德高 (ComfortDelGro，简称CDG) 宣布，截至2026年6月30日的六个月，其净利润同比下滑19.7%，从1.06亿新元降至8510万新元。

尽管营收有所增长，从24亿新元增至26亿新元，增幅为5.7%，但利润仍出现下滑。营收增长主要得益于其在澳大利亚、新西兰、英国、瑞典和法国的国际公共交通业务的贡献。

康福德高公共交通业务的上半年营业利润同比增长4%至7970万新元。该业务占集团总营业利润的55.9%。

净利润下滑主要源于其德士和私召车业务的急剧萎缩。该业务的营业利润同比下降超过40%，至3550万新元。

公司表示，这归因于生活成本压力以及中东冲突导致的国际旅行中断等因素。康福德高在新加坡、中国、澳大利亚和英国均提供德士和私召车服务。

德士和私召车业务的营业利润在集团1.426亿新元的总营业利润中占比24.9%。康福德高的其他业务部门还包括车辆检验与测试服务。

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在上半年业绩公布前，康福德高股价于周五平收于1.35新元，该股今年迄今已下跌9%。

康福德高董事会宣布派发每股0.0391新元的中期股息，与去年持平。公司给出的理由是强劲的经营现金流、不断增长的合约和经常性收益基础，以及对集团长期战略的信心。

该长期战略涉及转型集团的德士和私召车业务。

德士业务亟待转型

康福德高首席执行官 Cheng Siak Kian 在业绩发布前接受《商业时报》采访时表示，公司认识到，需要提升其德士和私召车业务的竞争力。

Cheng 表示：“我们现在的思路非常清晰。我们不打算在车辆数量上与电召载客平台竞争，而是希望非常专注于我们擅长的特定领域。”

首席执行官 Cheng Siak Kian 与康福德高在中国的自动驾驶德士合影。公司计划于今年晚些时候进入北京或深圳市场。 照片：康福德高

他解释说，这些特定领域包括利用康福德高作为纯交通运营商的专业知识和声誉，来争取欧洲、英国和澳大利亚的特定细分市场，例如保费旅客或医院接送服务。

在欧洲，康福德高近期收购了英国黑色出租车服务公司 Addison Lee 以及地面交通管理和住宿网络专业公司 CMAC，这些收购预计将在欧洲和英国市场发挥重要作用。

例如，CMAC 与航空公司合作，为机组人员提供接送服务，而 Addison Lee 则是一家交通运营商。

康福德高将寻求整合这些平台，将 CMAC 与航空公司的合作业务引导至 Addison Lee 的黑色出租车服务。

此外，Addison Lee 还与一些公司签订了合同，负责将企业旅客从机场送往酒店。Cheng 表示，公司也正在积极寻求增加此类合同。

在澳大利亚，康福德高运营着该国最大的德士网络 a2b，其车队拥有约7500辆车，其中包括保费德士。

Cheng 认为有机会在澳大利亚复制其在欧洲和英国的模式，并让 a2b 与医疗服务提供商合作，提供医院接送服务。

谈及澳大利亚、英国和欧洲市场，Cheng 表示：“点对点业务的转型专门针对保费和企业级业务。”

其在本土市场新加坡的长期战略与其海外市场没有太大区别，但 Cheng 指出，新加坡的司机偏好正在改变，公司需要认识到这一点。

例如，他表示，为应对德士租赁需求的放缓，康福德高一直在增加其私家车租赁车队。公司的私召车司机数量比去年增加了28%，目前其 Zig 平台上拥有超过4000名活跃的私召车司机。

Cheng 表示，这些是其德士和私召车业务转型的一些早期例子，整个转型过程可能需要长达36个月。

公司也热衷于扩大其自动驾驶车队，并计划于今年晚些时候进入北京或深圳市场。自2025年3月以来，康福德高已在广州运行一个自动驾驶汽车沙盒计划。

Cheng 认为，康福德高作为一家纯粹的交通运营商，在抓住自动驾驶汽车机遇方面处于有利地位，因为它在处理大型车队网络以及支持车队的配套服务方面经验丰富。

由于利润率的原因，成功转型其德士和私召车业务对康福德高至关重要。虽然公共交通业务受长期合同约束，目前占营收的最大部分，但其利润率远低于德士和私召车业务。

该公司透露，公共交通业务的利润率处于中个位数水平，而其德士和私召车业务的利润率则“在百分之十几”。

Cheng 表示，转型不会“一蹴而就”，但公司渴望把它做好，因为公司最终需要持续盈利来回报股东。

这位首席执行官说：“我们希望确保我们能继续做到这一点，而这并非要模仿竞争对手的一举一动，而是要找出我们能发挥优势的关键领域。”