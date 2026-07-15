继2026年初关闭Hillion Mall分店后 翡翠餐饮新达城分店将于7月16日停业

该公司未详细说明此次关闭分店背后的原因。

公司发言人表示，新加坡仍是翡翠餐饮的本土市场，该连锁餐饮致力于在本地维持可持续的长期发展。 图片来源：翡翠餐饮集团

[新加坡] 随着连锁餐饮集团翡翠餐饮 (Crystal Jade) 重新评估其在新加坡的业务和分店网络，该集团将从7月16日起关闭其在新达城 (Suntec City) 的分店。

在此之前，该公司已于2026年初关闭了其在Hillion Mall的分店。此外，集团也于2025年6月关闭了位于荷兰村（Holland Village）的标志性“拉面小笼包”分店，但其在附近One Holland Village购物中心的“翡翠港式小厨”分店则继续营业。

公司发言人于7月15日向《海峡时报》（The Straits Times）表示：“翡翠餐饮会定期评估其业务和分店网络，以确保其发展与不断变化的市场条件和长期业务重点保持一致。”

该公司未详细说明关闭新达城分店的原因，例如租金成本、人力短缺或竞争加剧等是否是影响因素。

但该公司表示，将继续根据其战略重点和各个地点的经济吸引力，来评估其分店网络。

当被问及此次关店是否会导致裁员时，该发言人表示：“员工是我们的首要考量。

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“我们已直接通知受影响的员工，并将支持他们度过这一过渡期。与过去一样，我们将主要通过在新加坡业务网络内尽可能提供重新部署的机会来帮助他们。”

该发言人补充说，新加坡仍是翡翠餐饮的本土市场，公司致力于在本地维持可持续的长期发展。

翡翠餐饮于1991年在新加坡成立，曾是该国发展最快的中餐集团之一，在本地和海外通过多种餐饮概念进行扩张。

2014年，专注于全球消费领域的私募股权公司L Catterton Asia（前身为L Capital Asia）收购了该公司的大部分股权。L Catterton的投资者包括奢侈品巨头LVMH，该公司至今仍拥有翡翠餐饮。

翡翠餐饮目前在新加坡经营多个餐饮品牌，涵盖从粤式高级餐饮到休闲面点和点心等不同概念。

在新达城分店关闭后，该集团在本地将剩下16家分店。

此次关店正值新加坡众多餐饮业者面临成本压力、人力短缺以及来自新兴餐饮概念的日益激烈的竞争等挑战。

此外，在强劲的新元推动下，新加坡人更频繁地进行一日游和海外度假，导致消费者支出流向海外市场，餐饮业者也必须应对这一挑战。 海峡时报