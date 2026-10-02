翡翠餐饮集团在新加坡和香港的控股公司进入破产接管程序
咨询公司 Kroll 正在审查该集团的财务和运营状况
- 破产接管通常指当一家公司无法履行其财务义务时，任命独立方来接管其部分或全部资产。 图片来源：商业时报资料照片
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】餐饮集团翡翠餐饮集团 (Crystal Jade) 在新加坡和香港业务的控股公司已进入破产接管程序，咨询公司 Kroll 正在审查该集团的财务和运营状况。
破产接管通常指，当一家公司无法履行其财务义务时，任命独立方来接管其部分或全部资产。
Kroll 于周三（9月30日）表示，其代表已被任命为接管人，负责接管在新加坡注册的 Crystal Jade Culinary Concepts Holding 和在香港注册的 Crystal Jade Culinary Concepts Holding (Great China)。
Kroll 表示：“接管代表正在对集团的财务和运营状况进行审查，包括评估其品牌、餐厅和业务组合可行的战略选择，以期稳定业务并保全价值。”
“我们将在适当时机与利益相关者就潜在的重组事宜进行沟通。”
翡翠餐饮集团目前的股东包括 Affirma Capital 和 L Capital Asia 旗下的实体，后者是奢侈品集团 LVMH 支持的亚洲私募股权机构。
据《海峡时报》了解，此次破产接管是为 L Capital Asia 最终退出翡翠餐饮集团铺路的过程之一，但尚不清楚为何选择破产接管作为退出程序的一部分。
在新加坡，该集团最近关闭了其在金文泰广场 (The Clementi Mall)、裕廊坊 (Jurong Point) 和世界城 (Great World) 的分店，这使得这家本土中餐集团在2026年关闭的分店总数达到五家。
根据其网站信息，该集团在新加坡仍有13家分店在运营。
其旗下实体之一 Crystal Jade Fine Dining，最近因无合理解释而未能按时提交完整的所得税报税表而被控，这违反了《报税法》。
Kroll 补充说，翡翠餐饮集团管理团队的主要成员将继续负责集团的餐厅运营。
在回复《海峡时报》的询问时，Kroll 的代表证实：“这并非业务关闭，翡翠餐饮集团也不会退出餐饮市场”。
同样，翡翠餐饮集团的一位发言人告诉《海峡时报》：“顾客可以继续在翡翠餐厅享受到同样优质、同样水平的服务和用餐体验”。
他补充道：“在此期间，集团仍致力于确保为顾客提供服务的平稳连续性，同时维护翡翠餐饮集团的品牌及其价值。”
周三下午2点刚过，《海峡时报》记者走访翡翠餐饮集团位于高岛屋 (Takashimaya) 的分店时，看到食客们像往常一样在用午餐。
该店员工表示，餐厅预计将继续营业，但未提供更多细节。
一位不愿透露姓名的食客表示，她是为了餐厅六五折的“下午茶特惠”而来，并且已经有一段时间没来光顾了。
她表示，破产接管的消息并未影响她对这家餐厅的看法，并补充说，如果促销活动继续，她还会再来。海峡时报
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