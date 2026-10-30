研讨嘉宾：人工智能或可提高个人生产力，但可能削弱职场创新

人工智能可能减少同事间的协作，并限制组织内部思想的多样性

出席小组讨论的嘉宾（从左至右）为：Insead Thrive Lab学术主任兼论坛主持人Winnie Jiang、人力部副常任秘书（劳动力）Kenny Tan、Google DeepMind组织人工智能研究负责人Martin Gonzalez，以及Insead战略学教授Phanish Puranam。 照片来源：INSEAD

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】研究人员警告称，人工智能可能会提高员工的生产力，但他们对这项技术日益增长的依赖也可能减少职场协作并削弱创新。

Google DeepMind的组织人工智能研究负责人Martin Gonzalez表示，随着员工越来越多地转向人工智能（AI）工具寻求答案，而不是咨询同事，组织可能会面临失去那些能够培养创造力和传递职场文化的人际互动的风险。

在周五（10月30日）举行的Insead亚洲人工智能论坛的一场小组讨论中，他将这一现象描述为“自我满足螺旋”。

论坛结束后，Insead启动了其“人类与组织繁荣研究实验室”，该实验室获得了来自Google.org和Google DeepMind的300万美元资助。

Gonzalez延续“自我满足螺旋”的观点指出，新员工现在会向AI聊天机器人提问，而过去他们通常会向经理或同事请教。

这意味着他们学会了更独立地工作，但他反问，随着员工之间互动的减少，组织可能会失去什么。

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谈到同事间的交流甚至分歧时，他表示：“创新源于思想的碰撞。在经历那种痛苦的反复交流过程中，你会发现新的想法。”

他补充说，职场文化同样是通过这种人际互动来传递的。

“随着时间的推移，当互动减少时，你如何真正建立文化和组织？我认为这些都是我们需要研究的重大问题。”

这种担忧不仅限于职场关系，还延伸到组织内部产生的思想多样性。

另一位研讨嘉宾、Insead战略学教授及Roland Berger战略与组织设计讲席教授Phanish Puranam表示，研究发现，虽然AI可以提高个人产生想法的质量，但也可能导致集体想法的范围变窄。

“个人用户的想法变得更好，但集体思想库的多样性却在萎缩，”他说道。

Gonzalez认为，这可能是因为AI模型倾向于引导用户采用既定的解决方案，从而可能导致不同员工得出相似的想法。

Puranam教授说，这带来了一个挑战，因为思想的多样性对创新至关重要，尽管员工有强烈的动机使用AI来立即提高生产力。

Gonzalez引用了一项随机实验的初步发现，该实验涉及多个团队进行头脑风暴练习，其中一些团队得到了AI代理的协助。

与AI代理合作的团队在想法上达成共识的速度，似乎比没有AI代理的团队快了大约八分钟，但他们探索的可能性范围更窄，并且对所产生的想法感觉拥有感更低。

他提醒说，研究人员仍在就这一论点收集数据。

Gonzalez说，为了保持独立思考，他刻意避免使用AI来撰写初稿，而是倾向于先形成自己的想法，然后再利用技术来完善或挑战它们。

Puranam教授建议，团队可以使用个性化的AI工具，而不是依赖共享的AI代理。这是因为这些工具会适应每个用户的具体情境，因此可能对相似的问题产生多样的回应，从而有助于保持思想的多样性。

Insead“人类与组织繁荣研究实验室”的学术主任Winnie Jiang将“繁荣”描述为同时包含学习和活力 ——即在有意义的活动中感到精力充沛和全情投入的感觉。

她说：“繁荣不仅仅是感觉良好，更是关乎良好地成长。”

该实验室旨在推动关于在技术变革中促使个人和组织繁荣发展的因素的研究，包括更多人如何从AI中受益。

她表示：“关于什么能使人类组织在人工智能时代蓬勃发展，我们仍有很多需要学习的地方。”

其研究将聚焦于三个领域：学习、工作和人际关系，Jiang希望将研究成果转化为对组织（包括新加坡的组织）的实用解决方案。