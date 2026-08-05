新加坡工商联合总会新任主席Mark Lee呼吁寻求帮助的企业：“先来找我们”

他希望让企业能更轻易地在融资、科技和海外发展方面获得支持

新加坡工商联合总会主席Mark Lee表示，若该组织要继续做好工作，就必须成为一个“建设企业的机构”，而不仅仅是一个代表机构。 照片：CMG

[新加坡] 当一家企业需要融资、希望采用人工智能，或是计划向海外扩张时，Mark Lee希望新加坡工商联合总会 (SBF) 能成为它们求助的“第一站”。

身为新纶 (Sing Lun) 总裁兼第二届官委议员 (NMP) 的Mark Lee，在出任这个最高商业总会的主席一个多月后，正寻求深化新加坡工商联合总会在协助企业成长和应对变革方面的角色。

现年53岁的Mark Lee曾担任新加坡工商联合总会的副主席和名誉财政超过两年，之后在6月初以代主席身份履行职务。他的前任Teo Siong Seng此前请假，以处理一项有关涉嫌操纵集装箱价格的美国诉讼。

Teo Siong Seng最终没有寻求连任，而Mark Lee在6月24日当选为新任主席。

Mark Lee表示，Teo Siong Seng的官司并未影响新加坡工商联合总会的运作，也无需对其流程进行内部审查或更改。

他也承认，他的任命并不代表新加坡工商联合总会偏离了现有方向，并强调其优先事项是由总会的理事会和执行委员会共同制定的。

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他在星期一（8月3日）的一场媒体圆桌会议上说：“我们要做的是延续过去几年所奠定的良好工作基础。”他在会上也分享了自己经营和扩展家族企业新纶的经验。

Mark Lee于1999年加入当时还是一家服装制造商的家族企业后，便借助政府主导的商业考察团，开拓了美国、欧洲和东南亚的市场。

他说，新纶随后将其制造业务扩展到六个市场，包括越南、柬埔寨和中国。

这段经历也显示了一家企业能多快地陷入困境。

在2008年全球金融危机期间，银行为了给其他借款人保留贷款能力，收回了公司的未使用信贷额度。接着在2009年，一个占新纶利润40%的主要客户也撤走了，迫使公司关闭了在新加坡和马来西亚的工厂。

不仅仅是代表机构

这些经历让Mark Lee深刻体会到维持融资渠道，以及在客户、市场和生产基地之间分散风险的重要性。

这也塑造了他如今对新加坡工商联合总会角色的看法。

他表示：“如果我们想在新加坡工商联合总会继续做好工作，就不能只是一个代表机构。”他补充说，商会现有超过3万4000名会员。“我们需要成为一个建设企业的机构。”

Mark Lee设想的改变，与其说是在于新加坡工商联合总会的职责，不如说是在于企业如何获得其支持。企业无需再自行摸索各种顾问、计划、政府方案和商会，而是应该能将问题带到新加坡工商联合总会，然后被引导至正确的援助来源。

实际上，新加坡工商联合总会提供的支持涵盖财务咨询、劳动力和工作再设计、技术采用及海外扩张。Mark Lee说，企业可以先接触其顾问，再由顾问引导至合适的计划或合作伙伴。

该联合总会也将在9月推出“未来就绪商业指数”（Future Ready Business Index），以帮助企业评估它们对未来挑战的准备程度。

这是项目的一部分，其中还包括与商界领袖对话，以及参观已成功转型的公司。

他说：“先来找我们。我们在这里为你服务，我们希望助你成功。”

拥有多元选项

随着企业应对可能扰乱现有市场和供应链的关税、战争及其他壁垒，国际化将是新加坡工商联合总会的另一个重点。

Mark Lee说，这种不确定性使得多元化发展更为重要，即使这也让企业在海外投资时更加犹豫。

新加坡工商联合总会在2025年的一项调查发现，47%的企业计划进入或进一步扩展海外市场，低于一年前的59%。

他强调：“核心理念是要有多种选择。你必须使市场多元化，也必须使供应链多元化。”

尽管企业更为谨慎，亚细安仍是企业放眼海外的主要目的地。同一项调查发现，在计划海外扩张的企业中，有65%着眼于该区域。

随着新加坡将在2027年接任该组织的轮值主席国，亚细安的重要性将日益凸显。

Mark Lee表示，新加坡工商联合总会将与各商会和协会合作，找出企业面临的非关税壁垒，并向亚细安各国政府建议减少这些壁垒的方法。

它还计划帮助企业理解和利用《亚细安数码经济框架协定》（Defa），该协定预计将使跨境数码贸易、支付和数据流动更加便捷。

然而，Mark Lee承认，新加坡工商联合总会仍在研究该协定将如何为企业转化为实际利益。

他说：“我们都在努力了解Defa如何应用于商业。我对此还没有答案。我们将会着手研究。”

应对监管摩擦

谈及他担任官委议员的经历，Mark Lee说这帮助他理解了政策上的权衡，同时也让他能指出企业所面临的“摩擦点”。

他计划随着商业环境的变化，继续推动对法规的审查。这包括允许公司在跨活动部署外籍员工方面拥有更大的灵活性，即使存在特定行业的客工比率顶限。

Mark Lee也与高级政务部长Low Yen Ling共同主持了“企业竞争力行动联盟” (Alliance for Action on Business Competitiveness)。他说，联盟提出的27项建议中，有24项已“以某种形式”落实。

助员工为人工智能做好准备

Mark Lee预计，人工智能对就业的影响将是他会继续在国会提出的另一个课题。

虽然他告诫说，将近期的裁员完全归咎于人工智能还为时过早，但他承认，入门级职位减少可能会扰乱年轻员工获取经验的渠道。

Mark Lee表示，企业在采用人工智能的同时，应重新设计工作并对员工进行再培训。

在新纶，公司首先确定人工智能可以解决的问题，然后再研究如何重新设计工作，以辅助而非取代员工。

新加坡工商联合总会正与各商会、政府及其他机构合作，推动负责任地采用人工智能，不过Mark Lee承认，“游戏规则”仍不明确。

他说，对入门级工作的影响需要特别关注。“要获得经验，你必须在职场上。但如果因为人工智能取代了你而无法工作，你又从哪里获得经验呢？”