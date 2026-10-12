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经济学家预计新加坡金融管理局 (金管局) 10月将再次收紧货币政策，但部分认为有暂停空间

市场预计10月14日新元政策区间斜率将再次“小幅”上调

Tessa Oh

Tessa Oh

Published Mon, Oct 12, 2026 · 05:25 PM
    • 新加坡金融管理局 (金管局) 于4月份进行了自2022年10月以来的首次货币政策收紧，并于7月份再次收紧。
    • 新加坡金融管理局 (金管局) 于4月份进行了自2022年10月以来的首次货币政策收紧，并于7月份再次收紧。 照片：CMG

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】市场普遍预计，新加坡金融管理局 (金管局) 将在即将召开的政策会议上连续第三次收紧货币政策，不过一些经济学家表示，金管局也可能维持政策不变。

    多位经济学家预计，金管局将在周三（10月14日）宣布决定时，“小幅”上调新元名义有效汇率 (S$NEER) 政策区间的斜率。

    UOB、Barclays 和 Bank of America (BOA) 均预计斜率将上调25个基点，这将使年化升值斜率从估计的1.25%提高到1.5%。Maybank 和 DBS 也预计会小幅上调斜率。

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