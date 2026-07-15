政府科技局启动两年员工转型计划，首阶段裁员93人

其主席表示，这“并非由人工智能驱动的裁员行动”，而是运营模式的转变

【新加坡】政府科技局 (GovTech) 启动了一项其称之为“员工转型”的计划，在这项为期两年的重组计划的第一阶段，已裁退93名员工，预计该计划将影响其总员工的7%至9%。

该机构在周三（7月15日）的一份声明中表示，由于其为众多政府部门和法定机构提供支持，分阶段进行员工转型不仅能“最大限度地减少对公共服务的干扰”，还能给予员工“充足的时间和支持，以成功完成转型”。

声明补充说，第一阶段已经完成。这93名从政府科技局“过渡离职”的职员将获得该机构所称的全面的援助配套。

根据法定机构雇员联合会 (Amalgamated Union of Statutory Board Employees, 简称AUSBE) 的声明，该配套包括一项集体协议条款，即每服务一年可获一个月薪酬的赔偿，上限为25年。

该联合会秘书长 Gabriel Ng 指出，由于法定机构雇员联合会及早获悉政府科技局的重组计划，因此能够为受影响的员工争取到额外的援助措施。

这些措施包括一笔为期三个月的特惠金，以“在更广泛的重组和科技领域技能迅速发展的背景下，更好地支持他们进行技能再培训”，以及一份按比例计算的绩效奖金。

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在另一份声明中，人力部表示，新成立的技能与劳动力发展局 (Skills and Workforce Development Agency, 简称SWDA) 也正与政府科技局、公共服务署及其他公共机构密切合作，以协助受影响员工在公共服务领域内重新部署。

人力部补充说，技能与劳动力发展局还将提供职业指导、工作匹配和就业支持。

这包括筛选工作机会，根据个人需求推荐技能再培训路径，以及与指定的职业介绍所合作，以拓宽转职就业机会的渠道。

关键系统面临风险

在一份向员工发出的内部备忘录中（其副本已向媒体发布），政府科技局主席 Chng Kai Fong 强调，该机构的员工转型“并非由人工智能驱动的裁员行动”。

他表示，这恰恰是因为政府科技局必须从管理由供应商交付的项目，转向自主拥有和运营产品。

“虽然许多系统可以由供应商很好地交付，但关键系统越来越需要内部能力，这样（政府科技局）才能对国家需求做出快速响应和调整，” Chng 补充道。他同时担任数码发展及新闻部、智慧国和网络安全署的常任秘书。

他指出，随着世界日益数码化，对关键政府数码基础设施的需求已显著增长。他说，若不进行变革，传统系统将变得更难保障安全、更难适应变化，且越来越容易出现故障。

Chng 表示，尽管政府科技局本可以“将这一转型过程延长多年，并主要依靠自然减员”，但它选择不这样做。这是因为拖延只会让关键系统变得更加陈旧，并扩大“新加坡人的需求与（其）现有模式所能提供服务之间的差距”。

他指出，尽管一些离职的职员表现良好，但他们所在的职位是政府科技局未来需求将减少的。

他说：“我们做出的判断范围很窄：即员工是否能真正胜任未来组织中的特定职位。”

“我们不会让员工接受数月的再培训，而最终却没有真正的转职机会。这并非对你的奉献、你的表现或你所做贡献的价值的评判。”

一个不一样的政府科技局

尽管如此，他指出，政府科技局预计在转型结束后，雇佣的员工人数将比目前更多。

Chng 说：“政府科技局内部需要能够界定问题、构建体系架构、做出明智的‘构建或购买’决策、捍卫我们的系统并每天改进关键服务的人才。” 他补充说，该机构将需要更多的软件工程师、产品经理、设计师、数据专家和网络安全专业人士。

他还说：“政府科技局正在转型，而非缩减。它将成为一个不一样的政府科技局，并非所有现有职位都能与之对应。”

该机构的新闻稿称，它已经将“相当数量的职员”重新部署和转换到新的职位，并将继续在内部尽可能多地调动其职员。

政府科技局表示，对于受影响的项目和供应商管理岗位的员工，该局正在提供全薪学徒计划和结构化的再培训项目，这些项目结合了技术培训和在职培训。

该机构补充说，这将使他们能够转型至产品所有权及相关能力岗位。

政府科技局成立于2016年10月，旨在引领公共部门的数码转型，并推动新加坡的智慧国议程。

此后，它开发了Singpass和OneService等广受欢迎的数码服务。在冠病大流行期间，它还主导开发了“合力追踪”（TraceTogether）联系人追踪应用程序和SafeEntry数码登记系统。

2022年，政府在“科技为民”（Tech for Public Good）计划下展开大规模招聘，为整个公共部门招聘约700名技术专业人员，其中包括政府科技局的开放政府产品部门。该计划推出之际，正值 Meta、Twitter 和 Shopee 等科技公司掀起一波裁员潮。

虽然公共部门的工作通常与更高的就业稳定性联系在一起，但裁员并非没有先例，尽管通常涉及的人数相对较少。

被裁退的公务员确切数字并未公开，但劳动力市场数据显示，广义的“公共行政和教育”行业的裁员人数在2023年总计为50人，2024年为210人，2025年为120人。