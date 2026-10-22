政府科技局在第二轮裁员中再裁退38名员工

这使得自七月以来的裁员总人数达到131人

离开政府科技局的38名职员主要担任围绕传统项目交付模式的职位。 照片：CMG

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【新加坡】政府科技局 (GovTech) 在其为期两年的员工队伍转型计划的第二阶段再裁退38名员工，自七月以来的裁员总数由此增至131人。

政府科技局在周四（10月22日）的声明中表示，最新阶段的转型影响了250名职员，其中106人将留任原职；另有106人有资格通过转岗和学徒培训途径过渡到新职位。

该机构补充说，此次离职的38名职员主要担任围绕传统项目交付模式的职位。

该机构表示，此次重组是其转型的一部分，旨在对其构建和运营的数字产品与服务“承担更大的主导权”。

该机构表示：“与第一阶段一样，我们优先考虑在可能的情况下挽留、再培训和重新部署职员。”

该机构补充说，正在接受学徒培训的职员处于不同的转岗阶段，当局将继续在评估和过渡过程中为他们提供支持。

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政府科技局表示，它还将与公共服务署、技能及劳动力发展局以及法定机构雇员联合会合作，为受影响的职员提供职业指导、工作匹配和就业援助。

这包括帮助他们在公共服务领域和私营企业中寻找合适的机会。

在此轮裁员之前，该计划的第一阶段已于七月进行，当时有93名员工被裁退。

政府科技局当时拥有约3900名员工，该机构表示，这项为期两年的重组预计将影响其7%至9%的员工。

今年七月，政府科技局主席 Chng Kai Fong 曾强调，该计划“并非由人工智能驱动的裁员行动”，而是业务重心的转移，即从管理供应商交付的项目，转向内部开发和运营关键的数字系统。

他还表示，政府科技局预计在转型结束后，其雇员总数将比计划开始前更多。