The Business Times
business-time-50

政府科技局在第二轮裁员中再裁退38名员工

这使得自七月以来的裁员总人数达到131人

Low Youjin

Low Youjin

Published Thu, Oct 22, 2026 · 09:49 PM
    • 离开政府科技局的38名职员主要担任围绕传统项目交付模式的职位。
    • 离开政府科技局的38名职员主要担任围绕传统项目交付模式的职位。 照片：CMG

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】政府科技局 (GovTech) 在其为期两年的员工队伍转型计划的第二阶段再裁退38名员工，自七月以来的裁员总数由此增至131人。

    政府科技局在周四（10月22日）的声明中表示，最新阶段的转型影响了250名职员，其中106人将留任原职；另有106人有资格通过转岗和学徒培训途径过渡到新职位。

    该机构补充说，此次离职的38名职员主要担任围绕传统项目交付模式的职位。

    该机构表示，此次重组是其转型的一部分，旨在对其构建和运营的数字产品与服务“承担更大的主导权”。

    该机构表示：“与第一阶段一样，我们优先考虑在可能的情况下挽留、再培训和重新部署职员。”

    该机构补充说，正在接受学徒培训的职员处于不同的转岗阶段，当局将继续在评估和过渡过程中为他们提供支持。

    The Business Times turns 50

    Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines.

    Explore BT50

    政府科技局表示，它还将与公共服务署、技能及劳动力发展局以及法定机构雇员联合会合作，为受影响的职员提供职业指导、工作匹配和就业援助。

    这包括帮助他们在公共服务领域和私营企业中寻找合适的机会。

    在此轮裁员之前，该计划的第一阶段已于七月进行，当时有93名员工被裁退。

    政府科技局当时拥有约3900名员工，该机构表示，这项为期两年的重组预计将影响其7%至9%的员工。

    今年七月，政府科技局主席 Chng Kai Fong 曾强调，该计划“并非由人工智能驱动的裁员行动”，而是业务重心的转移，即从管理供应商交付的项目，转向内部开发和运营关键的数字系统。

    他还表示，政府科技局预计在转型结束后，其雇员总数将比计划开始前更多。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    Singapore manpowerGovTechTech layoffsLayoffs

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Some of the dishes at Gallery by Chele in Metro Manila.

    Is Manila Asia’s new dining hot spot?

    MBS’ net revenue is down 9.9% year on year at US$1.29 billion.

    MBS adjusted property Ebitda falls 20.6% in Q3 with fewer high-roller visits, weaker hold

    Construction of a 2 GW converter platform for the Netherlands’ national grid operator Tennet at Seatrium’s yard in Admiralty, Singapore.

    World’s largest offshore wind platform by Seatrium consortium on track to be completed by 2028

    OCBC is still the best performing constituent of the STI this year; DBS and UOB are in third and eighth place respectively.

    DBS, OCBC, UOB face rate hike reality check

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More