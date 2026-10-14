金管局维持货币政策不变，在连续两次收紧后暂停

2026年核心通胀预测收窄至1.5%至2%；央行预计价格压力将从2027年中期开始缓解

金管局表示，当前的政策区间“将允许新元名义有效汇率 (S$NEER) 继续走强，以抑制预期的短期输入性通胀上升”。 图片来源：海峡时报

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[新加坡] 新加坡金融管理局 (金管局) 于周三 (10月14日) 维持货币政策设定不变，在今年连续两次收紧政策后暂停。

该央行维持新元名义有效汇率 (S$NEER) 政策区间的升值斜率不变，政策区间的宽度和中心轴也保持不变。

金管局也将其2026年的核心通胀预测从1.5%至2.5%收窄至1.5%至2%，整体通胀率预计在2%左右。

至于2027年，核心与整体通胀率预计平均将在1.5%至2.5%之间。

这一决定令多数经济学家感到意外，在彭博社的一项调查中，20名经济学家中有17人预测会加大升值斜率，三人则预测没有变化。

金管局表示，当前的政策区间“将允许S$NEER继续走强，以抑制预期的短期输入性通胀上升，从而确保2027年通胀压力逐步缓解”。

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金管局补充说，它“已做好充分准备，能有效应对任何对中期价格稳定构成的风险，并将继续密切关注经济发展”。

金管局曾在4月份上调S$NEER政策区间的斜率，这是自2022年以来的首次收紧，因为中东冲突导致的能源价格上涨传导至了进口成本。

该央行在7月份再次收紧了政策设定，但幅度较小。分析师估计，在那次会议上，斜率被上调至1.25%；目前仍保持在该预估水平。

金管局表示，自7月份以来，S$NEER已在政策区间的上半部分温和走强。

增长与通胀展望

根据能源、贸易和工业部 (METI) 的预估数据，第三季度经济同比增长5.4%，主要由技术相关领域的强劲扩张所带动。

经季节性调整后，环比增长为1.1%，略慢于上一季度。

METI将在11月公布其2026年和2027年的增长预测。

金管局表示，经济“在未来几个季度应继续稳健扩张，但随着人工智能 (AI) 周期从其非凡的速度中放缓以及全球金融环境收紧，之后将有所放缓”。

该央行预计，今年的正产出缺口将在明年持续收窄。

由于较高的进口成本传导至更广泛的商品和服务，7月和8月的核心通胀率从第二季度的1.5%升至2.1%。

食品通胀从1.9%上升至2.2%。然而，服务业通胀低于预期，这得益于政府增加的医疗保健津贴以及电信服务业更激烈的竞争。

金管局表示，自9月以来，能源大宗商品价格再度上涨，预计在短期内将保持高位。

金管局补充道，更强的输入性成本压力将使核心和整体通胀在未来数月保持在略高水平。

随着进口成本下降且国内价格压力保持温和，预计核心通胀“将从2027年中期开始更明显地放缓”。

金管局表示，通胀风险仍偏向上行。“目前，通胀风险仍然倾向于上行。”

能源或食品价格的急剧持续上涨，可能会使进口成本超出预测；而如果人工智能热潮的溢出效应扩大且单位劳动力成本上涨更快，国内通胀可能会保持高位。

另一方面，与人工智能相关的投资出现更大幅度的回落或高于预期的利率，可能会拖累经济增长；而中东的能源供应恢复速度也可能快于预期。