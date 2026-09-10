陈振声：政治薪金框架具灵活性，不应只看数字

POLITICAL SALARIES REVIEW

他补充道，以市场为基准的薪酬扩大了领导层候选人的范围

“政治职务担任者的薪酬越高，他们将受到越严格的审视，”公共服务统筹部长陈振声说。 照片：MDDI

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 公共服务统筹部长陈振声周四（9月10日）在国会上表示，新加坡的政治薪金框架提供了必要的灵活性，以组建一支多元化且有能力的领导团队。

他补充说，虽然金钱不应是从事政治服务的首要考量，但它可能是一个现实的考量因素，应该“公开、诚实和坦率地”进行讨论。

“超越所有的数字和公式，关键在于建立一个体系，为子孙后代提供更好的机会，无论未来如何，都能组建一支强大的团队，带领新加坡前进，”兼任公共服务部长的陈振声说。

如何制定最佳挂钩标准？

在关于提高政治职务担任者薪金的辩论中，多名国会议员 (MPs) 质疑将政治人物的薪酬与收入最高的私营领域新加坡人挂钩的做法。

陈振声回应称，市场基准薪酬可以扩大政治领导层潜在候选人的范围，“以最大化我们的成功机会”，这样政府就不会受限于只能从那些有经济能力挺身而出的人中进行选择。

尽管如此，他同意官委议员 Kenneth Goh 的建议，即研究将部长薪金与要求相似技能、承担相当责任的职位进行基准比较，而非与私营领域收入最高的1000名公民挂钩。

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陈振声说：“（与收入最高的）1000人挂钩，从来不是为了找出与部长职位相当的工作。它只是一个广泛的参考指标。我们希望找到更具可比性的工作岗位，而不仅仅是从财务角度出发。”

但他补充说，识别这些职位的工作可能仍会将基准限制在一个狭窄的群体内，例如企业高管、医生和律师等职位。

与此同时，陈振声指出，许多有能力的公民已在新加坡及海外的多个领域（包括学术界和社会服务领域）建立了成功的事业。

他说：“他们中的许多人正在从事有意义且激动人心的工作，收入丰厚，并且无需进入政界就能做出贡献。”

“但我们都同意，政治服务对我们所有人提出了更高的要求。”

不保证获得最高薪酬

陈振声坚称，薪酬并不能弥补杰出人才为进入政界所放弃的一切，并补充道：“我们必须坦诚。实际上，政治职务担任者的薪酬越高，他们将受到越严格的审视，面临越高的期望和要求。”

他还强调，并非每位部长的薪金都会上调至180万新元的全部参考薪金，该标准将从10月15日起生效。

在任部长不仅只会获得最高9%的一次性较小增幅，政府还在扩大围绕该基准的薪金范围。

他说：“这些扩大的薪金范围旨在适应三类典型人物：新加入者、经验丰富的贡献者，以及能为我们团队带来独特品质的资深人士。”

陈振声还指出，部长薪金结构中包含了可变动薪酬部分，该部分会同时考虑个人表现和国家表现。

例如，一位参考薪金为120万新元级别的部长，将获得约78万新元的固定薪酬，其余部分的薪酬则不作保证。

由于最新的薪金检讨也调整了用于确定国家奖金的标准，陈振声透露，如果在过去十年中应用收紧后的收入增长和失业率目标，每年会将国家奖金削减约一个月。

他认为：“这意味着国家奖金将更侧重于新加坡人的社会经济进步，而非较为抽象的国内生产总值（GDP）数字。”

保持正轨

负责检讨政治薪金的独立委员会还建议，研究增设一项生活质量指标作为国家奖金的决定因素之一。

陈振声指出，此类指标必须能够定期衡量，并补充道：“有些因素是多年期的结果，而非单年结果，我们当然不希望设定错误的关键绩效指标（KPI），以免鼓励或驱动错误的行为。”

他也承认，对于可变动薪酬部分应像私营领域一样更高，还是应该更小以反映政治服务的性质，存在不同意见。

陈振声说，尽管独立委员会肯定了目前的比例划分，“但随着我们在此框架下积累更多经验，我们将继续审视这一点”。

另外，陈振声表示，政府将按照委员会的建议，研究如何将市长薪酬和国会议员津贴与部长薪金基准脱钩。

他强调，国会议员领取的是用于处理选区工作的津贴，而非薪金，因为他们应有全职工作，以便更好地代表不同背景的群体。

给予国会议员用于聘请立法和秘书助理的津贴在此次薪金调整中并未改变，因为这不属于检讨范围，但陈振声指出，如有必要，“我们肯定会研究如何更新这一项”。