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Amundi：尽管美国通胀高企、就业强劲，但加息可能性不大

前美联储主席Janet Yellen也表示，由于油价存在不确定性，预计短期内不会加息。

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Tan Weizhen

Published Fri, Jun 12, 2026 · 08:31 AM
    • 前美联储主席Janet Yellen（左）在2026年Amundi世界投资论坛上与Amundi首席执行官Valerie Baudson交谈。
    • 前美联储主席Janet Yellen（左）在2026年Amundi世界投资论坛上与Amundi首席执行官Valerie Baudson交谈。 图片来源：AMUNDI

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    【巴黎】周四（6月11日），在年度Amundi世界投资论坛2026上，与会者表示，尽管近期市场普遍认为将会加息，但未来几个月美国可能不会加息。 

    上周美国就业数据超出预期后，市场对今年加息的预期日益升温并已反映在价格中，而上述观点与此相悖。该就业报告发布后，股市曾一度下跌

    美国联邦储备委员会前主席Janet Yellen在会上表示：“我想说，在美国，我预计未来几个月内不会加息。我认为这可能性非常小，尤其是在石油问题存在不确定性的情况下。”

    据媒体报道，美国总统Donald Trump本周也表示“没有理由”加息，并称他“不想扼杀成功”。

    尽管由于伊朗战争推高了能源成本，欧洲中央银行周四宣布将自2023年以来首次加息，但Yellen表示，“（与欧洲相比）有所不同的是，美国的增长要强劲一些”。

    她补充说：“（美国）的增长前景比欧盟、英国和日本要强劲一些。”

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    Amundi的与会代表也告诉《商业时报》，他们预计不会加息，并认为鉴于不确定性，美联储至少在2026年下半年将维持利率不变。

    Amundi多元资产解决方案首席投资官John O’Toole表示：”市场作出反应，并开始计入两到三次加息……我们的看法之所以不同，是因为我们认为，尽管存在种种不确定性，但美国拥有一个合理的就业市场和通胀压力，但这算不上一个严重的结构性通胀问题。

    “我们认为存在很多不确定性。在我们目前所处的这种环境下，美国不太可能加息。”

    Amundi投资研究所亚洲高级投资策略师Aidan Yao表示：“我认为在未来六个月，驱动货币政策路径的将是美国经济如何应对滞胀、通胀走高以及潜在增长势头放缓的问题。”

    他表示，可能出现三种情景： 

    1. 加息：经济保持坚挺，但面临持续的通胀冲击。 2. 降息：增长情况尚可，通胀并不显著甚至回落。 3. 降息：滞胀最终损害经济，要求中期内降息，美联储有理由放宽政策。

    但他最终认为，美联储至少在未来两次会议上将维持政策不变。

    “巨大的不确定性使他们无法做出决定。正如Jerome Powell所比喻的那样：‘在这样高度不确定的环境中制定政策，就像在雾夜里开车’，”Yao说道。他指的是这位在五月结束了两届任期的前美联储主席。

    伊朗战争与通胀

    由于伊朗战争导致能源成本不断攀升，进而推高通胀，市场普遍预期将会加息。

    Yellen也指出了“巨大的能源冲击”，并表示高企的通胀将持续多久尚不确定。

    Yellen表示，除了伊朗冲突带来的石油冲击外，还有对人工智能的“大规模”投资。这推高了电力和半导体价格，而这种情况可能会持续一段时间。

    市场正在低估的重大风险

    Yellen指出，过去几年的低利率已导致主权债务和私人债务水平均有所上升。她表示，但随着利率走高，如今资产负债表上存在大量的久期风险和再融资风险。

    新冠疫情爆发后，全球进入零利率时代，但此后多家央行逐步加息。其中包括美联储，该机构在2022年至2024年间加息，之后在去年进行了一系列降息。今年4月，它维持利率不变

    “我尤其担心主权债务带来的金融稳定风险，”她说道。“美国正面临非常庞大的赤字——这是非战争时期和非衰退时期之外最大的赤字……而现在利率更高，债务负担已不再是过去那种普遍的低水平了。”

    Yellen表示，在长期利率已经上升的背景下，对于削减赤字“没有进行认真的讨论”，而这“不可能以一种轻松无痛的方式完成”。

    当政府的支出超过其收入时，就会出现赤字。为了弥补这一缺口，政府会发行国债来借款，由此产生的利息支付也构成了未来支出的一部分。

    Amundi世界投资论坛2026是由法国资产管理公司Amundi在巴黎举办的年度会议。

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