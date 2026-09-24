政府批准报告：建议大型企业从2028年7月起聘用经认证的人力资源专员

同时被采纳的建议还包括提升人力资源专业性、领导力、劳动力规划和人工智能的采用

人力资本才艺拓展三方工作小组希望，到2030年将经认证的人力资源专员人数翻倍至18,000人。 照片：YEN MENG JIIN, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】政府已采纳一系列建议，旨在帮助新加坡劳动力适应迅速的经济和技术变革，同时为员工的职业发展和晋升创造更好的机会。

这五项建议详述于人力资本才艺拓展三方工作小组周四（9月24日）发布的报告中。

其中一项关键提议是设立新加坡机遇指数（Singapore Opportunity Index, SOI），作为职场机会的国家基准。

另一项提议是，从2028年7月1日起，要求拥有超过200名员工的企业，至少聘有一名持有新加坡人力资源专才学会（Institute for Human Resource Professionals, IHRP）认证专业资格的人力资源（HR）专员。

该工作小组由人力部劳动力副常任秘书 Kenny Tan、新加坡全国雇主联合会（SNEF）理事 Benjamin Boh 以及全国职工总会（NTUC）助理秘书长 Patrick Tay 共同领导。

在报告中发表的致代人力部长 Jasmin Lau 的信函中，联合主席们表示，随着人工智能加速变革步伐，以及新加坡人工作和生活年限的延长，新加坡“必须”在一个更具活力和不确定性的世界里“提供持续的机会”。

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信中写道：“要精心创造机会，就需要企业转变对人和工作的思维方式。

“劳动力策略不能与业务策略分开处理。劳动力成果的责任也不能完全由人力资源部门承担。”

信中指出，企业领导者、人力资源专员和人事经理必须“共同推动企业和劳动力的转型”。

Jasmin Lau 回应称，这些建议提供了一条政府所支持的“切实可行的前进道路”，并敦促人力资源领导者和专员“挺身而出，引领变革”。

周四的宣布正值《职场公平法案》（Workplace Fairness Act）和《雇佣法令》潜在修订之前，前者计划于2027年底前生效。

后者目前正在审查中，预计相关建议将于2026年下半年提交给政府。

工作小组表示，这些建议旨在惠及超过200万名员工，支持至少2000家企业，并提升约2万名人力资源专员和人事领导者的能力。

人力资源的专业化

全国职工总会（NTUC）的 Patrick Tay 在报告发布前对媒体表示，对人力资源专员进行认证多年来一直是三方合作的一项关键建议。

他补充说：“人力资源专员在每家公司以及职场转型过程中都扮演着非常重要的角色。”

“我们希望这项认证能让人力资源专员更好地掌握在本地环境中运作所需的相关知识，因为归根结底，我们希望新加坡员工能从中受益。”

在9月的一次小组讨论中，Patrick Tay 指出，新加坡约有10%的人力资源从业者是外籍人士，其中一些人可能不太熟悉本地的雇佣惯例和为员工提供的支持措施。

报告称，认证旨在为人力资源从业者提供一个“可信的基准”，因为他们日益需要就复杂的劳动力决策向企业领导者提供建议，并支持公司完成转型。

在拥有超过200名员工的企业中，已有45%的企业至少拥有一名经认证的人力资源专员。

至今，已有超过9000名在职专业人士获得认证，占人力资源从业人员总数的五分之一以上。工作小组的目标是在2030年前将这一人数翻倍至18,000人。

为支持尽早采纳，三方合作伙伴在一份联合声明中表示，新加坡居民可以利用“可观的”政府津贴来考取 IHRP 认证。

在这些津贴之上，从2026年10月1日到2028年6月30日，还将额外提供100新元的补助。声明补充说，这将使 IHRP 认证专业人员（IHRP Certified Professional）的认证费用降至163.50新元，IHRP 高级专业人员（IHRP Senior Professionals）的认证费用降至272.50新元，两种认证的有效期均为三年。

企业还可以使用其技能创前程企业补助来抵消人力资源专员剩余的自付费用。

其他建议

除了实现人力资源实践的专业化，工作小组还建议培养更强大的人事领导者。

这将使人力资源专员、经理和企业领导者能够更好地应对组织变革，管理员工。

工作小组提议培训超过4000名人力资源专员和人事领导者，并从2027年起为高级人力资源和人事领导者推出一个为期九个月的课程。

另一项建议是帮助企业在规划增长或转型时，更早地考虑其劳动力需求，而不是在做出关键决策之后才考虑。

此举旨在帮助公司预测业务变化将对工作岗位和技能带来的影响。

新加坡全国雇主联合会（SNEF）和新加坡人力资源专才学会（IHRP）将为企业制定实用指南和案例研究，目前正在进行一项为期六个月的试点计划，让中小企业可以兼职聘用经验丰富的人力资源领导者。

工作小组还建议，帮助企业管理人工智能如何改变工作岗位和工作方式，以确保采用该技术不仅仅是为了满足生产力或技术需求。

三方合作伙伴将推出一个人工智能“入门工具包”，为采用人工智能管理人力资源职能的企业整合合适的解决方案、实施指导、咨询、培训和资金支持。

新加坡人力资源专才学会（IHRP）还将与培训合作伙伴合作，推出更多与12种新的人工智能应用技能徽章（AI Fluency Skills Badges）相符的认证课程，旨在帮助人力资源专员在所在组织的人工智能转型中发挥更积极的作用。

最后，工作小组建议推广使用去年推出的新加坡机遇指数（SOI），将其作为职场机会的国家基准。

该指数旨在帮助员工做出更明智的职业决策，同时也让雇主能够评估其人力资本策略的影响。

三方和行业合作伙伴将提供咨询服务和资源，帮助企业理解其新加坡机遇指数（SOI）报告并加强这些策略。