新加坡5月工厂产出增长放缓至13%，电子业仍是主要驱动力

关键的电子业产出增长35.8%，低于4月份40.3%的增幅

剔除波动较大的生物医药制造业产业群后，5月份产出同比增长17.7%。该增幅低于4月份修正后的20.2%。 照片：商业时报资料图

【新加坡】新加坡5月份的工厂总产出同比增长放缓至13%，低于4月份修正后的16.5%。即便如此，预计未来数月，强劲的电子产业群将继续为新加坡的制造业产业群提供支撑。

经济发展局 (经发局) 于周五（6月26日）发布的数据，未达到彭博社（Bloomberg）调查的私营领域经济学家17.5%增长预期的中位数。

即便如此，作为支柱的电子产业群仍然是制造业产业群中表现最强劲的领域；其产出增长了35.8%，但增速低于4月份40.3%的飙升水平。

其余产业群的表现好坏参半——精密工程和通用制造业产业群实现增长，而生物医药制造业产业群、化学品和交通工程则出现萎缩。

剔除波动较大的生物医药制造业产业群后，制造业产出同比增长17.7%，增速低于4月份修正后的20.2%。

然而，从经季节性调整的月度数据来看，5月份的产出下降了0.7%，而4月份的修正后数据为增长6.2%。剔除生物医药制造业产业群，产出增长3.1%，相比之下前一个月的修正后增幅为6.3%。

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人工智能带来的利好

经济学家预计，在人工智能相关产品持续需求的支撑下，电子产业群在未来几个月仍将是新加坡制造业产业群的主要驱动力。

渣打银行（Standard Chartered）经济学家 Edward Lee 和 Jonathan Koh 表示，5月份电子产品产出略有放缓，但仍远高于第一季度的水平。

星展银行（DBS）高级经济学家 Chua Han Teng 表示，全球人工智能驱动的技术周期“在过去几个季度极大地推动了新加坡电子业的卓越表现”，并且似乎还有进一步发展的空间。

他补充道，指的是 Amazon、Microsoft、Google、Meta 和 Oracle：“主要超大规模云服务商为扩建人工智能基础设施而持续投入的资本支出，将继续支撑对新加坡存储芯片、服务器相关产品和半导体设备的需求。”

大华银行（UOB）和马来亚银行（Maybank）预计，人工智能相关的利好因素将分别至少持续到第三季度和2026年下半年。

尽管非石油国内出口 (NODX) 有所回升，但马来亚银行经济学家 Brian Lee 指出，5月份的制造业增长有所降温。制造业产出同比增长13%，而经通胀调整后（即实际）的非石油国内出口增长为31.8%。

他表示，这表明“制造商可能正在消耗现有库存来完成订单”，这或许反映了海湾冲突相关的供应链中断和供应商交货时间延长的问题。

Lee 表示，生产可能受到了供应链中断以及与海湾冲突相关的供应商交货时间延长的制约。

他补充说，5月份的采购经理人指数显示，尽管需求强劲，但订单积压增加，供应商交货放缓，投入成本上升。

关于当前美国与伊朗的临时和平协议的影响，星展银行的 Chua 表示，该临时和平协议降低了投入成本攀升、供应链持续中断和外部需求显著减弱的风险。

他补充说，随着通过霍尔木兹海峡的海上交通逐渐恢复，化学品产业群应能从能源和商品进口供应的改善中获得“关键缓解”，这可能支持未来几个月的产出反弹。

渣打银行的 Lee 和 Koh 表示，供应链可能会持续复苏，但他们警告说不确定性仍然很高。

周四，悬挂新加坡国旗的集装箱船“Ever Lovely”号在霍尔木兹海峡的阿曼海岸附近被不明抛射物击中受损，凸显了该地区航运面临的持续风险。

此事件发生之际，德黑兰和华盛顿为停止冲突签署了一份谅解备忘录，海峡地区经历了一周多的相对平静。

各产业群表现

表现最强劲的电子产业群主要由信息通信和消费电子产品（增长59.2%）带动，其次是半导体（增长37%）以及其他电子模块和组件（增长16.8%）。但计算机外围设备和数据存储领域下降了5.6%，部分抵消了这些增长。

精密工程产业群5月份的同比增长率位居第二，达到32.2%。

在该产业群中，机械和系统领域增长了38.9%，精密模块和组件领域增长了8.6%。

通用制造业产业群的产出小幅增长1.8%，主要受杂项产业（增长5.6%）以及食品、饮料和烟草（增长0.7%）的推动。然而，印刷业下滑10.1%，抵消了部分增长。

生物医药制造业产业群萎缩了24.2%，是所有产业群中降幅最大的。其中，制药业萎缩41.6%，医疗技术领域萎缩18.2%。

化学品产业群下降11.5%，其中石油（-12.3%）、石化（-42.5%）和特种化学品（-2.8%）均出现下滑。唯一增长的领域是其他（17.1%）。

交通工程产业群萎缩了5%，虽然陆路交通领域增长了22.9%，但这被海事和岸外工程（-8.4%）以及航空航天（-6.3%）领域的下滑所抵消。