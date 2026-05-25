尽管伊朗战争导致下行风险加剧，新加坡仍维持2026年2-4%的增长预测

贸工部将第一季度GDP增长上调至6%；UOB、Maybank上调全年预测

贸易及工业部 (贸工部) 表示，由于霍尔木兹海峡封锁导致能源及关键投入品供应中断，引发成本飙升并推高通胀压力，新加坡面临的下行风险已显著增加。 PHOTO: TAY CHU YI, BT

[新加坡] 贸易及工业部 (贸工部) 维持其2026年全年国内生产总值增长预测在2%至4%的区间，尽管该部指出“由于美-以-伊朗冲突，下行风险已显著增加”。

贸工部于周一 (5月25日) 上午表示，做出此项预测是考虑到新加坡经济在第一季度的表现优于预期。在最新数据公布后，一些私营领域的经济学家也上调了各自的全年预测。

第一季度的同比增长率从预估数据的4.6%上修至6%。这一增幅也高于上一季度5.7%的同比增长率。

Maybank分析师 Chua Hak Bin 和 Brian Lee 指出，第一季度的数据创下了六个季度以来的新高，他们已将全年增长预测从之前的3.4%上调至4.2%。

UOB经济师 Jester Koh 也将他的预测从2.5%上调至3.2%。DBS高级经济师 Chua Han Teng 则将其预测维持在2.8%。

经季节性调整后，按季度计算，新加坡经济扩张了1%，增速低于2025年第四季度的1.3%。

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环境趋弱，下行风险增加

在冲突开始前，贸工部曾于今年2月初发布2025年第四季度及全年数据时，将其官方预测从1%至3%上调。

当时的预测是基于对持续强劲增长势头的预期。这主要得益于人工智能投资热潮，以及由扩张性财政政策和宽松全球金融环境所带动的全球增长。

但贸工部表示，此后全球前景已经恶化。因霍尔木兹海峡封锁导致能源及关键投入品供应中断，进而引发成本飙升，推高了通胀压力。

贸工部表示，这预计将侵蚀实际收入、抑制消费并收紧全球金融环境，从而在今年剩余时间里对全球经济活动构成压力。

然而，该部补充说，与人工智能相关的需求依然强劲，且美国的关税前景基本保持不变，预计将恢复对等关税税率。

贸工部补充说，新加坡面临的下行风险已显著增加。

首先，如果中东冲突相关的供应中断持续，并导致能源商品及其他关键投入品价格持续上涨，那么全球增长可能会大幅放缓。

其次，美国关税行动的再次升级可能进一步打压企业和家庭情绪，从而抑制许多经济体的投资和支出。

第三，贸工部表示，避险情绪的升级（即投资者在不确定性中转向低风险资产），或全球人工智能相关资本支出的突然回落，“可能引发全球金融市场的剧烈回调，并可能波及更广泛的经济活动”。

中东局势拖累，人工智能提振

贸工部表示，对于新加坡直接依赖天然气、原油及其衍生物作为原料的行业，以及受能源商品短缺和燃料成本上涨影响的外向型行业而言，其前景已经减弱。

贸易及工业部常任秘书 Beh Swan Gin 表示，这些行业包括制造业产业群的化工产业集群、批发贸易的燃料和化工领域，以及运输和仓储业的空运和水运领域。

DBS的 Chua 表示，尽管新加坡在能源多元化方面做出了努力，“但只要该瓶颈持续受阻，就会产生更广泛的间接负面增长影响”。

Beh 博士说，即使就霍尔木兹海峡问题达成协议，原油和天然气生产设施也需要时间才能恢复运营。“在可预见的未来，供应紧张的局面将持续存在。”

Maybank的两位分析师指出了这对能源依赖型产业，尤其是石化产业的严重影响。然而，他们表示，相关行业“正因来自海湾地区的需求转移而得到缓冲——包括海运和航空业”。

相比之下，贸工部表示，持续的全球人工智能相关资本支出应会继续推动制造业产业群的电子和精密工程产业集群的增长，并对批发贸易的机械、设备和供应领域产生溢出效应。

DBS的 Chua 指出，新加坡受益于“对台湾等上游厂商强劲的电子产品出口势头，而台湾是人工智能超级周期的主要受益者和战略参与者”。

UOB的 Koh 强调，韩国5月份前20天的出口数据显示半导体出口跃升了202%，这证实了人工智能相关的利好因素。他说，这很可能完全抵消中东能源和石化相关的拖累。

Maybank的 Chua 博士和 Lee 强调，美国超大规模科技公司在最近的财报季进一步提高了资本支出指引，这将推动新加坡内存芯片和服务器相关产品的生产和出口。

贸工部表示，外向型行业的表现将喜忧参半。信息和通信业预计将受益于企业对支持人工智能及其他数字解决方案的持续需求。

贸工部补充说，收紧的全球金融环境可能会拖累金融和保险业的增长，尽管在持续的市场波动中，资本流入可能会提供一些支持。

Maybank的两位分析师和DBS的 Chua 也强调了流入新加坡的避险资金对金融服务的支持作用。

DBS的 Chua 补充道，地缘政治引发的波动性可能会维持在新加坡的交易兴趣，而新加坡的股票市场——正受到改革的提振——自2025年下半年以来已经历了复苏。

与此同时，在国内导向型行业方面，贸工部表示，建筑和房地产行业应会继续受到项目和新盘推出的支持。该部补充说，零售贸易和餐饮服务业可能会因消费者情绪疲软而承压，但政府的支持措施应有助于缓冲这一影响。

总的来说，考虑到最新的全球和国内经济发展，贸工部的评估是，自2月份以来，2026年新加坡经济的前景已经减弱。

各行业表现

Beh 博士说，批发贸易、制造业产业群以及金融和保险业引领了第一季度的增长。

制造业产业群同比增长7.9%，增速有所放缓；而批发贸易行业则增长11.7%，快于第四季度。

Beh 博士说，这些行业得到了强劲的人工智能相关需求的支持，不过他指出，原油及其衍生物的供应中断影响了部分领域，例如化工产业集群。

他强调，金融和保险业的增长 (5.7%) 基础广泛，银行、基金管理和证券交易等领域均表现稳健。