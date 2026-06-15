新加坡将在2026年底前建立场外黄金清算系统和央行金库服务

新交所也在探索重新推出实物交割黄金期货合约

【新加坡】为巩固新加坡作为资本、投资和实物贸易流受信赖的全球枢纽地位，今年将推出多项举措，其中包括建立一个场外交易 (OTC) 黄金清算系统。

副总理 Gan Kim Yong 周一 (6月15日) 在亚太贵金属会议上表示，新加坡金融管理局 (金管局) 也将在10月前为各国央行推出黄金储存服务。

Gan Kim Yong 副总理指出，一些外国央行和主权实体可能也有兴趣积极管理其黄金储备。

他表示，因此，金管局将向部分驻新加坡的金银银行开放黄金账户，以便更好地为这些实体提供黄金相关服务和流动性。

Gan Kim Yong 副总理指出，此外，金管局将取消基金税收优惠计划下实物投资贵金属的5%上限，更多细节将于9月公布。

他表示：“这将使符合条件的基金和家族理财办公室能够更灵活地分散其投资组合，并支持更多资本在新加坡配置于实物黄金。”

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Gan Kim Yong 副总理公布的这些措施，是在金管局和新加坡金银市场协会于今年3月宣布将共同深化新加坡黄金交易基础设施之后推出的。

2025年黄金的迅猛上涨，得益于各国央行的持续买入和地缘政治风险对冲的支撑。

黄金价格于1月达到近每盎司5500美元的峰值，随后在3月回落，因其避险吸引力在中东冲突引发的流动性需求面前有所减弱。

建设市场基础设施和能力

亚洲占全球年度黄金消费需求的约70%，是消费和投资流动的主要驱动力。然而，Gan Kim Yong 副总理指出，该地区的黄金市场基础设施“未能完全跟上需求变化的步伐”。

他补充说，交易、流动性和价格发现仍然集中在伦敦和纽约等成熟市场。

“这在亚洲时区造成了一个实际的缺口，”兼任贸易及工业部长的 Gan 表示。

“市场参与者正在寻求更有效的方式，以便在亚洲交易时段获取流动性、管理风险和进行交易结算。”

他指出，除了收益率和流动性，投资者还在寻找能够“安全持有、可靠交易和透明治理”资产的地点。

Gan Kim Yong 副总理指出，新加坡的场外交易黄金清算系统将由新加坡交易所 (SGX) 在今年年底前建立，银行间交易预计将从2027年起逐步形成规模。

场外交易清算和结算是指在分类账系统上记录、轧差和结算交易。

他补充说，该清算系统将支持大金条和公斤金条在亚洲交易时段进行标准化结算。

DBS、Deutsche Bank、ICBC Standard Bank、JPMorgan、OCBC 和 UOB 于周一与新交所签署了一份谅解备忘录，将作为清算会员参与其中。

Gan Kim Yong 副总理指出，新加坡将使其市场实践与相关全球标准保持一致，以“减少跨市场参与者的摩擦，同时保留灵活性以适应市场结构的差异”。

这些标准包括伦敦金银市场协会 (LBMA) 针对大金条的合格交割框架，以及芝加哥商品交易所和上海黄金交易所等主要交易所针对公斤金条采用的交割和结算标准。

他补充说，银行和市场中介机构通过提供产品和服务，使参与者能够在不同地点和金条规格之间进行高效交易，从而在连接市场方面“发挥着重要作用”。

黄金相关的资本市场产品

Gan Kim Yong 副总理指出，发展黄金相关的资本市场产品有潜力“深化流动性、加强价格发现，并提高黄金作为可交易金融资产的效率”。

他表示，有鉴于此，新交所正在探索推出一种实物交割的黄金期货合约，以增强价格发现和风险管理能力。

新交所曾于2014年10月推出一份25公斤黄金期货合约，但由于交易兴趣低迷，该合约于2018年被撤销。

Gan Kim Yong 副总理表示，银行也热衷于在新加坡市场内发展代币化黄金的应用。

DBS于周四宣布，将在今年下半年为零售客户推出代币化黄金。与此同时，面向机构和企业合格投资者的 OCBC-LionGlobal 实物黄金基金代币已于4月推出。

Gan Kim Yong 副总理指出：“我们并非寻求取代已有的黄金交易和流动性中心。”

“相反，新加坡可以在全球黄金生态系统中扮演一个值得信赖的节点——连接区域需求与全球流动性，并在亚洲时段为市场活动提供支持。”