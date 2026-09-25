新加坡人口增长1.6%至621万，主要由T5航站楼等关键项目的建筑工人推动

他们也参与了滨海湾金沙的扩建和交通基础设施的建设

新加坡总人口较前一年增加97,300人，其中非居民增加70,300人，公民增加24,200人，永久居民增加2,800人。 照片来源：海峡时报

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【新加坡讯】截至2026年6月，新加坡人口已增至621万，高于一年前的611万。

总人口增加了97,300人，其中非居民增加70,300人，公民增加24,200人，永久居民增加2,800人。

国家人口及人才署（NPTD）于周五（9月25日）表示，1.6%的整体增长主要是由樟宜机场第五航站楼等关键基础设施项目和住房供应的增加所引入的更多建筑工人推动的。

该署表示，这些工人属于非居民人口，他们也参与了滨海湾金沙（Marina Bay Sands）的扩建和交通基础设施的建设。

与此同时，国家人口及人才署在其年度《2026年人口报告简要》中指出，公民人口从2025年6月的366万增至2026年6月的368万，增幅为0.7%。

新加坡的永久居民人口保持相对稳定，为55万人。

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2025年，共有25,094人获得公民权，另有35,352人获得永久居留权。

国家人口及人才署表示，与此前五年相比，2021年至2025年间每年授予的公民权和永久居留权平均数量有所增加。

在此期间（2021年至2025年），新加坡平均每年授予22,400份公民权和34,600份永久居留权，而2016年至2020年期间的平均数为20,600份公民权和31,200份永久居留权。

国家人口及人才署表示，构成其余人口的非居民从2025年6月的191万增至2026年6月的198万，增幅为3.7%。增长主要由更多的工作准证持有人和外籍家庭佣工推动。

该署补充说，与2024年6月至2025年6月相比，2025年6月至2026年6月期间新加坡的外国就业增长更高，这主要是由于工作准证持有人数量的增加。

过去一年进入新加坡的建筑工人主要从事基础设施项目，如樟宜机场第五航站楼和加速住房供应等。 照片来源：CMG

报告显示，包括这两个群体在内的新加坡非居民人口是多元化的，其规模和构成会随着时间而变化，以支持国家“不断变化的经济和社会需求”。

目前，不包括外籍家庭佣工在内的外国劳动力，约占非居民人口的三分之二。

报告补充说，其余三分之一主要由外籍家庭佣工、家属和学生组成。

该国2021年至2026年间的年化人口增长率高于此前五年（2016年至2021年）的水平。

报告写道：“这部分是受到冠病疫情的影响，疫情导致2021年的总人口基数较低，随后在2021年至2026年期间录得较高的平均增长率。”该报告也公布了有关新加坡人口老龄化速度的数据。

新加坡现已是超高龄社会，超过21%的人口年龄在65岁及以上。

婚姻与生育

国家人口及人才署在报告中表示，2025年共有21,671起公民婚姻，比2024年的22,955起减少了5.6%。

从2023年到2025年，每年公民婚姻的平均数量为23,000起，低于2016年至2019年间每年平均23,500起的水平。

新加坡人也越来越晚婚。报告显示，2025年首次结婚的年龄中位数，新郎为30.8岁，新娘为29.1岁，高于2015年新郎的30.1岁和新娘的27.9岁。

报告补充说，跨国婚姻占2025年婚姻总数的37%——除了在2020年至2022年冠病疫情期间有所下降外，这一数字自2015年以来基本保持稳定。

国家人口及人才署表示，跨族裔婚姻占2025年公民婚姻的19%，这一比例自2015年以来也基本保持稳定。

报告补充说，与此同时，新加坡单身人士的比例随着时间的推移不断上升。在2015年至2025年期间，大多数男性和女性年龄组的单身比例都有所上升。

国家人口及人才署指出，这一趋势在25至29岁和30至34岁年龄段的人群中尤为明显。《海峡时报》