新加坡还是东南亚的总部天堂吗？

随着区域内低价值活动向外转移，商业中心正纷纷涌入这个城市国家

2025年，与总部和专业服务相关的商业活动占新加坡商业总开支承诺的62.5%。 摄影：YEN MENG JIIN, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】尽管2026年有多家知名企业撤离新加坡，但观察人士表示，新加坡对于跨国企业商业中心而言，仍是一个富有吸引力的目的地。

其他东南亚国家可能在更激烈地争夺外国投资，但随着全球公司在亚细安扩张并采用更多元化的运营模式，区域总部的地位在新加坡经济中日益凸显。

经济发展局 (经发局) 的数据显示，2025年，与总部和专业服务相关的商业活动占新加坡商业总开支 (TBE) 承诺的62.5%。

这一比例较2021年的27.2%大幅上升。同期，一般制造业产业群在年度商业总开支中所占的份额从之前的2.1%缩减至0.1%。

是时候离开了吗？

的确，快时尚零售商 H&M 于5月因将其区域总部从新加坡迁至马来西亚首都吉隆坡而成为头条新闻。

与此同时，饮料巨头杨协成 (Yeo Hiap Seng) 保留了其在新加坡北部的总部、跨境物流和小型生产设施，但为了将制造业产业群整合到马来西亚的柔佛州和雪兰莪州，于3月裁退了25名工厂员工。

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QAF 的面包制造子公司 Gardenia Singapore 于2026年中将烘焙业务从新加坡迁至马来西亚，而 Heineken 的大规模生产也已从新加坡的亚太酿酒厂转移到马来西亚和越南的酿酒厂。

尽管如此，经济观察家们淡化了企业大规模撤离新加坡的可能性。

一名经发局发言人表示：“新加坡继续吸引来自不同行业和地区的多元化公司的投资，包括全球跨国公司、中型企业和高增长公司。”他补充说，这些投资活动涵盖总部、先进制造业和研发领域。

尽管近期有 Gardenia Singapore 将烘焙业务迁至马来西亚等举动，但观察人士表示，企业大规模撤离新加坡的可能性不大。 摄影：TAY CHU YI, BT

时任贸易及工业部长（能源与工业）的 Tan See Leng 医生于8月在国会表示：“企业会根据不断变化的市场条件，持续审查和优化其运营。”

他在回应关于2026年第一季度是否存在企业搬迁和重组趋势的问题时说：“他们可能会出于成本考量、技术颠覆或供应链转移而选择搬迁或重组。”

新加坡美国商会 (AmCham) 首席执行官 Lei Hsien-Hsien 医生告诉《商业时报》（The Business Times），公司可能会选择将某些支持性职位外包到成本更低的中心。

然而，任何因成本压力而选择将其总部撤出新加坡的公司，很可能是在全面收缩其国际业务版图。

Lei 医生说：“我们知道有些跨国公司，它们的大部分区域层级都已不复存在。全球形势已促使一些公司考虑进行非常极端的重组。因此，不只是亚洲或新加坡会经历业务收缩。”

新加坡美国商会首席执行官 Lei Hsien-Hsien 医生表示，公司可能会选择将某些支持性职位外包到成本更低的中心。 摄影：ST

尽管如此，根据能源、贸易及工业部4月公布的最新数据，2024年新加坡约有1030家跨国公司总部。

而且，在新加坡安家的公司也日益多样化，涵盖了各种行业、来源国和业务规模。

例如，台湾半导体测试供应商京元电子 (King Yuan Electronics) 于5月在新加坡开设了其首个海外测试设施，这是一项1亿新元投资的一部分。

台湾在2025年成为新加坡的最大贸易伙伴，星展银行 (DBS) 分析师预测，2026年台湾对新加坡的外国直接投资可能接近60亿美元。

区域竞争

渣打银行 (Standard Chartered) 亚细安及南亚贸易与营运资本主管 Maisie Chong 告诉《商业时报》，越南、印度尼西亚和泰国等市场正日益吸引制造业产业群、销售和运营职能。

她补充说，马来西亚首都吉隆坡正利用有针对性的税收优惠、具竞争力的运营成本和强大的英语商业环境，来提升其对共享服务、后台和中层职能等功能的价值主张。

马来西亚投资发展局报告称，2026年上半年批准的外国投资额为311亿美元，同比增长22.3%，其中超过三分之二的投资额来自服务业。

在新加坡美国商会9月最新的《亚细安商业前景调查》中，55%的受访者将新加坡列为重要的收入市场，与2022年基本持平；但将亚细安其他地区视为重要市场的受访者比例从46%跃升至68%。

然而，这些努力是否能吸引到许多大企业仍有待观察。

新加坡被视为东南亚公司的“高价值总部节点”，而更广泛的区域则是“具有成本竞争力的生产基地”。 摄影：TAY CHU YI, BT

Lei 医生思忖道：“有人告诉我，像曼谷这样的地方肯定一直在积极招揽他们，但没有人告诉我他们已经采取了行动，因为这是一个重大的决定。”

新加坡美国商会表示，新加坡继续扮演东南亚公司的“高价值总部节点”，而更广泛的区域则是“具有成本竞争力的生产基地”。

渣打银行的 Chong 表示，在日益互联互通的亚细安市场中，“我们看到一种更一体化的轴辐式模式正在形成”，而非各个经济体之间为争夺外国投资而进行的“零和博弈”。

与此同时，美国银行 (BOA) 新加坡区域执行长兼东南亚全球企业与投资银行主管 Martin Siah 提到了“双中心模式”的发展，即各个亚细安经济体“正在占据投资价值链的不同部分”。

星展银行经济师 Chua Han Teng 和 Radhika Rao 补充说，尽管新加坡的东南亚邻国在制造业产业群和企业投资方面的竞争日益激烈，“但我们认为这些国家扮演的是互补角色，而不是对新加坡的地位构成实质性风险”。

留住人才

Chua 和 Rao 指出，新加坡的商业生态系统、资本和金融市场准入、机构能力、监管可预测性、强大的连通性以及区域管理人才的可用性是其独特的优势。

即使其他职位被转移出去，“高附加值的功能、财务相关职位和高级决策部门预计将继续青睐新加坡”。

Lei 医生以 S准证持有人为例，他们在新加坡的外国劳动力政策下面临配额限制。

她表示，面临困境的企业“不妨将业务迁往吉隆坡等地，对于IT支持业务，则可在一定程度上迁往印度”，而从事高价值业务职能的员工通常会留在新加坡。

霸王茶姬亚太区首席营销官 Eugene Lee 表示，新加坡拥有“非常非常丰富”的人才库。 摄影：ST

中国饮料连锁品牌霸王茶姬 (Chagee) 的亚太区首席营销官 Eugene Lee 告诉《商业时报》，事实上，新加坡“非常非常丰富”的人才库意味着，“在更高的层级，无论是本地人还是外籍人士，都更容易将这些人才引进来”。

他指出，财务、供应链和市场营销等关键业务职能都设在这里。

网络安全跨国公司 Acronis 的政府关系与合伙业务发展总监 Gabriel Lim 指出，“强大的政府支持，以及政府对人才和劳动力发展的高度重视”是其在新加坡开展业务的关键因素。

Acronis 于2003年在新加坡成立，现总部设在瑞士。然而，自2015年以来，它在新加坡也设有一个“国际总部”，一个约90人的研发团队负责其某些核心能力的大部分决策，例如整合公司服务产品的“网络平台”解决方案。

美国银行的 Siah 表示：“新加坡仍然是区域领导、财务和创新职能的首选地点。”

Universal Vapor Jet Corporation 首席执行官 Chandran Nair 表示，虽然新加坡“不是最便宜的地方”，但在深科技领域的重要方面，“它的表现非常出色”。 摄影：ST

而且，尽管新加坡以物价昂贵著称，但成本并没有吓退专业运营商。

精密制造业产业群者 Universal Vapor Jet (UVJC) 的首席执行官 Chandran Nair 指出，“新加坡不是最便宜的地方”。

尽管如此，作为在纳斯达克上市的有机发光二极管巨头 Universal Display 的全资子公司，UVJC 还是选择了新加坡作为其8000平方英尺的全球总部和研发中心的所在地，该中心于2025年启用。

他补充说：“对于深科技而言，重要的是将产品推向市场的总成本和时间，而在这方面，新加坡的表现非常出色。”

为何选择新加坡？

总部位于纽约的人工智能初创公司 Aaru 的联合创始人 Ned Koh 在谈到“一系列非凡的条件”时告诉《商业时报》，“真正卓越的基础设施、极佳的人才渠道”、“绝佳的合伙业务”，以及“令人难以置信的合作兴趣和意愿”，是他的团队决定于10月在新加坡开设第二个办事处的原因。

与此同时，新加坡美国商会的 Lei 医生发现，自冠病大流行以来，有更多美国创立的人工智能初创公司进入新加坡——她将这一趋势部分归因于“美国市场的变化，某些行业……无法找到新加坡能够有竞争力地提供的那种支持”。

咨询公司 Kearney 东南亚执行合伙人 Varun Arora 表示，数据治理规则也是科技公司规划总部时考虑的因素。“信息存储在何处、谁可以访问以及如何保护，这些都很重要，而新加坡的数据保护框架和监管信誉增强了其吸引力。”

确实，通信公司 Yealink 的亚太区销售总监 Rachael Huang 表示，之所以选择新加坡作为其企业云管理服务的数据中心所在地，是因为其严格的数据保护制度。

她告诉《商业时报》：“所有国家、所有客户，他们都……非常关心数据安全。新加坡在数据保护方面享有业界公认的良好声誉。”

Yealink 亚太区销售总监 Rachael Huang 表示，新加坡“在数据保护方面享有业界公认的良好声誉”。 摄影：YEN MENG JIIN, BT

公司还发现，新加坡基地可以作为一个一站式中心，容纳关键的业务职能，并能接触到研发生态系统、供应商和主要客户。

例如，通过其在新加坡的区域中心，UVJC 可以接触到亚洲半导体、生命科学和清洁能源行业的客户。

Nair 观察到：“开发一项新的制造业产业群技术意味着工具设计、工艺开发和客户验证必须在密切接触中快速迭代。”

除此之外，尽管新加坡规模不大，但它仍然是一个重要的消费市场。

霸王茶姬的 Lee 说：“说到底，新元很强势。”他补充说，汇率意味着这个城市国家对公司的亚太区盈利有很大贡献。

虽然其他区域市场的人口可能要多得多，但“我们相信，至少在未来三到五年内，新加坡仍将是我们业务的关键部分”。