Grace Fu：新加坡食品供应未受烟霾影响 暂无计划为小贩提供额外财务援助

新加坡人力部：平台送餐员工和户外服务人员的雇主在烟霾天气下应灵活处理

一些小贩中心和巴刹的人流量有所下降，但不同中心的下降幅度各不相同。 照片：《商业时报》档案照片

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】永续发展与环境部长Grace Fu周二（11月3日）表示，尽管小贩中心和巴刹的客流量有所下降，但新加坡的食品供应并未受到近期跨境烟霾的影响。

Fu在国会发言时说，我国多元化的食品进口来源——涵盖超过180个国家和地区——有助于降低集中风险，并使商家在必要时能够转向替代来源。

不过她指出，批发商表示持续的烟霾可能影响蔬菜生长，但本地农民观察到的整体影响甚微。她补充说，新加坡食品局将继续监测情况，并在必要时采取措施。

不为小贩提供额外援助

与此同时，部长表示，一些小贩中心和巴刹的人流量有所下降，但不同中心的下降幅度各不相同。

不过，她补充说，人流量的减少通常伴随着外卖订单的增加。

Fu表示，政府目前没有计划为小贩推出专门针对烟霾的额外财务援助。

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她指出，现有的援助措施旨在帮助摊主应对因中东局势而产生的运营成本压力。

这包括向符合条件的熟食摊位每月分发200新元，以及向巴刹摊位或锁格式摊位每月分发100新元，这些款项可用于抵消月租。

平台送餐员工

另外，人力部政务部长Foo Cexiang重申了新加坡人力部（MOM）的呼吁，促请平台送餐员工与平台运营商（Platform Operator）采取措施，以减轻烟霾对员工健康和收入的影响。

Foo表示，平台运营商不应使用奖励计划惩罚、减少工作分配或薪金扣除额等方式，来惩罚那些在烟霾天气下需要更长时间完成工作的平台员工。

他告诉国会，平台运营商在管理员工时应将烟霾因素考虑在内，以便员工能采取合理的预防措施来保护自己的健康。

“如果我们为了骑手的健康，要求他们放慢速度、稍作休息或避免长时间的户外活动，那么平台系统和激励措施就不应该将他们推向相反的方向，”他说。

他补充说，认为自己受到惩罚的员工应首先向相关的平台运营商提出问题，而工作场所安全与健康方面的问题则应向人力部报告。

户外工作者的烟霾和热应激问题

与此同时，当烟霾和热应激影响承包商履行义务的能力时，户外工作者的雇主应灵活处理。

人力部政务部长Dinesh Vasu Dash在回答国会提问时表示，这包括外包清洁和其他户外服务领域。

他说：“我们认识到，这些措施包括调整工作时间表和采取防护措施，可能会增加服务提供商的运营成本，并可能导致他们难以满足合同要求。”

他援引关于最佳采购实践的三方咨询意见补充说，如果出现不可预见的情况导致供应商运营成本增加，服务采购方应允许对投标价格进行合理调整。

其他国会提问则关注国家环境局是否会推出不同时间跨度的空气质量预测，并询问了为新加坡人提供免费口罩的情况。

Fu在回应中指出，目前的24小时污染物标准指数（Pollutant Standard Index）预测和每小时PM2.5读数已经足够，因为过多的指标可能会使政府的公共信息传递复杂化。

她补充说，政府已在10月份扩大了免费N95口罩的领取资格，将60岁及以上的新加坡人也包括在内。她透露，约有30%的符合资格的新加坡人已经领取了口罩。

Fu表示，由于烟霾不涉及人传人的风险，因此并非所有新加坡人都需要立即佩戴口罩。但她补充说，政府正在“根据情况演变”审查口罩分发的规模和资格，并准备在需要时扩大援助。