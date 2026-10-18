李显龙国务资政呼吁更新三方合作关系，以在人工智能和贸易逆风中保障港口工作岗位

随着技术进步，港口行业在过去经历了数轮转型

国务资政李显龙呼吁PSA的工会和领导人与政府合作，像过去一样，通过持续的再培训帮助工人适应变化。 照片：ST

【新加坡】为保护港口工人不因技术颠覆和全球贸易格局变化而被淘汰，工会、港口管理层和政府之间需要建立强大且有远见的合伙业务。

国务资政李显龙于10月17日在新加坡港口工友联合会 (SPWU) 的80周年晚宴上发表此番言论。他呼吁PSA的工会和领导人与政府合作，像过去一样，通过持续的再培训帮助工人适应变化。

只有通过技能提升，工人才能胜任价值更高、技术驱动的职位，并保障他们的长期生计。

李显龙国务资政说：“就像过去的转型浪潮一样，我们决不能让工人独自面对这些变化。我们比以往任何时候都更需要一个强大且领导有方的SPWU，与一个能干且富有创新精神的PSA管理团队密切合作，以确保PSA的成功和工人的生计。”

“这是建立一支纪律严明、技术娴熟、以新加坡人为核心的员工队伍的方式，并确保他们能公平分享劳动成果。”

随着技术进步，港口行业在过去经历了数轮转型，从人工装卸和操作员控制堆场起重机，转变为远程操控的自动引导车。

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李显龙国务资政说，每当工作岗位发生变化时，PSA都会对工人进行再培训以胜任新角色，而工会领袖则说服工人采取灵活的心态并提升自我。

他在丽思卡尔顿酒店向600多名与会者发表了讲话，其中包括工会领袖、会员和管理层代表。会上，他还因对行业、工会和三方主义的长期支持与贡献，被授予SPWU荣誉会员资格。

该工会成立于1946年，目前代表着来自PSA Corporation、PSA International等多家港口物流公司的一万多名会员。

李显龙国务资政（中）因对行业、工会和三方主义的长期支持与贡献而被授予SPWU荣誉会员资格。 图片：CMG

李显龙国务资政警告说，除了来自其他在数字化和自动化方面迅速追赶的港口的竞争外，港口行业本身目前也面临着影响所有托运人和港口运营商的供应链中断、气候变化和地缘政治紧张局势。

他说：“氨和甲醇等绿色燃料将需要新的流程、技能和安全规程，（并且）人工智能、自主技术、传感器和机器人技术的飞速发展已经极大地改变了港口运营。”他补充说，未来，像装卸锁销（coning and de-coning）这类重复性体力工作可能会由具身人工智能完成。

这带来了新的挑战和机遇，例如体力要求较低但价值更高的任务，以及目前尚不存在的全新职位，如可持续发展管理和替代燃料选项等领域。

他重申了政府支持这一转型的承诺，并呼吁更新三方协定，以保障就业、深化工人专业知识，并确保所有港口员工公平分享未来增长的利益。

2025年，新加坡港口处理了4466万个集装箱，即二十英尺标准箱（TEU）， 创下历史最高纪录，超过了前一年的4112万个。

李显龙国务资政表示，当港口业务在2040年代全面整合到大士港（Tuas Port）后，其吞吐能力将达到6500万个标准箱，并补充说这在1965年是无法想象的。

他说：“对局外人而言，过去六十年看起来像是一连串不间断的成功，”并补充说，相互信任是通过组织变革和个人调整的艰辛过程才建立起来的。

他列举了新港口的启用——例如吉宝（Keppel）、布拉尼（Brani）、巴西班让（Pasir Panjang）和大士（Tuas）——这些都要求工人适应新的工作环境和通勤安排。

李显龙国务资政说：“尤其是大士港，使得通勤时间大大延长。”他补充说，PSA为此做了广泛的交通安排，而工会则帮助工人适应新的工作地点。

李显龙国务资政说，通过工会参与一个由PSA管理层和政府机构组成的三方委员会，前往大士南（Tuas South）的巴士服务也已增加。他补充说，当局也正在研究快速公交系统（Bus Rapid Transit）的可行性。

李显龙国务资政说，在21世纪初，PSA将几个主要航运客户流失给了丹绒柏勒巴斯港（Port of Tanjung Pelepas），这也导致了裁员和减薪。

SPWU与PSA管理层进行了艰苦的谈判，在着眼大局的同时，为不得不离职的工人争取了尽可能好的待遇。而当PSA强劲复苏后，它于2005年向员工发放了收益分享金。

李显龙国务资政说，无论顺境逆境，管理层与工会之间的密切合作对于建立彼此间的信任至关重要，这也是PSA持续成功的关键原因。

他感谢SPWU采取了具有远见和开明的做法，并将其与其他地方那些为了保护工作岗位和会员利益而抵制技术和进步的港口工会进行对比。

李显龙国务资政说：“随着时间的推移，他们的港口遭受了损失，他们的会员也同样如此。”

“我深深感谢SPWU，我知道PSA的管理层也是如此。愿这种互信合作的关系长久持续下去。” 《海峡时报》