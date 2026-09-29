中小企业协会主席：东南亚为陷入困境的新加坡公司提供机遇

在国内商业环境“日益艰难”的背景下，马来西亚是潜在目标之一

中小企业协会（Asme）主席Ang Yuit表示，柔佛-新加坡经济特区“或能为”新加坡公司“提供一个更一体化的运营模式”。 照片：CLA SOUTHEAST ASIA

【新加坡】中小企业协会（Association of Small and Medium Enterprises）主席Ang Yuit于星期二（9月29日）表示，鉴于国内市场狭小和成本上涨等限制，新加坡的小型企业可以到亚细安寻求更多增长机会。

他指出，新加坡中小型企业（SME）的“营商环境已变得日益艰难”。他说，除了全球能源价格和供应链冲击外，它们还必须应对高昂的本地员工和租金成本。

Ang指出，随着“双速经济”的出现，不同类型公司的前景也不尽相同。他表示，虽然大公司可能从贸易紧张局势或技术机遇中受益，“但许多较小型和微型企业实际上却面临倒退”。

他评论道：“对客户和人才的竞争非常激烈。”他补充说，本地中小型企业也日益需要在新加坡市场上与国际公司竞争。

但他也指出，新加坡企业仍可在东南亚找到机会，并点名越南、印度尼西亚和马来西亚是具增长潜力的扩张市场。

他进一步强调，新设立的柔佛-新加坡经济特区是一个“或能为”新加坡公司“提供一个更一体化的运营模式”的地点，其理由是柔佛地理位置邻近、法律框架相似且人力成本较低。

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Ang表示，国际化可以降低业务成本、获得新能力和供应链，并实现更大的市场多元化。他说：“放眼海外确实可以带来新客户、新收入来源和新人才。”

他是在专业服务公司 CLA Southeast Asia 举办的一场活动上发表上述言论。该公司前身为 Nexia TS，于2022年加入 CLA Global 网络后成为 CLA Global TS。

集团总裁兼首席创新官 Henry Tan 在一份声明中表示，公司最新的品牌重塑“反映了我们致力于帮助企业在东南亚、中国及其他地区把握机遇的承诺”，这也是其区域战略重点的一部分。

另外，CLA Southeast Asia 于星期二签署了一份谅解备忘录，以启动一项关于人工智能和劳动力转型的区域计划。

新成立的CLA东南亚人工智能卓越中心（CLA Artificial Intelligence Centre of Excellence for Southeast Asia）旨在提升会计、商业咨询及其他专业服务行业的能力，它是通过与新加坡特许会计师协会（Institute of Singapore Chartered Accountants）、行业机构 AI Robotics and Cybersecurity Singapore 以及数家高等院校的合伙业务而设立的。

Tan 表示：“通过与行业领袖、专业机构、教育工作者和技术伙伴的合作，我们旨在加速人工智能的采用，增强整个行业的能力，并为整个区域的企业和社区创造持久的价值。”