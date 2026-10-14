金管局意外按兵不动，或预示核心通胀已近顶峰；经济学家预计政策紧缩将暂停更长时间

收窄的预测表明物价趋于稳定，但汇丰银行与大华银行警示明年一月存在风险

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[新加坡] 经济学家认为，新加坡金融管理局 (金管局) 于周三（10月14日）意外决定维持货币政策设置，此举表明核心通胀可能已接近峰值，多数经济学家预计政策紧缩将暂停更长时间。

金管局维持新元名义有效汇率 (S$NEER) 政策区间的斜率、宽度及中心水平不变。

此决定出乎彭博社调查的20名经济学家中17人的意料，他们此前预测金管局会调高政策区间的斜率。

该中央银行还将其2026年的核心通胀预测从1.5%至2.5%收窄至1.5%至2%，并预计整体通胀率约为2%。

核心通胀率从第二季度的1.5%上升至7月和8月的2.1%。金管局表示，该数据在未来几个季度将保持在略高水平，之后「从2027年中期开始更明显地放缓」。

马来亚银行 (Maybank) 经济学家 Chua Hak Bin 和 Brian Lee 表示，收窄的通胀预测表明「核心通胀率正处于或接近其峰值」。

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他们说：「金管局相信，目前温和的紧缩性设置足以应对近期的输入性通胀高峰，因为国内成本压力——尤其是服务业——依然受控，且通胀预计将从2027年中期开始放缓。」

他们预计金管局将在明年一月及2027年剩余时间里维持政策不变，因为十月份的决定「为进一步收紧政策设定了很高的门槛」。

华侨银行 (OCBC) 首席经济学家 Selena Ling 表示，十月份的决定表明金管局对核心通胀正在企稳更有信心，并「表明对当前的新元名义有效汇率 (S$NEER) 政策立场感到满意，而早前于2026年4月和7月收紧政策的累积效应仍在整个体系中逐步显现」。

她补充说，此决定「应被视为一次政策暂停，因为早前于4月和7月实施的政策紧缩被认为是足够的」。

Ling 预计，金管局至少在2027年1月的会议之前都将维持政策不变，前提是产出缺口收窄，且核心通胀如当局预测般从2027年中期开始放缓。

华侨银行对2026年整体通胀和核心通胀的预测分别维持在2%和1.8%。

星展银行 (DBS) 高级经济学家 Chua Han Teng 也将此决定视为一次暂停，认为这是在今年两次「积极主动」的紧缩行动之后作出的。

他补充说，尽管第三季度增长强劲，但「未来几个季度的稳定扩张仍将导致正产出缺口收窄，从而抑制潜在的通胀压力」。

星展银行将其2026年核心和整体通胀预测分别从2%和2.2%下调至1.8%和2%；该行也将其2027年的预测分别从2%下调至1.8%。

JPMorgan Chase 经济学家 Siddharth Jamad 表示：「鉴于对增长与通胀风险的评估以及迄今已实施的紧缩的固定金额，我们预计金管局在2027年将长期维持政策不变。」

他估计，金管局今年已实施了75个基点的紧缩政策。

一月行动风险

然而，并非所有人都预期会长期暂停。汇丰银行 (HSBC) 亚细安高级经济学家 Yin Liu 表示，尽管金管局的口风不如以往鹰派，但进一步紧缩的大门并未关闭。

她指出，在2023年4月连续五次收紧政策后，金管局曾形容其政策路径「足够紧缩」以示其紧缩周期的结束——而这一措辞在周三的声明中并未出现。

她预计通胀的上行风险将加剧，理由是中东局势紧张导致能源成本高企、12月公共交通费用将上涨7%，以及厄尔尼诺现象导致的高昂食品成本。

汇丰银行曾预期本周会将斜率上调25个基点，现在则预计这将在2027年1月发生，届时斜率将达到1.5%。

大华银行 (UOB) 副经济学家 Jester Koh 表示，更令人意外的不是决定本身，而是声明中「略显鸽派的基调」，尤其是在输入性通胀高企且中东冲突尚无明确解决方案的背景下。

大华银行目前预计金管局将在2027年全年维持政策不变，但 Koh 认为明年一月进一步将斜率上调25个基点的可能性为30%。

他引述的理由包括日益加剧的中东冲突、不断扩大的输入性价格压力，以及2027年第一季度电费可能反弹。

Koh 补充说，核心通胀可能在明年一月达到2.5%的峰值，并在2027年平均达到2.1%至2.2%，这可能高于金管局的预测。

华侨银行的 Ling 表示，她不能完全排除能源、食品、工资或更广泛的人工智能相关需求出现意外上行，从而导致需要重新收紧政策的可能性。金管局自己也表示，通胀风险仍偏向上行。

决定公布后，新元的贸易加权指数小幅走低。马来亚银行指出，新元名义有效汇率 (S$NEER) 较政策区间中点高出1.67%，低于公告发布前的1.73%。