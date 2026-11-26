新加坡将探讨降低关税的方法；台湾有信心维持现有税率

美国总统 Donald Trump 在美国政府对工厂产能过剩问题进行调查后，宣布了最新一轮的关税措施。 照片：路透社

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【新加坡】美国总统 Donald Trump 在对工厂产能过剩问题进行调查后，再次宣布了新一轮关税，此次措施针对14个贸易伙伴。

除新加坡外，受影响的贸易伙伴还包括中国、欧盟、瑞士、印度尼西亚、马来西亚、柬埔寨、泰国、韩国、越南、台湾、孟加拉国、日本和印度。

虽然周三（11月25日）宣布的新关税最高税率提案介于20%至40%之间，但美国贸易代表办公室（United States Trade Representative, USTR）表示，计划根据正在进行或已完成的贸易协定，将关税上限定在较低的商定水平。

以下是各贸易伙伴的回应：

新加坡：该国的能源、贸易和工业部（METI）在一份声明中表示，对美国针对新加坡的拟议行动感到“非常失望”。该部门也不同意美国贸易代表办公室的调查结果。

该部门表示：“美国贸易代表办公室的调查结果并未考虑到新加坡的经济结构。新加坡的全球贸易顺差反映了我们外向型和市场导向的经济，以及我们作为值得信赖的商业和贸易中心的地位。”

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该部门补充说，将与美国贸易代表办公室进行“建设性”接触，包括敦促美国贸易代表办公室重新考虑其对新加坡的拟议行动，并探讨降低关税的方法。

中国：中国驻华盛顿大使馆的一位发言人驳斥了关于中国是产能过剩源头的指控。该发言人表示：“所谓的‘产业产能过剩’问题实际上并不存在，不应被用作政治操纵的借口。”

该发言人敦促双方共同落实 Trump 与中国国家主席 Xi Jinping 之间达成的协议。

印度尼西亚： 该国经济统筹部表示，正在审查拟议的18%关税税率，并将与各行业进行协调。

经济事务统筹部发言人 Haryo Limanseto 补充说，针对印度尼西亚的拟议税率与其他国家的差异，可能为其制造商带来竞争优势。

马来西亚：该国投资、贸易和工业部表示，将继续与美国当局接触，以确保马来西亚在301条款下的总关税税率不超过19%。这是双方在《互惠贸易协定》中商定的水平。

美国于周三提议对马来西亚商品加征最高18%的额外关税，同时美国贸易代表办公室还在考虑，如果认为正在进行的磋商结果以及马来西亚在协议下的承诺不尽如人意，可能会将关税进一步提高至25%。

泰国：副总理兼商务部长 Suphajee Suthumpun 表示，拟议的18%关税符合泰国的预期，但该国将继续寻求更低的税率。

她表示，该税率反映了其与美国谈判的进展，并使泰国出口商与区域竞争对手马来西亚、印度尼西亚和柬埔寨处于平等的竞争地位。

越南：该国贸易部表示，正与美国合作，以尽快达成一项贸易协议。美国对越南的贸易逆差是其所有贸易伙伴中最大的。

越南贸易部表示，将“与美国相关机构协调，全面参与美国贸易代表办公室下一阶段的调查过程，包括在公开听证会上进行登记、出席、陈述观点以及回应美方提问”。

台湾：该美国贸易伙伴表示，有信心维持美国现行的15%关税税率。台湾与美国于今年早些时候签署了一份投资合作谅解备忘录和一份《互惠贸易协定》。

这些协议确保了半导体及其他科技产品获得优惠待遇，而这些产品占台湾对美出口的70%以上。

韩国：15%的关税上限与两国去年的贸易协定一致。在最新公告发布后，韩国表示，其制造业产业群是美国供应链不可或缺的一部分，并将举行进一步会谈以维护其国家利益。

据当地媒体报道，贸易、工业和能源部长 Kim Jung-kwan 表示，守住这一上限已是相当不错的结果。

日本：内阁官房长官 Minoru Kihara 称，对日本商品设置15%上限的拟议关税令人遗憾，并驳斥了美国关于其维持过剩生产能力的指控。

印度：该国面临25%的关税上限，在受影响的贸易伙伴中位列第二高。其政府表示，仍致力于与美国密切合作，以尽早达成一项双边贸易协定，该协定将把关税上限降至17%。

据当地媒体报道，与此同时，印度否认了其存在结构性制造业产业群产能过剩的说法。

孟加拉国：据当地媒体报道，商务部长 Khandakar Abdul Muktadir 表示，此举并非新鲜事，因为18%的关税上限尚未生效。

据报道，他表示：“我们希望美国不要采取任何可能影响我们双边贸易的行动。”

欧盟：在美国提议对其商品征收15%的关税后，欧盟委员会驳斥了其助长产业产能过剩的指控。委员会补充说，欧盟反而是受产能过剩影响最严重的经济体之一。委员会表示，鉴于欧盟和美国都对此感到担忧，因此对双方缺乏联合行动表示遗憾。

瑞士：瑞士经济部表示，希望其与美国在2025年11月宣布的协议能够得到遵守。该部门表示，预计新提议的征税将与当时设定的15%上限保持一致。

柬埔寨：在14个受影响的贸易伙伴中，柬埔寨是最后一个，目前尚未发布官方回应。

（综合路透社报道）