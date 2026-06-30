7月至9月，新加坡家庭电费将上涨17%，燃气费上涨7.1%
包括非家庭用户在内的整体电费将平均上涨17.5%，即每千瓦时上涨4.66分
- 与上一季度相比，家庭电价在计入消费税前将每千瓦时 (kWh) 上涨4.64分，至每千瓦时31.91分。 照片：YEN MENG JIIN, BT
本文由AI辅助翻译
【新加坡】从7月到9月，新加坡家庭的电费将上涨17%，而城市管道燃气费也将上涨7.1%。
能源市场管理局 (能源局) 在周二（6月30日）的一份声明中表示，价格上涨是由于中东冲突导致天然气价格上涨。
该局补充说，天然气价格自2月底开始急剧上涨，并在4月至6月期间保持高位，导致本地电力和城市管道燃气的生产成本增加。
电网运营商SP Group周二在一份声明中表示，与上一季度相比，家庭电价在计入消费税前将每千瓦时 (kWh) 上涨4.64分，至每千瓦时31.91分。
这意味着，一个四房式组屋家庭的月均电费在计入消费税前，预计将增加17.14新元。
包括非家庭用户在内的整体电费将平均上涨17.5%，即每千瓦时上涨4.66分。
在另一份声明中，城市管道燃气供应商City Energy表示，与上一季度相比，家庭燃气费在计入消费税前将每千瓦时上涨1.56分，至每千瓦时23.48分。
SP Group和City Energy每季度根据监管机构能源市场管理局 (能源局) 设定的指导方针，对电费和燃气费进行审查。
由于地缘政治因素驱动的全球燃料价格波动，电费和燃气费每个季度都可能出现浮动。
这些费率是根据上一季度前两个半月的天然气价格确定的。
因此，一个季度的燃料价格变化，要到下一个季度的电费中才会反映出来。
4月至6月的情况就是如此，当时的电费仅小幅上涨，因为它只计入了从中东冲突于2月28日开始至3月15日期间的燃料价格涨幅。
能源局表示，在这段燃料价格高企的时期，签订电力零售合同的消费者在续约时可能会面临更高的价格。
“中东的局势仍不确定，”该机构表示，并补充说，如果局势好转，燃料价格可能会下跌，从而导致今年第四季度的电费和城市管道燃气费降低。
“能源局将继续密切关注燃料供应情况，并与业界合作以确保供应安全，”该局表示。THE STRAITS TIMES
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