符合资格国人8月将获高达850元消费税补助券现金及高达450元保健储蓄填补

2026年永久性消费税补助券计划下将发放总额约14亿元款项

现金入息的金额将取决于领取者2025估税年的估税收入及其住所的年值。 照片：海峡时报

【新加坡】约150万名符合资格的成年新加坡公民，将在8月份通过消费税补助券计划获得高达850元的现金；同时，约71万名符合资格的年长者将获得高达450元的保健储蓄填补。

财政部于周四（7月9日）宣布，现金入息的金额将取决于领取者2025估税年的估税收入及其住所的年值。

符合资格的年长者将根据年龄和住所年值，获得介于150元至450元不等的保健储蓄填补。这笔款项将自动存入他们的公积金保健储蓄户头。

所有符合资格且之前已登记参与这些计划的国人，将从8月7日起自动收到款项。

尚未登记的国人可在7月14日之前完成登记，以便在8月收到款项。他们也可以上网查询自己是否符合领取这些福利的资格。

当局鼓励国人在7月28日之前，将身份证号码（NRIC）与PayNow进行绑定，以便在8月7日或之前收到消费税补助券的现金入息。

符合资格的领取者将在福利款项存入前后，通过手机短信收到通知。

没有在Singpass登记手机号码的领取者，将通过邮寄到其新加坡身份证上地址的信函收到通知。

作为2026年永久性消费税补助券计划的一部分，政府将在消费税补助券-现金（GSTV-Cash）和消费税补助券-保健储蓄（GSTV-MediSave）计划下，发放总计约14亿元。 《海峡时报》