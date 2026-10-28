新加坡企业发展局与联想启动为期24个月的加速器计划，支持新加坡初创企业

此次合作旨在帮助企业发掘行业与全球市场的机遇

联想的人形机器人是其智能制造解决方案之一，可用于自动包裹分拣。 图片来源：联想

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】负责支持本地初创企业和中小企业的政府机构新加坡企业发展局 (Enterprise Singapore) 于周三（10月28日）公布了一系列新举措与合伙业务。

其中包括与科技巨头联想合作的一项为期24个月的全球加速器计划。

该计划旨在帮助初创企业扩大规模，目标是为入选的初创企业对接联想的全方位能力，包括其全球研发和技术服务，并有可能对接联想的企业客户。

这些初创企业将在人工智能、机器人技术和先进材料等领域获得支持，帮助它们在真实环境中验证其技术，并将其解决方案整合到企业工作流程中。

新加坡能源、贸易与工业部（能源与工业）部长 Tan See Leng 周三在滨海湾金沙会展中心举行的“新加坡创新科技周”上表示，这类合伙业务可以为初创企业“带来决定性影响”，因为它们能让初创企业接触到更多的研究人员、投资者和行业伙伴，以帮助测试、采纳和推广解决方案。

他表示：“对许多初创企业而言，开发出突破性技术只是第一步。更大的挑战在于真实环境中验证其解决方案、获得早期客户，并建立起商业上可行的业务。”

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联想与新加坡

对联想而言，这项新的加速器计划深化了其在这个城市国家的业务布局。

联想副总裁兼亚太区方案服务业务总经理 Ho Fan 在该消息宣布前接受《商业时报》采访时表示，公司必须不断接触新理念，才能更好地服务区域内的客户。

她补充说，该加速器计划建立在联想已在新加坡拥有的测试案例和参考项目的基础上。她不排除本地初创企业与公司在商业层面进行合作的可能性。

这家全球最大的个人电脑制造商此前曾与新加坡制造业总会合作，支持新加坡制造业产业群和零售业的技能提升，并鼓励这些行业采用人工智能驱动的解决方案。

新加坡的新科物流 (ST Logistics) 是联想在本地的最大客户之一，其最新的仓库中就使用了联想的机器人技术。

Ho 表示，虽然联想的解决方案范围广泛，从制造业产业群到科技硬件和服务，但公司并非所有产品都由内部开发，而是通过与初创企业合作，了解它们对于科技领域解决方案的思路。

Ho 表示，除了能更深入地接触新加坡的科技生态系统外，新加坡的吸引力还在于其对区域市场的敞口，尽管其自身市场规模可能仍小于大湾区等地。

Ho 说：“新加坡政府一直在与亚细安建立联系，我想说，与香港和深圳相比，我认为这种关系非常深厚。”

她指出：“有很多新加坡公司在邻国投资，”并补充说，这个城市国家在“平衡东西方关系方面也表现出了韧性”。

全球网络

此外，新加坡企业发展局和东京都政府于周三签署了一份谅解备忘录，旨在深化两市初创企业生态系统之间的合作。

这项合伙业务将支持希望拓展日本市场的新加坡初创企业，并帮助日本初创企业利用新加坡作为进入区域市场的跳板。

新加坡企业发展局也正通过与加州大学伯克利分校 Bakar Labs 的一项合伙业务，扩大其全球创新联盟 (GIA) 网络。

这将使总部位于新加坡的初创企业能够使用实验室设施、专用设备和专业技术知识，以测试和验证其在生命科学和先进材料等领域的技术。

初创企业还将能够利用加州大学伯克利分校以及更广泛的湾区创新网络的资源来开发技术，从而满足当地市场需求、加速商业化或寻求全球商业机会。

符合条件的初创企业可获得高达70%的合格费用资助，其中包括设施和设备使用费、材料和消耗品费用、对接研究人员和技术专家的费用，以及相关的商业配对活动费用。

Tan 博士说：“新加坡凭借我们的研究能力、成熟的产业以及与区域市场的连通性，为创新提供了坚实的基础。”

他指出：“但我们的国内市场很小。初创企业要充分发挥潜力，就必须能够走向海外，获取能力、客户和机遇。”