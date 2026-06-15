第二代公路电子收费系统推行在即：预警提醒与路边电子付费功能投入测试

随着系统转换至卫星定位模式，现有的收费闸门将逐步拆除

“前方有公路电子收费”的通知将在驾驶者抵达收费点前的最后一个出口出现。 照片：CMG

【新加坡】在一个工作日的早晨，当一辆汽车驶近从勿洛北路通往泛岛快速公路（PIE）西行方向的匝道时，其车载阅卡器（OBU）的显示屏上会闪烁“前方有公路电子收费”（ERP Ahead）的提示。

该提醒意味着前方道路设有公路电子收费（ERP）点，屏幕上会预先显示1新元的费用。

几分钟后，在泛岛快速公路友诺士连路出口前，车载阅卡器会发出一声提示音，其显示屏显示已扣除1新元。

当新加坡于2027年1月1日从基于闸门的系统切换到第二代公路电子收费系统时，车载阅卡器上的这类公路电子收费提醒便是驾驶者可以期待的新功能之一。新系统将利用卫星定位来确定车辆位置并进行收费。

自1998年开始使用的闸门式系统已达到其使用寿命终点，需要进行技术更新。

“前方有公路电子收费”功能目前正在进行用户体验测试，收费点设在现有闸门附近卫星信号最强的地点。 照片：海峡时报

“前方有公路电子收费”的通知将在驾驶者抵达收费点前的最后一个出口出现。这将给予他们充足的时间选择替代路线，以避免支付费用。

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该功能目前正在进行用户体验测试，收费点设在现有闸门附近卫星信号最强的地点。

陆路交通管理局 (陆交局) 在回复《海峡时报》的询问时表示，提醒区域与收费点之间的距离取决于道路设计和具体位置。

在高速公路上，“前方有公路电子收费”的提醒通常会在收费点前约200米处出现，在主干道上则为约60米。

随着系统切换到基于卫星的公路电子收费模式，闸门将被逐步拆除。目前显示在闸门上的运营时间和现行费率等信息，将改在车载阅卡器的触摸屏或兼容的第二代公路电子收费系统手机应用上显示。

《海峡时报》是参与此次测试的1000名驾驶者之一，该测试从6月持续到11月，旨在体验新功能。参与者中大多数是私家车主和摩托车骑士，也包括一些德士和商用车辆司机。

路边停车付费

另一项新功能是路边电子停车付费。

从8月起，参与测试的用户将在644个指定停车场地点试用该功能，这些地点共提供约19,000个停车位。这代表了由市区重建局管理的大部分路边停车位。

当系统检测到车辆停在路边停车位时，用户可通过车载阅卡器的触摸屏开始停车计费。当车辆离开车位时，计费会自动结束，系统将计算并扣除停车费。

如果系统在附近检测到多个停车场或停车区，驾驶者需要从列表中选择正确的地点。

陆交局表示，将逐步有更多停车场加入测试。它还补充说，没有安装车载阅卡器触摸屏的驾驶者可以继续通过Parking.sg 数码停车应用程序付费，该应用在路边电子停车功能全面推出后仍将继续服务。

Parking.sg 数码停车应用程序方面告诉《海峡时报》，截至周日（6月14日），共有816个停车场地点，包括路边和非路边停车场。该应用程序 用于全岛所有无闸门、使用停车固本的公共停车场的短期停车。

从6月中旬起，参与测试者还可以在通过兀兰和大士关卡时，体验通过车载阅卡器自动支付过路费。

目前正在评估的还有作为公路电子收费视觉提示的标志和路面标线方案。五种路牌和标线的组合已在高速公路和普通道路的五个地点部署。

这是继3月份在 Bayshore Drive 进行的研究之后，关于视觉提示研究的第二阶段。

陆交局正在收集反馈，以了解在没有闸门的情况下，驾驶者对前方公路电子收费地点的知情程度如何。

反馈可在7月31日前发送至 LTA_Pilot_GNSS@lta.gov.sg。

未参与用户体验研究的驾驶者也可以通过同一渠道提供他们对测试路牌和标线的反馈。

今年2月，代交通部长 Jeffrey Siow 在国会上表示，第二代公路电子收费系统让当局无需安装庞大且昂贵的实体闸门，即可增设新的收费点。

这使得陆交局能够将公路电子收费金额分散到多个地点，而不是集中在一个地点收取。

陆交局表示，在年底截止日期前，本地超过96%的车辆（约96万辆）已安装了车载阅卡器。 《海峡时报》