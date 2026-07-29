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政府推出9亿新元援助配套 家庭将获额外300元社理会邻里购物券和水电费回扣

针对低收入家庭的社保援助计划（ComCare）中短期援助也将获得加强

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Janice Heng

Janice Heng

Published Wed, Jul 29, 2026 · 04:00 PM
    • 这些措施旨在帮助家庭应对当前中东冲突所带来的成本压力。
    • 这些措施旨在帮助家庭应对当前中东冲突所带来的成本压力。 摄影：TAY CHU YI, 商业时报

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    【新加坡讯】政府于周三（7月29日）宣布推出总值9亿新元的援助配套，其中包括为家庭提供更多社理会邻里购物券（CDC Vouchers）和更高额的水电费回扣，以帮助他们应对成本压力。

    针对低收入家庭的社保援助计划（ComCare）旗下的中短期援助也将获得加强。

    援助家庭的措施约占整个配套的三分之二，该配套也包括对企业的援助，例如为中小型企业提供一次性现金补助。

    财政部第二部长 Jeffrey Siow 在记者会上表示，这个新配套旨在“在这个充满不确定性的时期为家庭和企业提供支持”。

    这是为应对中东冲突而推出的第二轮援助。此前，政府已在4月份宣布了总值10亿新元的援助配套

    早前的配套也包含了援助家庭和企业的措施，是在2026年财政预算案现有措施的基础上推出的。

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    社理会邻里购物券、水电费回扣

    所有新加坡家庭将在明年1月获得额外300新元的社理会邻里购物券，有效期至2027年12月31日。

    加上6月份已发放的500新元，这使2026财政年度收到的社理会邻里购物券总额达到800新元。

    居住在建屋发展局 (建屋局) 组屋的符合条件的家庭，也将在10月和明年1月获得更高额的水电费回扣。这是在2026年财政预算案中已加强的4月和7月回扣之外的额外援助。

    此前，家庭原定在10月和明年1月获得55至95新元的水电费回扣。在宣布额外水电费回扣后，根据组屋类型的不同，家庭现在每季度将获得110至190新元。

    Siow 表示：“对于大多数居住在四房式或更小组屋的家庭而言，这笔金额应足以完全抵消水电费上涨带来的影响，直到明年3月。”

    为低收入家庭提供更多帮助

    政府也将加强社保援助计划（ComCare）旗下的中短期援助，以帮助面临暂时经济困难的低收入家庭。

    首先，当局将更灵活地处理每月人均家庭收入800新元的申请门槛。这意味着即使家庭收入超过此门槛，他们也可以申请。

    援助金额也将提高至每月至少250新元，最长为期三个月。这些调整将从今年8月实施至12月。

    在被问及早前发放给家庭的购物券使用情况时，贸工部高级政务部长 Low Yen Ling 提供了截至7月28日的一些数据。

    在去年发放的建国60周年邻里购物券方面，公众已使用了9.78亿新元，而专为年长者发放的购物券则使用了7.75亿新元。

    在社理会邻里购物券方面，1月份发放的购物券已用掉3.45亿新元，6月份发放的则用掉了2.85亿新元。

    Low 指出，邻里商家表示，这些购物券帮助吸引了更多年轻顾客到邻里消费。

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