The Business Times
business-time-50

Shanmugam：Faishal Ibrahim已获得公正审理，其信息“不当且有问题”

他表示：“Faishal解释说，他担心如果突然中断与她的联系，该女士可能会有负面反应。”

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • 内政部长K. Shanmugam于2025年4月2日向媒体发表讲话，身旁是时任内政部政务部长的Faishal Ibrahim。
    • 内政部长K. Shanmugam于2025年4月2日向媒体发表讲话，身旁是时任内政部政务部长的Faishal Ibrahim。 照片：海峡时报档案

    Zhaki Abdullah

    Published Wed, Jul 22, 2026 · 04:20 PM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】内政部长K Shanmugam于7月22日表示，前回教事务主管部长Faishal Ibrahim发给一名女士的信息“客观上是不当且有问题的”。

    他补充说，Faishal已获得公正的审理，并且他自己也得出结论，认为其国会议员（MP）和部长的职位已无法维持。

    Shanmugam在Facebook的一篇帖子中说：“无论他的意图如何，都必须审视证据和事实。”

    Shanmugam指的是Faishal与一名未透露姓名的公众之间的一系列交流，Faishal因此事于7月20日辞职。

    致总理Lawrence Wong的辞职信中，Faishal表示，他与该女士之间没有发生过实质关系，他也无意让双方的互动发展成这种关系。

    Shanmugam说，Faishal与这名未透露姓名的涉事女士之间有一系列的线上互动。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    他表示：“Faishal解释说，他担心如果突然中断与她的联系，该女士可能会有负面反应。”

    Shanmugam说：“尽管如此，他的回应在客观上是不当且有问题的。”他补充说，他的回应给人的印象是在与她进行互动。

    他补充道：“事实上，那位女士就是这样解读他的回应的，并表示她因此受到鼓舞而继续。”

    Shanmugam说，然而，当Faishal试图停止线上交流时，她变得愤怒。

    他说，她随后电邮了总理Lawrence Wong，将他们互动中的一些信息和照片发给了他，并指控Faishal骚扰她。

    Shanmugam说：“Faishal也指控该女士骚扰他。因此，此事已交由警方进行调查。”

    他补充说，一旦该女士电邮给总理Wong，这件事就不再是“两个个体之间纯粹私下、两厢情愿的事情”，并指出事件的升级使其变得“半公开化”。

    Shanmugam说：“她对一名公职人员提出了投诉。”他补充说，因此总理公署有必要审议Faishal的互动是否得当。

    总理Wong在7月20日的一份声明中表示，Faishal与该女士的大部分互动是通过线上信息进行的，他们也曾在公共活动的间隙会面。

    这位内政部长表示，Faishal已获得了公正的审理。

    他说：“无论他的意图如何，都必须审视证据和事实。”他指出，Faishal本人也承认，他不应该允许自己与该女士的交流继续下去，并且本应从一开始就设定清晰的界限。

    Shanmugam说：“他也得出结论，认为其国会议员和部长的职位已无法维持。因此，他决定辞职，总理也接受了他的辞呈。”

    Shanmugam指出，针对此类情况的个人行为准则已由建国总理Lee Kuan Yew定下，近期则由时任总理的国务资政Lee Hsien Loong阐明。

    他说：“原则很简单。如果事情完全属于私事，并且不当行为在劝导后停止，那么它可以继续作为私事处理。”

    “但当事件通过投诉或其他方式进入公共领域时，就必须进行审查，如果存在不当行为，就必须采取适当的行动。”

    Faishal于2006年作为人民行动党（PAP）马林百列集选区团队的一员步入政坛，并随后在义顺集选区连任三届。他在2025年大选中重返马林百列，其团队不战而胜。

    在从政前，Faishal曾是新加坡国立大学（国大）的房地产教授。他于2012年加入政府，担任交通部政务次长。

    2017年，他晋升为高级政务次长，兼管教育部以及社会及家庭发展部事务。

    2020年，他出任政务部长。

    在2025年大选后，Wong总理于5月进行的内阁改组中，他被擢升为高级政务部长兼代部长。

    Shanmugam表示，Faishal工作尽职尽责，并做出了广泛贡献，包括在义顺集选区的服务。

    他写道：“Faishal一直致力于改善他人的生活。他是一个非常难得的人才。他一心为民服务。”

    “无论在政府内外，我很少遇到比Faishal更优秀的人。” 《海峡时报》

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    People's Action PartyLawrence WongK ShanmugamThe Straits Times

    Share with us your feedback on BT's products and services

    Feedback

    TRENDING NOW

    Employees may grumble about long hours, difficult clients or demanding deadlines, but often the biggest push factor is how they are treated.

    What makes a good job? Feeling that you matter

    The two-storey bungalow on the site. The latest indicative price reflects S$3,313 psf on the land area.

    Lermit Road bungalow owned by family of Dennis Lee’s son on the market at S$98.8 million

    Norris Road in Little India. An operator of unlicensed money remittance services for migrant workers was sentenced to jail recently.

    A ‘shadow bank’ hiding in Singapore’s Little India casts light on financial services gap

    Loh Hwee Long, CEO of the manager, says the increase in data centre demand, underpinned by organic drivers and acquisition, has resulted in the group delivering stronger earnings.

    Keppel DC Reit prepares Singapore data centre for potential redevelopment; H1 DPU up 11.3%

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More