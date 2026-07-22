Shanmugam：Faishal Ibrahim已获得公正审理，其信息“不当且有问题”

他表示：“Faishal解释说，他担心如果突然中断与她的联系，该女士可能会有负面反应。”

内政部长K. Shanmugam于2025年4月2日向媒体发表讲话，身旁是时任内政部政务部长的Faishal Ibrahim。 照片：海峡时报档案

【新加坡】内政部长K Shanmugam于7月22日表示，前回教事务主管部长Faishal Ibrahim发给一名女士的信息“客观上是不当且有问题的”。

他补充说，Faishal已获得公正的审理，并且他自己也得出结论，认为其国会议员（MP）和部长的职位已无法维持。

Shanmugam在Facebook的一篇帖子中说：“无论他的意图如何，都必须审视证据和事实。”

Shanmugam指的是Faishal与一名未透露姓名的公众之间的一系列交流，Faishal因此事于7月20日辞职。

在致总理Lawrence Wong的辞职信中，Faishal表示，他与该女士之间没有发生过实质关系，他也无意让双方的互动发展成这种关系。

Shanmugam说，Faishal与这名未透露姓名的涉事女士之间有一系列的线上互动。

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他表示：“Faishal解释说，他担心如果突然中断与她的联系，该女士可能会有负面反应。”

Shanmugam说：“尽管如此，他的回应在客观上是不当且有问题的。”他补充说，他的回应给人的印象是在与她进行互动。

他补充道：“事实上，那位女士就是这样解读他的回应的，并表示她因此受到鼓舞而继续。”

Shanmugam说，然而，当Faishal试图停止线上交流时，她变得愤怒。

他说，她随后电邮了总理Lawrence Wong，将他们互动中的一些信息和照片发给了他，并指控Faishal骚扰她。

Shanmugam说：“Faishal也指控该女士骚扰他。因此，此事已交由警方进行调查。”

他补充说，一旦该女士电邮给总理Wong，这件事就不再是“两个个体之间纯粹私下、两厢情愿的事情”，并指出事件的升级使其变得“半公开化”。

Shanmugam说：“她对一名公职人员提出了投诉。”他补充说，因此总理公署有必要审议Faishal的互动是否得当。

总理Wong在7月20日的一份声明中表示，Faishal与该女士的大部分互动是通过线上信息进行的，他们也曾在公共活动的间隙会面。

这位内政部长表示，Faishal已获得了公正的审理。

他说：“无论他的意图如何，都必须审视证据和事实。”他指出，Faishal本人也承认，他不应该允许自己与该女士的交流继续下去，并且本应从一开始就设定清晰的界限。

Shanmugam说：“他也得出结论，认为其国会议员和部长的职位已无法维持。因此，他决定辞职，总理也接受了他的辞呈。”

Shanmugam指出，针对此类情况的个人行为准则已由建国总理Lee Kuan Yew定下，近期则由时任总理的国务资政Lee Hsien Loong阐明。

他说：“原则很简单。如果事情完全属于私事，并且不当行为在劝导后停止，那么它可以继续作为私事处理。”

“但当事件通过投诉或其他方式进入公共领域时，就必须进行审查，如果存在不当行为，就必须采取适当的行动。”

Faishal于2006年作为人民行动党（PAP）马林百列集选区团队的一员步入政坛，并随后在义顺集选区连任三届。他在2025年大选中重返马林百列，其团队不战而胜。

在从政前，Faishal曾是新加坡国立大学（国大）的房地产教授。他于2012年加入政府，担任交通部政务次长。

2017年，他晋升为高级政务次长，兼管教育部以及社会及家庭发展部事务。

2020年，他出任政务部长。

在2025年大选后，Wong总理于5月进行的内阁改组中，他被擢升为高级政务部长兼代部长。

Shanmugam表示，Faishal工作尽职尽责，并做出了广泛贡献，包括在义顺集选区的服务。

他写道：“Faishal一直致力于改善他人的生活。他是一个非常难得的人才。他一心为民服务。”

“无论在政府内外，我很少遇到比Faishal更优秀的人。” 《海峡时报》